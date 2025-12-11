कुंभ राशिफल 11 दिसंबर : कुंभ राशि वाले आज सोच-समझकर ही करें धन खर्च, प्रेमी के साथ बिताएं समय

संक्षेप: Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 11 December: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वालों को आज सोच-समझकर ही करें धन खर्च करने की सलाह दी जाती है।

Dec 11, 2025 05:51 am IST

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 11 दिसंबर 2025: आज दिमाग तेज चलेगा और दिल भी खुला रहेगा। नए आइडिया आसानी से आएंगे। आसपास के लोगों से दोस्ताना बातें करें, सुनें और छोटी-छोटी नई चीजें सीखने का आनंद लें। आज टीम में काम करना और सीखना दोनों ही अच्छे रहेंगे। कोई नई स्किल आज सिख सकते हैं। काम सादा रखें, बात साफ कहें और दूसरों की मदद के लिए नरम शब्द बोलें। छोटी-छोटी मदद भरोसा बढ़ाएगी और काम को आगे बढ़ाएगी। जिज्ञासु रहें, आसान सवाल पूछें और टीम के साथ मिली छोटी सफलताओं का आनंद लें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: प्रेम से कही गई ईमानदार बातें रिश्ते में नजदीकियां बढ़ाएंगी। प्रेमी की तारीफ करें और पार्टनर की भावनाएं समझने के लिए सरल सवाल पूछें। थोड़ा हंसी-मजाक करें और जब वो बात करें तो उनकी बातें ध्यान से सुनें। अगर आप सिंगल हैं तो एक हल्की-सी मुस्कान और आपकी सच्ची गर्माहट किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर सकती है। बस जल्दबाजी न करें। प्रेमी को स्पेस दें। प्यार धीरे-धीरे भरोसे के साथ गहरा होता जाएगा।

करियर राशिफल: आज समूह में किए जाने वाले काम अच्छे से पूरे होंगे, बस अपनी बात साफ बोलें और छोटी समस्याओं को हल करने में मदद करें। कोई अच्छी-सी सलाह या छोटा-सा आइडिया टीम को आगे बढ़ा देगा। किसी सहकर्मी को आज आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। सहयोग करें। फीडबैक को शांत मन से सुनें और जरूरी बातें नोट कर लें। काम में जल्दबाजी न करें। एक समय में एक ही काम पूरा करें। आपकी यह शांत और सहयोगी शैली सीनियर्स की नजर में आएगी।

आर्थिक राशिफल: आज छोटे-छोटे बिल जरूर चेक करें और एक आसान-सा बचत लक्ष्य तय करें। जज्बात में आकर खरीदारी से बचें। सोचें कि आपको सच में क्या जरूरत है। थोड़ी-सी नियमित बचत आगे चलकर अच्छी रकम बन जाएगी और मन में सुरक्षा भी देगी। कुछ भी खरीदने से पहले सही दाम पूछ लें और खर्चों का छोटा-सा रिकॉर्ड रखें। पैसों से जुड़े ये छोटे कदम आपको आर्थिक रूप से शांत और सुरक्षित महसूस कराएंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज हल्की-फुल्की गतिविधि और समय पर खाना आपको संतुलित रखेगा।छोटे-छोटे सांसों वाले ब्रेक लें और रात की नींद पूरी करें। इससे ऊर्जा बनी रहेगी। पानी भरपूर पिएं और हल्का घरेलू भोजन लें। शरीर अच्छा महसूस करेगा। थोड़ी-सी वॉक मूड बेहतर कर देगी। रोज की छोटी-छोटी स्वस्थ आदतें आपके मन और शरीर दोनों को शांत और खुश रखेंगी।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहनशील, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जलवाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

राशि स्वामी: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com