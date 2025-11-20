कुंभ राशिफल 20 नवंबर : कुंभ राशि वालों का पैसा फेवर में, लवर के साथ डेट पर जाएं, करियर में प्रोफेशनल रवैया अपनाएं

संक्षेप: Today Aquarius Horoscope Aaj ka Kumbh rashi ka Rashifal 20 November: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वालों का पैसा फेवर में, लवर के साथ डेट पर जाएं, करियर में प्रोफेशनल रवैया अपनाएं

Aquarius Horoscope Today 20 November 2025: ईगो को आपका छोड़ना चाहिए, इस समय ईगो आपकी साथी नहीं होनी चाहिए। लवअफेयर में इस समय कूल रहें। हर इश्यू को आपको अच्छे से संभालें। इस समय कुंभ राशि वालो को प्रोफेशनल चैलेंज को सफलतापूर्वक हैंडल करें। आपकी लाइफ में आज समृद्धि रहेगी। हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। आज आपकी लाइफ अच्छी है, आप दोनों शानदार पलों को जिएंगे। प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी है। आज आप पैसा स्टाक मार्केट में भी लगाएंगे। कुल मिलाकर आपका आज का दिन अच्छा है। अपने पार्टनर को पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करें। पढ़ें कुंभ राशि का आज का राशिफल

कुंभ लव राशिफल आज कुंभ राशि वाले अपने लवर के साथ डेट की प्लानिंग बनाएं, जो लव रिलेशनशि को बदल सकती है। ये आपके लिए यादगार रहेगी। डेट में जब एक साथ हो, तो शांत रहें और उस पर असर डालने की कोशिश ना करें। आज आप अपने क्रश को मनाने में सफल होंगे, और दोपहर के समय आप दोनों अपनी आगे की लाइफ को लेकर चर्चा करें। आज का दिन इसके लिए अच्छा है।अगर आप दोनों में किसी बात को लेकर सहमति नहीं है कोई मतभेद भी हैं, तो भी बहस से करने से आपको बचना है। आप दोनों को पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही क्षेत्रों में एक-दूसरे का सपोर्ट और करेज करना चाहिए।

कुंभ करियर राशिफल कुंभ राशि वालों को खास सेशन में प्रोफेशनल रवैया अपनाना होगा। मैनेजमेंट आपकी एबिलिटी पर भरोसा करता है, और आपसे हर दिए गए काम को समय पर पूरा करने की उम्मीद की जाती है। आर्ट, म्यूजिक, एक्टिंग में रुचि रखने वालों को अपने स्किल्स को साबित करने के मौके मिलेंगे। बिजनेसमैन को नए बिजनेस शुरू करने से पहले मार्केट की रिसर्च करने की जरूरत है। बिजनेस को बढ़ाने के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। आपको ऐसे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए जो पॉजिटिव रिजल्ट लाएं।

कुंभ मनी राशिफल आज पैसा आपके फेवर में रहेगा। इस समय अगर आपको पैसों का सही इस्तेमाल शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए कर सकते रहैं। इस समय आप नई संपत्ति खरीदने पर भी सीरियसली सोच सकते हैं। आप आज इलेक्ट्रॉनिक चीजें और वाहन भी खरीद सकते हैं। कोई दोस्त या रिश्तेदार आपसे पैसों की मदद मांगेगा, जिसे आप मना नहीं कर सकते। जो लोग नौकरी रते हैं, वो सैलरी में वृद्धि देख सकते हैं।

कुंभ हेल्थ राशिफल आपकी हेल्थ लाइफ आज अच्छी है। कोई बड़ी हेल्थ से जुड़ी दिक्कत आपको हार्म नहीं करेगी। अगर आज आपकी सर्जरी होने वाली है, तो आज आप करवा सकते हैं। इस समय हेल्थ का ध्यान रखें और चीनी और ऑयल का इस्तेमाल करना बंद कर देना अच्छा रहेगा। महिलाओं को स्किन इंफेक्शन की शिकायत हो सकती है। कुछ बच्चों को आज गले में इंफेक्शन हो सकता है। इस समय डाइजेशन संबंधी दिक्कत हो सकती है। वहीं आपको सिरदर्द भी हो सकता है। आज जिम या योग सत्र में शामिल होने के लिए अच्छा दिन है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com