आज का कुंभ राशिफल 9 अगस्त 2026: प्रेम, करियर और धन के मामले में कैसा रहेगा आपका दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल
कुंभ राशिफल 9 अगस्त 2026: आज रचनात्मकता, आत्मविश्वास और नए विचारों के दम पर करियर व पढ़ाई में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में खुलकर बातचीत रिश्तों को मजबूत करेगी। आर्थिक मामलों में लाभ की संभावना है, लेकिन निवेश और खर्च से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा।
Aquarius Horoscope Today 9 August 2026: खुशी, रचनात्मकता और आत्मअभिव्यक्ति का दिन है। मन कुछ नया करने, अपने तरीके से काम करने और पसंदीदा लोगों के साथ जुड़ने की तरफ रहेगा। बच्चों, पढ़ाई, कला, शौक, प्रस्तुति या व्यक्तिगत आइडिया से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से किसी काम को दिल से करना चाहते थे, तो उसके लिए प्रेरणा मजबूत रहेगी। चंद्रमा का असर मन को खुला और सक्रिय बना रहा है, जबकि राहु आपकी राशि में होने से आप अलग पहचान बनाना चाहेंगे। यही वजह है कि आप साधारण तरीके से संतुष्ट नहीं होंगे। फिर भी जल्दबाजी में बहुत बड़ा कदम उठाने के बजाय समझदारी जरूरी है। नौकरी और कारोबार दोनों में आपकी लगन दिखेगी। प्रेम पक्ष में भी आगे बढ़ने की इच्छा रहेगी। कुछ लोगों को किसी नए व्यक्ति की रुचि महसूस हो सकती है, तो कुछ अपने मौजूदा संबंध को और साफ दिशा देना चाहेंगे। दिन को सफल बनाने की कुंजी यह है कि उत्साह को अनुशासन के साथ मिलाएं। तभी खुशी टिकाऊ रूप में बदलेगी।
कुंभ राशि का लव राशिफल
दिल की बात कहने का साहस बढ़ेगा। जो लोग प्रेम में हैं, वे आज अपने भाव खुलकर रख सकते हैं। मुलाकात, संदेश, तारीफ या कोई छोटा इशारा रिश्ते को आगे बढ़ा सकता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो बातचीत शुरू करने का मौका बन सकता है, लेकिन सामने वाले की सहजता का भी ध्यान रखें। विवाहित या प्रतिबद्ध रिश्तों में बच्चों, भविष्य या निजी समय को लेकर अच्छी चर्चा हो सकती है। आकर्षण के साथ थोड़ी संवेदनशीलता भी रहेगी, इसलिए प्रतिक्रिया जरूरत से ज्यादा तेज न दें। परिवार में खुशखबरी या बच्चों की उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा।
कुंभ राशि का करियर राशिफल
पढ़ाई और करियर दोनों में अच्छा ध्यान बन सकता है। विद्यार्थी कठिन विषयों में भी गहराई से बैठ पाएंगे, खासकर अगर पढ़ाई को अपने लक्ष्य से जोड़कर देखें। रचनात्मक क्षेत्र, मीडिया, डिजाइन, शिक्षण, लेखन, प्रस्तुति या पब्लिक डीलिंग वाले कामों में प्रदर्शन बेहतर रह सकता है। नौकरी करने वालों के लिए मेहनत और समझदारी दोनों की जरूरत रहेगी। काम का ढंग सटीक रहेगा तो सीनियर की सराहना मिल सकती है। बिजनेस करने वाले लोग नए प्लान, नई सेवा या विस्तार की रूपरेखा बना सकते हैं। फिर भी हर प्रस्ताव पर तुरंत पैसा लगाना ठीक नहीं। पहले मांग, लागत और समय देखें। रोजमर्रा के कामों में भी सुधार की गुंजाइश दिखेगी, इसलिए छोटी प्रक्रिया ठीक करने से बड़ा लाभ मिल सकता है।
कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल
आर्थिक मामलों में उत्साह रहेगा। लाभ कमाने की इच्छा बढ़ेगी, पर विवेक बनाए रखना जरूरी है। जोखिम वाले निवेश, जल्द अमीर बनाने वाले दावे या बिना जांच के निर्णय से बचें। अगर पैसा लगाना ही हो, तो सीमा तय करके और पूरी जानकारी के बाद करें। बच्चों, शौक, मनोरंजन, बाहर घूमने या निजी खुशी पर खर्च हो सकता है। आमदनी की स्थिति स्थिर रह सकती है, लेकिन खर्च का हिसाब लिखकर चलना अच्छा रहेगा। कोई पुराना बकाया या नियमित भुगतान समय पर करना बुद्धिमानी होगी।
कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा अच्छी रहेगी, पर मन ज्यादा उत्तेजित हुआ तो थकान बाद में महसूस होगी। इसलिए काम और आराम का संतुलन रखें। मीठा, तला हुआ या अनियमित भोजन दिन के अंत तक भारीपन दे सकता है। आंखों और नींद पर ध्यान दें, खासकर अगर देर तक स्क्रीन देखनी पड़े। थोड़ी धूप, हल्की कसरत और समय पर खाना आपको स्थिर रखेगा। खुश रहना आसान है, बस शरीर की जरूरतें अनदेखी न करें।
आज की सलाह:
उत्साह अच्छा है, पर हर नए मौके पर पैसा और समय सोचसमझकर ही लगाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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