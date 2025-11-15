Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aquarius Horoscope Today Aaj Ka Kumbh Rashifal 15 November 2025 Daily Predictions
कुंभ राशिफल 15 नवंबर : कुंभ राशि वाले आज खर्चों में रखें सावधानी, स्वास्थ्य का भी रखें ध्यान

संक्षेप: Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 15 November: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वालों का दिमाग एक्टिव रहेगा और आसपास के लोग भी मददगार दिखेंगे। 

Sat, 15 Nov 2025 06:01 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 15 नवंबर 2025: मन में जिज्ञासा रहेगी जिस वजह से आपको नए लोग मिलेंगे, हल्की-फुल्की बातचीत चलेगी और कई काम की बातें भी निकलेंगी। अपनी बात साफ तरीके से कहें, दूसरों को सुनें और छोटे-छोटे मौके पकड़ें। आपको सहयोग और सीख दोनों मिलेंगे। आज आपका दिमाग एक्टिव रहेगा और आसपास के लोग भी मददगार दिखेंगे। बातचीत से नए आइडिया बनेंगे, छोटे प्लान तैयार होंगे। अपनी बात सीधे और साफ बोलें, जो फीडबैक मिले उसे लें और स्टेप बाई स्टेप काम पूरा करें। छोटी पार्टनरशिप भी सही तरीके से चले तो प्रोजेक्ट अच्छे से चल सकता है।

लव राशिफल: आज प्यार में दोस्ती वाला माहौल रहेगा। हल्की-फुल्की बातें और एक-दूसरे का सम्मान करना रिश्ते को मजबूत बनाएगा। प्रेमी की बातें ध्यान से सुनें और नरमी से बात करें। सिंगल हैं तो किसी ग्रुप, क्लास या ऐसी जगह जाएं जहां आपकी जैसी सोच वाले लोग हों। ईमानदार बातचीत धीरे-धीरे दोस्ती में बदलेगी। ताने या तेज शब्दों से बचें।

करियर राशिफल: ऑफिस में नए आइडिया रखें, लेकिन साफ नोट्स और सभ्य भाषा के साथ। छोटे-छोटे स्टेप में टीमवर्क करें और फीडबैक लें ताकि प्लान और मजबूत हो सके। दिन के कामों को छोटी लिस्ट में बांटें और छोटे-छोटे टाइमलाइन सेट करें। दूसरों की मदद करें और उनकी मदद भी स्वीकार करें। किसी भी तरह की जल्दबाजी या शॉर्टकट से बचें। टीम से आपको सपोर्ट मिलेगा।

आर्थिक राशिफल: खर्चों में सावधानी जरूरी है। हर खर्च नोट करें और कुछ भी खरीदने से पहले तुलना करें। हफ्ते में थोड़ा-सा सही, लेकिन नियमित बचत का प्लान बनाएं। झटके में ऑर्डर न करें। कोई निवेश अच्छा लगे तो पूछताछ करें और उसके बारे में पूरी जानकारी लें। छोटी-छोटी आदतें जैसे- बिल ट्रैक करना, रसीदें रखना, हर हफ्ते थोड़ा बचाना। टेंशन को कम करेंगी। भरोसेमंद दोस्त से सलाह लेनी हो तो ले सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज मन और शरीर दोनों को हल्की-फुल्की रूटीन की जरूरत है। जैसे- छोटी वॉक, काम के बीच में कुछ मिनट का ब्रेक और नींद का एक तय समय। हल्का-फुल्का खाना, पानी ज्यादा, और देर रात भारी चीजों के सेवन से बचें। लंबे समय तक बैठने पर थोड़ा स्ट्रेच करें। टेंशन आए तो दो मिनट गहरी सांसें लें। थोड़ी नींद या छोटा ब्रेक भी फोकस वापस ला देगा। यही छोटे-छोटे कदम आपकी ऊर्जा और मूड दोनों को पूरे दिन स्थिर रखेंगे।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

