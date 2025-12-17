कुंभ राशिफल 17 दिसंबर : कुंभ राशि वालों के लिए आज बनेंगे धन-लाभ के योग, कानूनी मामले में मिलेगी जीत

संक्षेप: Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 15 December: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आज कुंभ राशि वालों को धन लाभ हो सकता है।

Dec 17, 2025 05:25 am IST

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 17 दिसंबर 2025: आज प्रेम भाव से भरे रहें, इससे आपकी लव लाइफ में अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। ऑफिस में आपकी मेहनत और जिम्मेदारी रंग लाएगी। धन और सेहत दोनों मामलों में दिन आपके पक्ष में रहेगा। लव लाइफ में आज शांति और धैर्य रखना जरूरी है। समझदारी से बात करेंगे तो रिश्तों में मजबूती आएगी। ऑफिस के कामों को सोच-समझकर संभालें। धन और स्वास्थ्य दोनों में किस्मत साथ दे रही है।

लव राशिफल: जो लोग नए रिश्ते में हैं, उन्हें आज एक-दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने की जरूरत है। पहाड़ों की सैर या साथ बैठकर दिल की बात करना रिश्ते को मजबूत करेगा। प्यार में खुलकर बातचीत बहुत जरूरी है, चाहे काम कितना ही ज्यादा क्यों न हो। ऑफिस रोमांस फिल्मों में अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में परेशानी दे सकता है, खासकर अगर आप शादीशुदा हैं। कुछ लोग आज अपने रिश्ते को लेकर घरवालों से बात भी कर सकते हैं।

करियर राशिफल: ऑफिस में आज क्रिएटिव सोच के साथ काम करें और नई जिम्मेदारियां लेने से न घबराएं। कुछ महिलाओं को नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट में बढ़ोतरी और सैलरी हाइक की खबर मिल सकती है। बहस और आरोप-प्रत्यारोप से बचें, लेकिन अपनी राय रखने में हिचकिचाएं नहीं। मैनेजमेंट की नजरों में बने रहना जरूरी है। कुछ नाराज ग्राहक परेशानी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी बातचीत की कला से मामला संभाल लेंगे। व्यापारियों को सरकारी अधिकारियों से बातचीत में संयम रखना चाहिए।

आर्थिक राशिफल: आज धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी दोस्त से जुड़े पैसों के मामले में सफलता मिल सकती है। संपत्ति से जुड़े किसी कानूनी मामले में जीत मिलने की संभावना है। शेयर बाजार या जोखिम भरे निवेश में भी सोच-समझकर कदम उठा सकते हैं। कुछ लोगों की सैलरी बढ़ेगी, जिससे जीवनशैली में बदलाव आएगा। व्यापारियों के टैक्स से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। दिन की शुरुआत हल्के व्यायाम से करें। बुजुर्गों को नींद की कमी या शरीर दर्द की शिकायत हो सकती है। फिसलन वाली जगहों पर सावधानी रखें। जिम जॉइन करने के लिए आज का दिन अच्छा है। खाने में प्रोटीन युक्त आहार शामिल करें। आंखों से जुड़ी समस्या वालों को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दिन के दूसरे भाग में महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी परेशानी हो सकती है।

कुंभ राशि के गुण- ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

