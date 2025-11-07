कुंभ राशिफल 7 नवंबर 2025: आज पैसा बहुत आएगा, नौकरी बदलने के चांस, लवलाइफ में रहेगी हलचल

संक्षेप: Aquarius Horoscope Today aaj ka kumbh rashi ka Rashifal: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आज पैसा बहुत आएगा, नौकरी बदलने के चांस, लवलाइफ में रहेगी हलचल

Aquarius Horoscope Today 7 November 2025: आज आपकी लवलाइफ प्रॉडक्टिव रहेगी। इसके अलावा आपकी प्रोफेशनल लाइफ क्रिएटिव रहेगी। आपको बड़े क्रूशियल आर्थिक फैसले लेने होंगेस खासकर स्टॉक मार्केट में निवेश को लेकर भी आज आप सोच सकते हैं। आपकी हेल्थ भी पॉजिटिव रहेगी। आपकी लवलाइफ भी अच्छी रहेगी, यहां आप पुराने मामलों को सुलझा लेंगे। आप एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय बिताएंगे। पैसों के मामले में थोड़ा सेफ चलें। हेल्थ भी आज आपके फेवर में रहेगी।

कुंभ लव राशिफल अपने लव अफेयर को बातचीत के साथ हमेशा अच्छा रखें, बात करेंगे, तो सभी मामले खुद सुलझ जाएंगे। आज आपको एक अच्छा लिसनर बनने की जरूरत है। आज हर तरह के लड़ाई-झगड़े से आपको बचना है। अपने लवर के साथ किसी रोमांटिक आउटडोर डिनर या वेकेशन की प्लानिंग बनाएंगे। इस तरह से आपका रिश्तेा और भी मजबूत होंगे। सिंगल लोगों को लाइफ में भी आज एक नए शख्स आ सकता है। शादीशुदा महिलाएं आज कंसीव कर सकती हैं। आज का दिन अच्छा है। वेकेशन की प्लानिंग करें और पार्टनर के साथ समय बिताएं और सरप्राइज गिफ्ट भी दें जो आपके रिश्ते को और मजबूत करेंगे।

कुंभ करियर राशिफल प्रोफेशनल लाइफ में आपको किसी प्रकार से तुलना नहीं करनी है। आपको सभी नतीजे पाने के लिए काम को अच्छे से करना होगा। आज आपकी नौकरी के बदलने के चांस बहुत अधिक बन रहे हैं। इसलिए, इस बात का ध्यान रखें कि आप पूरी तैयारी करें और अपने इंटरव्यू स्किल्स और नॉलेज के आधार पर इंप्रूव करें। आईटी, हेल्थ सर्विस, लीगल, मीडिया, एडवरटाइजमेंट, शैक्षणिक,डिजाइनिंग और आर्किटेक्टर प्रोफेशनल का शेड्यूल बहुत बिजी रहेगा। बिजनेस डेवल्पर्स, सेल्स, प्रोफेशनल्स को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा और उन्हें कई नए मौके मिल सकते हैं। हायर स्टडीज के लिए जो स्टूडेंट्स एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है।

कुंभ मनी राशिफल आज कुंभ राशि वालों के पास पैसा आएगा। इससे बड़े और महत्वपूर्ण निवेश से जुड़े फैसले आप आसानी से ले सकेंगे। दान करना और किसी जरूरतमंद दोस्त की पैसों से मदद करना आपके लिए अच्छारहेगा। दोपहर का समय घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदने के लिए अच्छा है। अगर पैसा आपके पास ज्यादा है और आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप विदेश यात्रा की प्लानिंग बना सकते हैं। कुछ बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को बढ़ाने के मौके मिलेंगे और पैसा आपको अच्छे से मिलेगा।

कुंभ हेल्थ राशिफल कुंभ राशि वालों की हेल्थ आज अच्छी रहेगी। आपको अपनी लाइफस्टाइल पर थोड़ा और फोकस करने की जरूरत है। आज आपको स्किन एलर्जी हो सकती है। कुछ बच्चों को खेलते समय छोटी-मोटी चोट भी लग सकती है। महिलाओं को आज गायनोकॉलोजी संबंधी समस्याओं की शिकायत हो सकती है। बुजुर्गों को इस समय सीढ़ियों का इस्तेमाल करते समय और बस या ट्रेन में चढ़ते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए। शुगर के रोगियों को भी अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए।

कुंभ राशि के गुण- ताकत: सहिष्णु, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जल वाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

साइन शासक: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग: गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीला नीलम

कुंभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

