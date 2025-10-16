कुंभ राशिफल 16 अक्टूबर : कुंभ राशि वालों को आज मिलेगा किस्मत का साथ, आर्थिक स्थिति रहेगी मजबूत

संक्षेप: Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 16 October: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। धन लाभ के योग हैं।

Thu, 16 Oct 2025 06:00 AM

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 16 अक्टूबर 2025: आज के दिन प्यार से जुड़े मसले सुलझाएं। आपका प्रोफेशनल जीवन भी अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी जिस वजह से आप निवेश कर सकते हैं, जबकि स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। प्यार के रिश्ते में ज्यादा बातचीत की जरूरत है। काम पर आपकी मेहनत और समर्पण से अच्छे नतीजे मिलेंगे। धन और सेहत दोनों ही आज के दिन अनुकूल रहेंगे।

लव राशिफल: साथी का मूड अच्छा बनाए रखें। आप दोनों को रिश्ते के लिए वक्त निकालना होगा। बहस या मतभेद के समय गुस्सा न करें, वरना बात बिगड़ सकती है। जो महिलाएं अविवाहित हैं, उनके जीवन में आज कोई नया व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, खासकर दिन के दूसरे भाग में। कुछ रिश्तों में दफ्तर के रोमांस की वजह से दरार आ सकती है, इसलिए विवाहित पुरुषों को अपनी शादीशुदा जिंदगी को बाहरी आकर्षण से बचाकर रखना चाहिए।

करियर राशिफल: ऑफिस में हो रही गतिविधियों पर नजर रखें। थोड़ी बहुत काम की दिक्कत आ सकती है, जिससे सीनियर्स नाराज हो सकते हैं। किसी सहकर्मी से मुद्दा उठाते वक्त सावधानी बरतें। आज आप ऑफिस की राजनीति का शिकार हो सकते हैं, इसलिए विवादों से दूरी बनाए रखें। दिन का दूसरा भाग नौकरी पोर्टल पर रिज्यूम अपडेट करने के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, लीगल, एडवर्टाइजिंग या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नौकरी की तलाश में हैं, वे आज अपने प्लान पर आगे बढ़ सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: आज किस्मत आपके साथ रहेगी, जिससे आप शेयर बाजार में समझदारी से निवेश कर पाएंगे। किसी पुराने कर्ज का भुगतान संभव है। बिजनेस करने वालों को विदेश से फंड या मुनाफा मिल सकता है। आज भाई-बहन या दोस्त की आर्थिक मदद करना शुभ रहेगा। व्यापारी वर्ग को दिन के दूसरे हिस्से में अच्छे रिटर्न मिलेंगे। कुछ महिलाएं ऑफिस में किसी सेलिब्रेशन के लिए खर्च कर सकती हैं, या फिर दान-पुण्य में धन लगा सकती हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: अपनी दिनचर्या पर ध्यान दें। दिन की शुरुआत व्यायाम से करें और दोस्तों या परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताएं। दिन का दूसरा भाग दिल के मरीजों के लिए थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या हार्ट की दिक्कत है, वे सावधानी बरतें। गर्भवती महिलाओं को टू-व्हीलर चलाने या बस में चढ़ते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए।

कुंभ राशि के गुण- ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com