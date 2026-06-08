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कुंभ राशिफल 8 जून 2026: आज कुंभ राशि वाले नकारात्मक विचारों से रहें दूर, सुधरेगी धन की स्थिति

Pandit Narendra Upadhyay लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka Kumbh Rashifal 8 June 2026 : करियर में आज कुंभ राशि वालों को नई संभावनाओं का संकेत है। आर्थिक रूप से थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। मानसिक रूप से आप मजबूत स्थिति में रहेंगे। पढ़ें आज का कुंभ राशिफल-

कुंभ राशिफल 8 जून 2026: आज कुंभ राशि वाले नकारात्मक विचारों से रहें दूर, सुधरेगी धन की स्थिति

Aquarius Horoscope Today, आज का कुंभ राशिफल 8 June 2026: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित फलदायी साबित हो सकता है। सेहत में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। रिश्ते में बातचीत की कमी महसूस हो सकती है। आपको आज नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। व्यापार की स्थिति अच्छी रहने वाली है। जो लोग निवेश की योजना बना रहे हैं, वे आगे बढ़ सकते हैं। निवेश के लिहाज से दिन अनुकूल नजर आ रहा है। कार्यक्षेत्र में कार्यों को धैर्य के साथ निपटाएं। पढ़ें आज का कुंभ राशिफल 8 जून 2026-

कुंभ लव राशिफल-

आज आपके प्रेम और स्थिति की स्थिति अच्छी रहने वाली है। फिर भी आज आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, वरना किसी करीबी व्यक्ति को ठेस पहुंच सकती है। रिश्तों में आप ईमानदार रहेंगे। बातचीत के जरिए आप लव लाइफ से जुड़ी परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। सिंगल जातकों को नए रिश्ते की शुरुआत से अभी बचना चाहिए, किसी भी तरह का जल्दबाजी में फैसला नहीं लें। विवाहित लोग जीवनसाथी के साथ भविष्य को लेकर चर्चा कर सकते हैं।

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कुंभ करियर राशिफल-

कुंभ राशि वालों का करियर के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा। कार्यस्थल पर चीजें आपके पक्ष में हो सकती हैं। सीनियर्स के साथ आपको नए विचार शेयर करने का मौका मिल सकता है। आज आप किसी नए प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ऑफिस में छोटी-मोटी परेशानी सामने आ सकती हैं, लेकिन आप इनसे पार पा लेंगे। आज आपको नई संभावनाओं को खोजना भी महत्वपूर्ण रहने वाला है।

कुंभ आर्थिक राशिफल-

कुंभ राशि वालों की आज व्यापारिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। बिजनेस को आगे बढ़ाने के अवसर मिलेंगे, जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। अपनों का सहयोग मिलेगा। धन की स्थिति में सुधार के संकेत हैं। हालांकि किसी भी बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह से जांच-पड़ताल जरूरी है। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। आज खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बेकार के खर्चों से बचें।

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कुंभ सेहत राशिफल-

कुंभ वालों को आज घबराहट या बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। नकारात्मकता आपके अंदर बनी रह सकती है। अज्ञात भय सताएगा। आज आप पूरे दिन भयग्रस्त रह सकते हैं। सिरदर्द या नेत्रपीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। जरूरी होने पर डॉक्टर से सलाह लेने में संकोच नहीं करें। खान-पान पर नजर बनाए रखें।

कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। प्रेम और व्यापार की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन धन के निवेश से पहले जानकारी जुटाना जरूरी रहेगा। भगवान शिव को प्रणाम करना आपके लिए लाभकारी रहेगा।

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Pandit Narendra Upadhyay

लेखक के बारे में

Pandit Narendra Upadhyay

पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र

  • 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
  • अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
  • विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण

पुरस्कार

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विशेषज्ञता
  1. वैदिक एवं फलित ज्योतिष
  2. रत्न विज्ञान (Gemology)
  3. वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
  4. ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
  5. ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
  6. ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय

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