Aquarius, कुंभ राशिफल 9 मार्च: कुंभ राशि आज सैलरी में वृद्धि के योग, टारगेट पर रखें फोकस
Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 9 March 2026, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।
Aquarius Horoscope Today 9 March 2026 Aaj Ka Kumbh Rashifal, कुंभ राशिफल 9 मार्च 2026 : आज के दिन रिलेशनशिप में हर दिक्कत को सुलझाने के लिए आज के दिन अपने पार्टनर से बात करें। काम पर अपने गोल्स पर फोकस करें। इसका पॉजिटिव असर हो सकता है। आज स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन साबित होगा। हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। आज के दिन रिलेशन में सेंसिटिविटी के बजाय समझदारी की जरूरत रहेगी। प्रोफेशनल दिक्कतों को कॉन्फिडेंस के साथ दूर करें। फाइनेंशियल तौर पर आज के दिन आप अच्छी सिचुएशन में रहेंगे।
कुंभ राशि आज सैलरी में वृद्धि के योग, टारगेट पर रखें फोकस
कुंभ राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन अपने पार्टनर के साथ समय बिताते समय आपका एटीट्यूड बहुत जरूरी रहेगा। आज के दिन बहस करने से दूर रहें। जो लोग पहले ही प्रपोज कर चुके हैं और जवाब का इंतजार कर रहे हैं, वे पॉजिटिव जवाब को लेकर कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं। महिला जातकों आपको परिवार में एक नए सदस्य का स्वागत करने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। मैरिड जातकों को जीवनसाथी के परिवार में परेशानी हो सकती है। आज के दिन जीवनसाथी से बातचीत करना बहुत जरूरी है। सिंगल जातक आज अपने एक्स लवर के पास वापस जा सकते हैं।
कुंभ राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
वर्कप्लेस पर आज के दिन टारगेट पर ध्यान दें। कुछ साथ काम करने वालों के साथ ईगो से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन इससे परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बैंकर्स, वकील और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के लिए दिन मुश्किल रहेगा, जबकि हॉस्पिटैलिटी और मैकेनिकल प्रोफेशनल्स को सैलरी में बढ़ोतरी मिलेगी। जिन लोगों को कोई नया प्रोजेक्ट मिला है, उन्हें क्लाइंट्स के साथ अच्छा तालमेल बनाना होगा। स्टूडेंट्स को एग्जाम में परेशानी हो सकती है। बिजनेसमैन अपने व्यापार को नई जगहों पर ले जाने में सफल होंगे।
कुंभ राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
पैसा आज के दिन आपके साथ रहेगा। इससे सभी बकाया अमाउंट चुकाने में मदद मिलेगी। जिन लोगों का विदेश में छुट्टी मनाने का प्लान है, वे अपनी फाइनेंशियल हालत के हिसाब से होटल रिजर्वेशन और फ्लाइट बुकिंग करवा सकते हैं। आज गाड़ी खरीदने के लिए भी अच्छा दिन है। कुछ महिलाओं को मेडिकल कॉम्प्लीकेशंस हो सकती हैं और उन्हें सेहत से जुड़े मामलों पर खर्च करना होगा। एंटरप्रेन्योर्स के पास फंड का अच्छा फ्लो होगा, और इससे नए एरिया में विस्तार करने में मदद मिलेगी।
कुंभ राशि वालों के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
हेल्थ से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। आज के दिन आपको हड्डियों और आंखों का ध्यान रखने की जरूरत है। आपको बीपी या हाइपरटेंशन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। टेंशन और प्रेशर से दूर रहना बेहतर है। आज के दिन दोपहर में छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं, खासकर फेफड़ों या छाती से जुड़ी। बुजुर्ग जातकों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। वायरल बुखार, गले में इन्फेक्शन, सिरदर्द और थकान आम बात होगी।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
