कुंभ राशिफल 13 दिसंबर : कुंभ राशि वाले न लें कोई रिस्क, सोच-समझकर करें कार्य

संक्षेप: Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 13 December: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वाले आज कोई रिस्क न लें। सोच-समझकर ही करें कार्य।

jfAquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 13 दिसंबर 2025: आज आपका दिमाग हल्का, तेज और दोस्ताना रहेगा। अपने विचार खुलकर शेयर करें और दूसरों की बात ध्यान से सुनें। छोटी-छोटी बातचीत से भी मदद मिल सकती है और मन खुश रहने वाला है। नए लोगों से मिलना फायदेमंद रहेगा। दिन को हल्के अंदाज में लें, सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। आज कुंभ राशि वालों के लिए जिज्ञासा नए मौके खोल सकती है। दोस्ताना बातचीत और विचारों का आदान-प्रदान आगे बढ़ने में मदद करेगा। अपनी बात क्लियर शब्दों में रखें और सामने वाले की बात का सम्मान करें। किसी छोटे ग्रुप या ऑनलाइन बातचीत से जुड़ सकते हैं। प्लान लचीले रखें और छोटे-छोटे रचनात्मक काम करें, इससे मन अच्छा रहेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: आज रिश्तों में अपनापन बना रहेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो छोटे मैसेज या हल्की-सी बात भी पार्टनर को खास महसूस करा सकती है। उनकी बात ध्यान से सुनें। सिंगल लोगों की किसी ग्रुप या समान रुचि के जरिए किसी से मुलाकात हो सकती है। बातचीत हल्की और सच्ची रखें, किसी फैसले का दबाव न डालें। एक कॉल या छोटा-सा नोट भी रिश्ते में मिठास घोल सकता है। धैर्य और समझदारी से दोस्ती आगे चलकर गहरे रिश्ते में बदल सकती है।

करियर राशिफल: कामकाज में आज नए विचार काम आएंगे। कोई आसान और साफ सुझाव रखें, लोग आपकी बात सुनेंगे। टीम के साथ काम करते समय समझाकर बात करें कि बदलाव से फायदा कैसे होगा। अगर कुछ नया सीख रहे हैं तो छोटे-छोटे स्टेप्स से शुरुआत करें। बेवजह की बहस से बचें। काम की छोटी-छोटी बातें नोट करते रहें और फॉलोअप विनम्रता से करें। आपका दोस्ताना रवैया ऑफिस में अच्छी छवि बनाएगा और नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है।

आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में आज स्थिरता बनी रहेगी, बस सादगी से प्लान करें। बड़े रिस्क लेने से बचें। छोटी बचत और बिलों की जांच ज्यादा फायदेमंद रहेगी। अगर कोई ऑफर बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो फैसला लेने से पहले परिवार या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह जरूर लें। रोजमर्रा के खर्चों में बचत के छोटे तरीके खोजें और हर हफ्ते थोड़ा पैसा अलग रखने की आदत डालें। आज की समझदारी आगे चलकर सुकून देगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज संतुलित दिनचर्या से सेहत बेहतर रहेगी। अच्छी नींद लें, सुबह हल्की स्ट्रेचिंग करें और बीच-बीच में आराम लें। पानी खूब पिएं और हल्का, सादा खाना खाएं। जैसे- फल, सब्जियां, अनाज और दाल। थोड़ा टहलना या हल्का योग मन को शांत करेगा। ज्यादा शोर-शराबे और तनाव से दूर रहें। घर के शांत लोगों के साथ समय बिताएं और जल्दी आराम करें, ताकि कल के लिए ऊर्जा बनी रहे। आज खुद के साथ नरमी रखें।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com