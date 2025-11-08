Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aquarius Horoscope Today 8 November 2025 Aaj Ka Kumbh Rashifal future predictions
कुंभ राशिफल 8 नवंबर: आज पैसे से जुड़े इस टॉपिक पर न करें बात, करियर में इस चीज में सावधानी बरतें

कुंभ राशिफल 8 नवंबर: आज पैसे से जुड़े इस टॉपिक पर न करें बात, करियर में इस चीज में सावधानी बरतें

संक्षेप: Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 8 November 2025, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Sat, 8 Nov 2025 07:24 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 8 नवंबर 2025: लव लाइफ में ज्यादा बाताचीत की जरूरत होगी। नौकरी में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बेहतर फ्यूचर के लिए आज धन को समझदारी से मैनेज करें। अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत हो सकती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कुंभ लव लाइफ: रोमांस के मामले में आप रोमांटिक महसूस करेंगे। जीवन में सरप्राइज आपका इंतजार कर रहा है। अपने पार्टनर को हमेशा अपना दोस्त समझें और पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों तरह की फीलिंग्स को शेयर करें। आपको अपने एक्स लवर के साथ किसी मुद्दे को सुलझाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, जिससे खुशी वापस आ सकती है। मैरिड महिलाओं को अपने जीवनसाथी के साथ अहंकार से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं, जो ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी। कुछ महिला जातक अपने माता-पिता को रिश्ते के लिए मनाने में भी सफल होंगी।

करियर राशिफल: टीम लीडर और मैनेजर आज नई जिम्मेदारियां पा सकते हैं। अच्छी परफॉर्मेंस के जरिए ऑफिस में अपनी योग्यता साबित कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल, आईटी, मैकेनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र से जुड़े लोगों को कठिन समय सीमा वाले टास्क मिल सकते हैं। आपकी स्किल्स, उन्हें तेजी से सुलझाने में मदद करेगी। बैंकिंग, अकाउंटिंग और वित्तीय पेशेवरों को कैलकुलेशन में सावधानी बरतने की जरूरत है। स्टूडेंट्स परीक्षाओं में सफल हो सकते हैं। बिजनेस करने वाले भी नए कांसेप्ट को शुरू करने में सफल होंगे। कुछ व्यापारियों को टैक्स से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं।

ये भी पढ़ें:मेष राशि से लेकर मीन का 8 नवंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें आज का राशिफल
ये भी पढ़ें:10 नवंबर से इन राशियों को होगा प्रॉफिट,गुरु-चंद्र की चाल से होगा फायदा ही फायदा

फाइनेंशियल लाइफ: धन का आगमन होगा। खर्चों पर कंट्रोल रखना जरूरी है। आपको भाई-बहनों के साथ संपत्ति से जुड़े टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे झगड़े हो सकते हैं। टैक्स से जुड़े मुद्दे भी हो सकते हैं, जो व्यापारियों को नुकसान पहुंचा सकता है। बिजनेसमैन कॉन्फिडेंस से नई पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। लंबे समय से लंबित बकाया आज चुकाया जा सकता है। आज आप किसी चैरिटी को पैसे दान करने पर विचार कर सकते हैं।

सेहत राशिफल: हेल्थ पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। आपको वायरल बुखार, गले में खराश या त्वचा संक्रमण हो सकता है। महिलाओं को दांतों की समस्याओं के लिए डॉक्टर से बात करने की आवश्यकता हो सकती है। ठंडे और सोडा ड्रिंक्स से दूर रहें और इसकी जगह ताजा जूस पिएं। अधिक मात्रा में चीनी का सेवन न करें। बच्चों को दांत दर्द की शिकायत हो सकती है। इससे वे स्कूल भी नहीं जा पाएंगे। आप शराब और तंबाकू दोनों छोड़ने के लिए भी आज का दिन चुन सकते हैं।

ये भी पढ़ें:कल से 19 नवंबर तक इन 3 राशियों का भाग्य रौशन, सूर्य की चाल मचाएगी धमाल
ये भी पढ़ें:1 साल बाद शनि की राशि में शुक्र का गोचर देगा धन लाभ, इन राशियों को मिलेगी तरक्की

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Aquarius Horoscope Kumbh Rashifal Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने