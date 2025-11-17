कुंभ राशिफल 17 नवंबर : कुंभ राशि वाले प्रोफेशनल लाइफ में दें ध्यान, बिना सोच-समझे न करें निवेश

संक्षेप: Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 17 November: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वालों की आज लव लाइफ अच्छी रहेगी।

Mon, 17 Nov 2025 05:59 AM

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 17 नवंबर 2025: लव लाइफ अच्छी रहेगी। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम व्यतीत करेंगे। काम में कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही है, बस पैसों को थोड़ा समझदारी से संभालें ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। रिश्तों में अहंकार से बचें। प्रोफेशनल लाइफ में आज थोड़ा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। बिना सोचे-समझे पैसे निवेश न करें। छोटी-मोटी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हो सकती हैं।

लव राशिफल: लवर के साथ बातचीत मजबूत रखें, ज़्यादातर उलझनें बातचीत से ही सुलझ जाएंगी। किसी ऐसे रोमांटिक मोह में न पड़ें जहां बाद में धोखा महसूस हो। कुछ शादीशुदा पुरुष ऑफिस रोमांस में पड़ सकते हैं, जो उनकी मैरिड लाइफ बिगाड़ सकता है। इसलिए ऑफिस रोमांस से दूर और सावधान रहें। प्यार को लेकर घर में परेशानी झेल रही लड़कियों को आज माता-पिता का साथ मिल सकता है। आज धैर्य रखें और अच्छे सुनने वाले बनें। छोटे-मोटे अहंकार वाले मुद्दे भी आज सुलझ सकते हैं।

करियर राशिफल: आज काम को लेकर थोड़ा गंभीर रहना होगा। अपने टेक्निकल स्किल्स अपडेट करें, यह क्लाइंट मीटिंग और चर्चाओं में काम आएगा। जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस या अकाउंटिंग में हैं, वे हिसाब-किताब में जरा भी चूक न करें। टीम मीटिंग में बोलते समय ध्यान रखें कि आपकी बात से सीनियर्स नाराज न हों। नौकरी से संबंधित यात्राएं कर सकते हैं। व्यापारी या ट्रेडिंग करने वालों को पार्टनरशिप में कुछ परेशानियां आ सकती हैं।

आर्थिक राशिफल: आज धन आएगा और प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने के योग भी हैं। दोपहर बाद गाड़ी खरीदना ठीक रहेगा। बस इतना ध्यान रखें कि भविष्य के लिए कुछ बचत अलग रखें। किसी प्रॉपर्टी विवाद में बिना वजह न पड़ें, इससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। बिजनेस वाले जातकों को आज नए फंड मिलने के संकेत हैं, जिससे काम आगे बढ़ेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज सांस से जुड़ी परेशानी, या आंख-कान में दिक्कत हो सकती है। बाहर का खाना अवॉइड करें। कोई सर्जरी करवानी है तो आज का दिन ठीक माना जा रहा है। बच्चे पीठ दर्द की शिकायत कर सकते हैं। फिसलने का खतरा भी है, खासकर बुजुर्गों को। घुटनों में दर्द या नींद की कमी महसूस हो सकती है। पारंपरिक इलाज आज फायदेमंद रह सकता है।

कुंभ राशि के गुण- ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com