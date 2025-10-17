कुंभ राशिफल 17 अक्टूबर : कुंभ राशि वाले ऑफिस पॉलिटिक्स से रहें दूर, फाइनेंस को लेकर भी संभलकर चलें

संक्षेप: Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 17 October: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वाले फाइनेंस को लेकर थोड़ा संभलकर चलें। आज लव लाइफ स्ट्रेस फ्री रहेगी।

Fri, 17 Oct 2025 06:58 AM

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 17 अक्टूबर 2025: प्यार के रिश्ते को मजबूत करने के लिए अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर करें। सीनियर्स की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए नए प्रोफेशनल काम उठाएं। फाइनेंस को लेकर थोड़ा संभलकर चलें। आज लव लाइफ स्ट्रेस फ्री रहेगी और साथ ही प्रोफेशनल ग्रोथ के कई मौके भी मिलेंगे। बस पैसों और हेल्थ पर नजर बनाए रखनी होगी।

लव राशिफल: आज रिश्ते में कुछ छोटी-मोटी टकरार हो सकती है। अपने बर्ताव, बातों और जेस्चर्स पर ध्यान रखना जरूरी है जब पार्टनर के साथ हो। सिंगल लोग किसी पार्टी, ट्रैवल या रेस्टोरेंट में किसी स्पेशल इंसान से मिल सकते हैं। लवर को थोड़ा पर्सनल स्पेस देना भी जरूरी है। आज अपने रिलेशन के बारे में पैरेंट्स से बात करना अच्छा रहेगा। शादीशुदा लोगों को ऑफिस रोमांस से बचना चाहिए, वरना फैमिली लाइफ पर असर पड़ सकता है।

करियर राशिफल: ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें और मैनेजमेंट की नजर में अपनी अच्छी इमेज बनाए रखें। कुछ सेल्स प्रोफेशनल्स को काम के लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है, जबकि बिजनेसमेन प्रमोटर्स के जरिए फंड जुटाने में सफल रहेंगे। अपने टेक्निकल स्किल्स को ब्रश अप करना फायदेमंद रहेगा, इससे क्लाइंट मीटिंग्स में मदद मिलेगी। इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएं, इससे नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने के चांस बढ़ेंगे। ट्रेडर्स और एंटरप्रेन्योर को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी दिन अच्छा है। परीक्षा में सफलता मिल सकती है।

आर्थिक राशिफल: निवेश करते समय सावधानी बरतें। कुछ लोग स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। ऐसे में किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेना अच्छा रहेगा। म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट दोनों ही आज अच्छे ऑप्शन हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने का भी योग है। किसी दोस्त के साथ फाइनेंशियल मसला सुलझाने के लिए दिन सही है। बिजनेसमेन को अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन कुछ एंटरप्रेन्योर को टैक्स से जुड़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज हल्की-फुल्की सेहत संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। कुछ महिलाओं को गाइनेकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं। जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स से दूरी बनाए रखें। खूब पानी पीएं और एडवेंचर स्पोर्ट्स, खासकर वॉटर एक्टिविटीज से बचें। अगर कोई गंभीर तकलीफ है तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर रहेगा। बच्चों को खेलते वक्त मामूली चोट लग सकती है। थोड़ा सावधान रहें।

कुंभ राशि के गुण- ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com