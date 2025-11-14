Hindustan Hindi News
कुंभ राशिफल 14 नवंबर : कुंभ राशि वालों के लिए दिन रहेगा शानदार, रिस्क लेने से बचें, पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 14 November: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आज के दिन कुंभ राशि वाले एनर्जेटिक रहेंगे और सही सोच से काम करेंगे। 

Fri, 14 Nov 2025 06:06 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 14 नवंबर 2025: आज आप थोड़े जिज्ञासु और नरम मूड में रहेंगे। नई बातें दिमाग में आएंगी और लोग भी आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। बस अपने प्लान साफ तरीके से बताओ, पैर जमीन पर रखें और ऐसे छोटे-छोटे मौके पकड़ें जो रोजमर्रा की लाइफ में नया सीखने में मदद करें। आज के दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे और सही सोच से काम करेंगे। दोस्तों और ऑफिस में काम करने वालों को ऐसे आसान और काम की बातें बताएं जो उनकी लाइफ में थोड़ा सुधार ला सकें। बड़ा सोचें, लेकिन कदम छोटे रखें। दूसरों से सीखकर आपकी सोच और मजबूत होगी। जो भी आइडिया आए, नोट कर लें और उनमें से एक छोटा काम आज ही शुरू कर दें। धैर्य और साफ सोच से आज का दिन अच्छा निकलेगा। छोटी-छोटी सफलताओं में भी सेलिब्रेट करें।

लव राशिफल: आज लव लाइफ अच्छी रहेगी। अगर रिलेशन में हैं तो कुछ देर बैठकर सपनों और प्लान पर बात करें। मजाक और ईमानदारी से रिश्ते में भरोसा और बढ़ेगा। सिंगल लोग किसी स्टडी ग्रुप या लोकल इवेंट में ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जिसे आपकी आजादी और वैल्यूज की कद्र हो। बात हल्की रखें और सामने वाले की बात ध्यान से सुनें। कमिटमेंट पर जल्दबाजी न करें। थोड़ा ह्यूमर रखें और छोटी-छोटी केयरिंग बातें करें। हल्के हंसी-मजाक से कनेक्शन बनेगा और दिल भी आराम महसूस करेगा।

करियर राशिफल: काम में आपकी बातें नोटिस होंगी। जो भी आइडिया दें, साफ-साफ समझाएं और उसे छोटे-छोटे स्टेप्स में पेश करें। ऐसे लोगों के साथ टीम बनाएं जो आपकी ईमानदारी और काम करने के तरीके की इज्जत करते हों। लंबी बहसों में टाइम खराब न करें। सीधा उस सॉल्यूशन पर जाएं जिस पर सब चल सकें। अगर किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं तो रोल और चेकपॉइंट क्लियर रखें। प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए सिंपल टूल्स इस्तेमाल करें और फीडबैक भी मांगें। आज की छोटी सफलताएं भरोसा बढ़ाएंगी और आगे अच्छे मौके भी मिलेंगे।

आर्थिक राशिफल: पैसों में आज समझदारी सबसे जरूरी है। फालतू रिस्क न लें। अपनी सेविंग और बिल्स का हल्का-सा रिव्यू कर लें। प्राथमिकताओं की लिस्ट बना लेंगे तो बेकार के खर्च नहीं होंगे और मन भी शांत रहेगा। कोई नया फाइनेंशियल मौका मिले तो पहले पूरी जानकारी चेक करें और भरोसेमंद लोगों से राय ले लें। जहां जरूरी न हो, उधार लेने से बचें। छोटे-छोटे डिसिप्लिन वाले कदम आगे चलकर अच्छी सेफ्टी बनाएंगे और सीखने पर या स्किल बढ़ाने पर पैसा लगाने का मौका देंगे। चाहो तो एक सिंपल चार्ट बनाकर आप अपने पैसे की मूवमेंट ट्रैक कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल : स्वास्थ्य आज रूटीन में रहने से बेहतर होता दिखेगा। नींद भरपूर लें और दिन में थोड़ा-थोड़ा एक्टिव रहें। कुछ मिनट की एक्सरसाइज मूड को ठीक रखेंगी। आज खूब पानी पिएं, सीधे बैठें और बहुत देर एक ही जगह न बैठे रहें। अगर तनाव महसूस हो तो दो मिनट बाहर टहल लें या हल्की स्ट्रेचिंग कर लें। खुद से नरमी से बात करें और थकान लगे तो थोड़ा आराम कर लें। आज की छोटे-छोटे हेल्दी आदतें आपकी एनर्जी बढ़ाएंगी।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

