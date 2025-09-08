Aquarius Horoscope Today 8 September 2025 Aaj ka kumbh rashifal daily future prediction कुंभ राशिफल 8 सितंबर: आज एक महत्वपूर्ण रकम का करना होगा योगदान, प्रमोशन की कर सकते हैं उम्मीद, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
कुंभ राशिफल 8 सितंबर: आज एक महत्वपूर्ण रकम का करना होगा योगदान, प्रमोशन की कर सकते हैं उम्मीद

Aquarius Horoscope Today 8 September 2025: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। पढ़ें आज का कुंंभ राशि का राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेMon, 8 Sep 2025 05:34 AM
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 8 सितंबर 2025: आज कुंभ राशि वालों को अतीत की परेशानियों को सुलझाकर अपनी लव लाइफ में खुश रहना चाहिए। प्रोफेशनल चैलेंज पर आत्मविश्वास से जीत हासिल करें। आज धन और सेहत दोनों अच्छे रहने वाले हैं।

कुंभ लव राशिफल- आज आपके लिए प्यार हवा में रहने वाला है और साथ में समय बिताते समय आपको इसका एहसास होगा। आप दोनों को पर्सनल और प्रोफेशनल कोशिशों में एक-दूसरे का सपोर्ट करने की जरूरत है। अपने पार्टनर के साथ सम्मान से पेश आएं और आपको भी वही सम्मान मिलेगा। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें अपने लवर से फोन पर संपर्क करना चाहिए और बिना किसी संकोच के फीलिंग्स को शेयर करना चाहिए। आपको शादी के बाद रिश्तों से भी दूर रहना चाहिए। शादीशुदा महिलाएं फैमिली के रास्ते पर चल सकती हैं।

कुंभ करियर राशिफल- आज नए चैलेंज सामने आ सकते हैं और ऐसे मौके भी आएंगे जब आपको अपनी प्रोफेशनल टैलेंट दिखाने की जरूरत पड़ेगी। कुछ सरकारी कर्मचारियों पर अपने ड्यूटी से समझौता करने का पॉलिटिकल प्रेशर होगा। लीगल और मीडिया फील्ड में काम करने वालों को भी आज नई अड़चनें देखने को मिलेंगी। आज आप पद में प्रमोशन की उम्मीद कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स को अपने पार्टनरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने की जरूरत है और प्रोफेशनल फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके बजाए सही कॉल करने से पहले गहराई से सोचना चाहिए।

कुंभ आर्थिक राशिफल- आप घर का रेनोवेशन भी कर सकते हैं या रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। यह सभी कर्ज को चुकाने और आर्थिक लेनदेन को बंद करने का भी एक अच्छा समय है। धन को बुद्धिमानी से हैंडल करने के लिए उचित फाइनेंशियल प्लान बनाना अच्छा है। कोई फैमिली फंक्शन होगा और आपको आज एक महत्वपूर्ण रकम का योगदान करना होगा। कोई भाई-बहन भी आर्थिक मदद मांग सकता है और आप उसे मदद कर सकते हैं। लेकिन आज बड़ी रकम देने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि इसका पेमेंट कर दिया जाएगा।

कुंभ सेहत राशिफल- सेहत से जुड़ी कोई गंभीर समस्या सामने नहीं आएगी। लेकिन कुछ महिलाओं को गले की समस्या और वायरल फीवर हो सकता है। आपको डाइट में ज्यादा प्रोटीन शामिल करने की जरूरत होगी और दिन का दूसरा भाग जिम या योग सत्र में शामिल होने के लिए अच्छा है। सुनिश्चित करें कि आज न तो एल्कोहल और न ही तंबाकू का सेवन करें। आपको गाड़ी चलाते समय सभी ट्रैफिक नियमों का भी पालन करना चाहिए।

कुंभ राशि के गुण-

ताकत: सहिष्णु, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जल वाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

साइन शासक: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग: गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीला नीलम

कुंभ राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

