कुंभ राशिफल 13 नवंबर : सिंपल प्लान दिन को बना देंगे शानदार, आज किसी भी काम में न करें जल्दबाजी

कुंभ राशिफल 13 नवंबर : सिंपल प्लान दिन को बना देंगे शानदार, आज किसी भी काम में न करें जल्दबाजी

संक्षेप: Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 13 November: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वालों के दिमाग में आज नए आइडिया आएंगे और मन भी हल्का-फुल्का रहेगा।

Thu, 13 Nov 2025 06:08 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 13 नवंबर 2025: आज दिमाग में नए आइडिया आएंगे और मन भी हल्का-फुल्का रहेगा। छोटे-मोटे काम आसानी से निपट जाएंगे। कुछ अच्छे लोग मिल सकते हैं जो मदद करेंगे। सिंपल दिनचर्या का पालन करें। इसी से आपको फायदा मिलेगा। किसी दोस्त से बातें कर ले, उसकी राय काम आ सकती है। किसी की छोटी-सी मदद करने से तो माहौल और अच्छा हो जाएगा। बस जल्दी में कोई फैसला न लें। नए प्लान को धीरे-धीरे आजमाएं।

लव राशिफल: आज प्यार का माहौल अच्छा और शांत रहेगा। अगर पार्टनर है तो उसके साथ हल्की वॉक पर जा सकते हैं या किसी छोटे-से काम के लिए उनसे बातचीत कर सकते हैं। सुनना आज ज्यादा जरूरी है। सिंगल लोग किसी भी दोस्ताना बुलावे को मना न करें। आज कोई अच्छा, भरोसेमंद इंसान मिल सकता है। सीधे-साधे रहें, हल्की मुस्कान और थोड़ा मजाक अच्छा असर करेगा। किसी पर दबाव न डालें। सबको अपना समय देने दें। घर-परिवार में भी अपनापन रहेगा। किसी रिश्तेदार की छोटी मदद कर देंगे तो रिश्ते और मजबूत होंगे। सीधी-सादी बातचीत और शांत पल रिश्तों में मिठास बढ़ाएंगे।

करियर राशिफल: काम की जगह दिमाग साफ चलेगा और कोई अच्छा आइडिया मिल सकता है। बस उसे सिंपल तरीके से बात या मैसेज में शेयर कर दें। टीम वाले भी आज लाइन पकड़ लेंगे, बस टोन हल्की और साफ रखें। एक साथ बहुत काम न करें। एक छोटा लक्ष्य ले और उसे पूरा करें। मेज या फाइलें थोड़ी ठीक कर लें। इससे आपका समय बचेगा। किसी सीनियर का फॉलोअप लेने से तारीफ या अच्छी सलाह मिल सकती है। रात को नोट्स एक बार देख लें। इससे दिमाग शांत हो जाएगा।

आर्थिक राशिफल: पैसों की स्थिति ठीक है, बस छोटे फैसले समझदारी से लें। कुछ खरीदना हो तो पहले लिस्ट बना लें और एक दिन रुककर सोच लें। बैंक के मेसेज देखते रहें और रसीदें संभालकर रखें। आज की छोटी बचत आगे जाकर अच्छा फायदा देगी। अगर कोई मदद ऑफर करे तो पहले अच्छे से सोच-विचार करें। ये देखें कि ये आपकी प्लानिंग में सही बैठती है या नहीं।परिवार से पैसों के छोटे-छोटे प्लान शेयर कर लेना अच्छा रहेगा। ज्यादा पैसे उधार न दें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज शरीर का ध्यान दें। पानी ज्यादा पीएं और स्क्रीन देखते वक्त आंखों को थोड़ी-थोड़ी देर में आराम दें। सुबह हल्की एक्सरसाइज अवश्य करें। लंबे समय तक बैठे न रहें। हर घंटे थोड़ा टहल लें। छोटी तकलीफ हो तो गर्म पानी और थोड़ा आराम काफी है। भारी काम या शोर-गुल से दूर रहें। रात को जल्दी सो जाएं। इससे सुबह तरोताजा महसूस करेंगे।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
