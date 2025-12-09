कुंभ राशिफल 9 दिसंबर: कुंभ राशि वाले दोपहर में रहें संभलकर, आज इस तरह के बिजनेस से रहें बिल्कुल दूर,

Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aquarius Horoscope Today 9 December 2025 Aaj Ka Kumbh Rashifal daily future predictions
संक्षेप:

Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 9 December 2025, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Dec 09, 2025 06:53 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aquarius Horoscope Today 9 December 2025, कुंभ राशिफल 9 दिसंबर 2025: आज के दिन आप अपने पार्टनर को ज्यादा से ज्यादा समय दें। एक साथ बैठकर भविष्य के बारे में बात करें। काम पर अपने आदर्शों से समझौता न करें। छोटी-मोटी पैसों की दिक्कतें आ सकती हैं। आज आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।

कुंभ राशि वाले दोपहर में रहें संभलकर, आज इस तरह के बिजनेस से रहें बिल्कुल दूर, पढ़ें राशिफल

कुंभ लव लाइफ: रिलेशन में छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मुद्दों को सुलझाते समय धैर्य रखना अच्छा है, क्योंकि आपका लक्ष्य दिन खत्म होने से पहले बहस को सुलझाना है। आज आप ज्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। यह भी सुनिश्चित करना अच्छा है कि आपका पार्टनर रोमांटिक हो। मैरिड लोगों को ऑफिस रोमांस से दूरी बनाए रखनी चाहिए। कुछ सिंगल महिलाओं को नए प्रपोजल मिलेंगे, जबकि सिंगल पुरुष अपने क्रश की फीलिंग्स को जीतने में सफल होंगे।

करियर राशिफल: आपके प्रयासों को कम आंकने की कोशिशें होंगी। इससे आपको निराशा हो सकती है। सहकर्मियों के साथ असहमति होने पर आपको अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए। आप किसी सहकर्मी के साथ किसी प्रोफेशनल मुद्दे को भी सुलझा सकते हैं, जिसका टीम वर्क पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। आज प्रोजेक्ट में कोई नया आइडिया लॉन्च करने का भी अच्छा समय है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्लाइंट्स को प्रभावित कर सकती हैं। कुछ बिजनेसमैन नए बिजनेस डील साइन करने में सफल हो सकते हैं, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं।

फाइनेंशियल राशिफल: आज बड़े वित्तीय फैसले लेने से बचें, क्योंकि दोपहर में पैसों से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आपको निवेश से अपेक्षित रिटर्न नहीं मिल सकता है। स्टॉक, ट्रेड और सट्टेबाजी के बिजनेस से दूर रहना अच्छा है। कुछ महिलाएं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदेंगी। बिजनेस करने वाले अपने बिजनेस का विस्तार करने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि प्रमोटर फंड लाएंगे। आज आपको मेडिकल कारणों से भी खर्च करना पड़ सकता है।

सेहत राशिफल: स्वास्थ्य से समझौता न करें। कुछ लोगों को छाती, फेफड़े और पेट से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ बच्चों को वायरल बुखार, गले में खराश या छींक आने की समस्या होगी। डायबिटीज के मरीजों को अपने खान-पान पर कंट्रोल रखना चाहिए, और उनके मेन्यू में ज्यादातर सब्जियां और फल होने चाहिए। जिन लोगों की आज सर्जरी होनी है, वे शेड्यूल के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। उम्रदराज जातकों को भी नींद की समस्या हो सकती है।

