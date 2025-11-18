कुंभ राशिफल 18 नवंबर : कुंभ राशि वाले पैसों को लेकर किसी से बहस ना करें, धन आपके फेवर में

संक्षेप: Today Aquarius Horoscope Aaj ka Kumbh rashi ka Rashifal 18 November: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वाले पैसों को लेकर किसी से बहस ना करें, धन आपके फेवर में

Aquarius Horoscope Today 18 November 2025: आप कुछ सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। इस समय आपको लवलाइफ में खुश रहना है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपनी जिम्मेदारियों को महत्व दें। धन आपके फेवर में रहेगा। आज हेल्थ संबंधी छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं। लवलाइफ में आने वाली चैलेंज पर आपको कंट्रोल रखना है। ऑफिस में प्रॉक्टिविटी संबंधी समस्याओं को सुलझाएं। आज आप पैसों के मामले में अच्छे हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य में छोटी-मोटी दिक्कतें आपको हो सकती हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कुंभ लव राशिफल अपनी भावनाओं को शेयर करने में आज टाइम दें। इस समय अपना कोई ऐसा ओपिनियन ना रखें, जिससे आपका पार्टनर हर्ट हो। आज आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है और आप उसे प्रपोज करने की इच्छा रखेंगे, आपको प्रपोज करने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज लव स्टार बहुत मजबूत हैं और इसलिए आपके प्रपोजल को स्वीकार किया जाएगा। आपको अपने लवर को पर्सनल स्पेस देनी चाहिए। दोपहर का सम. उन लोगों के लिए खास जो नए रिश्ते में हैं। शादीशुदा महिलाओं को एकस्ट्रा अफेयर से बचना चाहिए। आपका पति आपको रंगे हाथो पकड़ सकता है।

कुंभ करियर राशिफल आज ऑफिस में आपका कमिटमेंट परखा जाएगा। टीम लीडर्स और मैनेजर्स को इस समय इनोवेटिव आइडियाज लागू करने चाहिए, इससे नतीजे भी पॉजिटिव आएंगे। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि आपको किसी तरह की बहस में पड़ना है। खासकर सीनियर्स से आपको किसी तरह से बहस नहीं करनी है। पॉलिसी से जुड़े जिन मामलों पर तुरंत एक्शन की जरूरत है, उनका आज व्यापारियों को सामना करना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारियों को ट्रांसफर की उम्मीद करनी पड़ सकती है, जबकि आईटी, मीडिया, हेल्थ सर्विस का शेड्यूल बिजी रहेगा और अपनी काबिलियत साबित करने के अधिक मौके मिलेंगे।

कुंभ मनी राशिफल आज कुंभ राशि वालों के पास पैसा आएगा। आप आज जितना भी बकाया है, वो चुका देंगे। कुछ महिलाएं आज धन को संपत्ति में निवेश करना चाहेंगी।, वहीं कुछ बुजुर्ग आज पैसा बच्चों की शादी के लिए इस्तेाल करेंगे। मेडिकल खर्चों के लिए पैसा अलग रखना पड़ सकता है, कुछ लोगों को आज भाई-बहन या किसी रिश्तेदार के इलाज के लिए पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है। पैसों को लेकर आज किसी से बहस ना करें, आज आर्थिक विवाद से बचें। जो लोग बिजनेस में प्रमोटरों के जरिए से पैसा जुटाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छी खबर होगी।

कुंभ हेल्थ राशिफल आज कुंभ राशि के लोगों के जोड़ों में दर्द रहेगा। आज आपको डाइजेशन संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं। कुछ पुरुषों को आज मेंटली तौर पर स्ट्रेस का सामना करना पड़ सका है। इस तनाव से उबरने के लिए योग और ध्यान की प्रैक्टिस करें। भारी सामान सिर से ऊपर उठाने से बचें। आज आपको खूब पानी पीने की भी जरूरत है और शराब और ठंडी चीजों से जितना परहेज करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। गर्भवती महिलाओं को दोपहिया वाहन चलाने से बचना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com