Aquarius Horoscope Today aaj ka Kumbh Rashifal 18 October 2025 Daily Future predictions
कुंभ राशिफल 18 अक्टूबर : कुंभ राशि वालों को आज होगा धन लाभ, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

कुंभ राशिफल 18 अक्टूबर : कुंभ राशि वालों को आज होगा धन लाभ, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

संक्षेप: Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 18 October: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वालों की आज आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। धन लाभ के योग बनेंगे।

Sat, 18 Oct 2025 06:59 AM
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 18 अक्टूबर 2025: आज रिश्तों में चल रही उलझनों को सुलझाने की कोशिश करें। काम में नए प्रोफेशनल असाइनमेंट्स मिल सकते हैं, जिनसे आप अपनी मेहनत और लगन साबित करेंगे। पैसों की स्थिति बेहतर रहेगी। अगर सोच रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में निवेश करना अच्छा रहेगा। प्यार और नौकरी के मामले में दिन अच्छा रहेगा। कोई बड़ी फाइनेंशियल परेशानी नहीं आएगी, लेकिन डाइजेशन और ब्रीदिंग से जुड़ी हल्की-फुल्की दिक्कत हो सकती है।

लव राशिफल: आज अपने प्यार का इजहार बिना झिझक करें। रोमांस के तारे मजबूत हैं, इसलिए अगर किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं तो मंजूरी मिलने के पूरे योग हैं। अपने पार्टनर से खुलकर बात करें और रिश्ते में प्यार को फिर से महसूस करें। आज कोई प्यारा सरप्राइज गिफ्ट दें और साथ में रोमांटिक डिनर प्लान करें ताकि आप दोनों अपने दिल की बातें खुलकर कर सकें। घर के बड़े-बुजुर्गों से अपने लव अफेयर की बात करें, उनका अप्रूवल भी मिल सकती है।शादीशुदा महिलाओं को पुराने एक्स-लवर्स से दोबारा जुड़ने से बचना चाहिए, वरना रिश्ते में परेशानी आ सकती है।

ये भी पढ़ें:सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल

करियर राशिफल: आज करियर को लेकर सावधान रहें। वर्कप्लेस पर कई तरह की दिक्कतें सामने आ सकती हैं। सीनियर्स या मैनेजमेंट आपकी परफॉर्मेंस से खुश न हों, या कोई क्लाइंट आपके काम से असंतुष्ट रह सकता है। जो लोग किसी बड़े प्रोजेक्ट में अहम रोल निभा रहे हैं, उन्हें ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आज नए जॉब के मौके भी मिल सकते हैं और इंटरव्यू देने वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स को परीक्षा पास करने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी।

ये भी पढ़ें:धनतेरस आज, जाने पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र, खरीदारी का समय से लेकर सबकुछ

आर्थिक राशिफल: आज धन लाभ के योग हैं। किसी लीगल केस या प्रॉपर्टी विवाद में जीत मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कुछ लोगों को अपने जीवनसाथी के परिवार की ओर से भी आर्थिक मदद मिलेगी। विदेशी क्लाइंट्स के साथ डील करते समय सावधानी रखें, क्योंकि पैसे से जुड़ा विवाद हो सकता है। किसी दोस्त या रिश्तेदार के लीगल इश्यू में भी पैसा खर्च करना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के मामले में थोड़ा ध्यान रखें। भारी सामान उठाते वक्त सावधानी बरतें, वरना चोट लग सकती है। ब्रीदिंग या डाइजेशन से जुड़ी समस्या हो सकती है। घर के बुजुर्गों को किडनी से जुड़ी तकलीफ हो सकती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह लें। अगर आज किसी की सर्जरी तय है, तो समय अनुकूल है। करवाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:धनतेरस और शनि प्रदोष व्रत आज, नोट कर लें सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

