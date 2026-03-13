कुंभ राशिफल 13 मार्च 2026: कुंभ राशि वाले किसी से पैसा उधार ले रहें हैं, तो नियम और शर्तों को अच्छे से जानें
Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 13 March 2026, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वाले आज प्यार और पैसों के निवेश के मामले में जल्दबाजी ना करें
Aquarius Horoscope for Today 13th March 2026, कुंभ राशिफल : आज कुंभ राशि वालों के सावधानी से काम करें। आज दूसरों के सहयोग से आप सीखेंगे, नए संपर्क और काम से आपका दिन शानदार रहेगा। आपके आइडियाज और दोस्ताना बाचतीत टीमवर्क और लर्निंग के लिए दरवाजे खोलेगी। ऑफिस में प्रैक्टिकल बने रहें। अगर किसी सहयोगी को चुनना हो तो साफ बोलें।अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो इसके लिए आप खुले रहें। काम में आप छोटे एक्सपेरीमेंट कर सकते हैं। हॉबी ग्रुप से भी काम के स्किल मिल सकते हैं। आपको अपने सोशल प्लान्स में भी बैलेंस लाना है। कोशिश करें कि शांत रहकर इन्हे समय समय पर बदले भीं।
कुंभ लव राशिफल
आज कुंभ राशि वालों को रोमांस प्लेफुल रखेगा। सिंपल बातचीत से आपका रिश्ता अच्छा होगा। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी से बात करने का इनविटेशन स्वीकार कर सकते हैं। अपने बारे में बताएं, अपने पसंद, नापसंद के बारे में बताएं। कोईआपके ह्यमर को बहुत नोटिस करेगा। इस कपल्स को भी सभी लाइट पलों को एंजॉय करना चाहिए और खुश रहें, इस समय भारीभरकम टॉपिक्स पर बात ना ही करें, तो अच्छा है। आपको कुछ करके दिखना है कि आप उनकी केयर करते हैं, काम करें और उनकी तारीफ करें, इसके लिए एक प्यारा सा मैसेज भेज सकते हैं, अगर आप करीब से पार्टनर की बात को सुनेंगे तो आप दोनों में समझदारी अच्छी होगी।
कुंभ करियर राशिफल
कुंभ राशि के लोगों के लिए काम फ्रेश चांस लाएगा। आपको अपने आइडियाज शेयर करने है और नए तरीके सीखने हैं। अपने अभी के सजेशन को दिखाएं और शांति से सिंपल उदाहरणों के जरिए इन्हें समझाएं। नेटवर्किग अपने कलीग्स के साथ या ऑनलाइन ग्रप में मददगार साबित होगी और आपके नए संपर्क भी बनाएगी। आपको आसान काम को हैंडल करना अवाइड करना है अगर कोई श्योर नहीं है, तो आप गाइडेंस ले सकते हैं। अपने काम को साफ रखें, इससे गलतियों के चांस कम और एफिशिएंसी में सुधार आता है। आपको अपने काम को सबसे अधिक प्राथमिकता देनी है, एक समय में एक ही काम करें, लगातार काम ना करें।
कुंभ मनी राशिफल
कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक मैटर्स में सावधान रहना होगा। आपको आवेग में आकर चीजों पर पैसा खर्च नहीं करना है। अपने बिलों को अच्छे से चेक करें। अगर बड़ा खर्च होता है, तो परिवार के साथ उस पर चर्चा करें और उनको प्रैक्टिकल व्यू दें। लगातार सेविंग करके और क्लियर रिकॉर्ड करके आप आर्थिक तौर पर भविष्य की चिंता को कम कर सकते हैं। अगर आपको किसी से पैसा उधार लेना है, तो आपको सभी नियम और शर्तों को अच्छे से जानना जरूरी है। अगर चुनाव ही करना है, तो किसी विश्वसनीय सोर्स से मदद लें। रोज के खर्चों को कम करने के लिए आपको छोटे तरीकों को देखना है, जैसे इलेक्ट्रिक यूज या अपनी सब्सक्रिप्शन जिसकी आपको जरूरत नहीं है, उन्हें बंद करें।
कुंभ हेल्थ राशिफल
आज कुंभ राशि वालों की एनर्जी परिवर्तनशील रहेगी, इसलिए अपने दिन की शुरुआत स्ट्रेचिंग और लाइट ब्रीदिंग से और शांत रहकर करें। अपने आपको अच्छे से हाइड्रेटिड रखें। अपने शरीर की एनर्जी को बनाए रखने के लिए आपको वेजिटेरियन खाना लेना है। अगर लगातार काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए शार्ट ब्रैक खास रहेगा। आपको इस समय हैवी शुगर और लेट नाइट स्क्रीन ना देखने से अपने अपनी नींद को सेफ रखना है। अगर आपको किसी बात की टेंशन है, तो आपको किसी दोस्त से बात करनी चाहिए या फिर शार्च वॉक करनी चाहिए। आराम करें अगर जरूरी लगे। अगर आपके लक्षण बने रहते हैं, तो डॉक्टर की मदद लें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां