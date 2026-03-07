कुंभ राशिफल 7 मार्च: कुंभ राशि आज बिजनेस में किस्मत पर भरोसा करने से बचें, पढ़ें आज का कुंभ राशिफल

कुंभ राशिफल 7 मार्च: कुंभ राशि आज बिजनेस में किस्मत पर भरोसा करने से बचें, पढ़ें आज का कुंभ राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 7 March 2026, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।
Aquarius Horoscope Today 7 March 2026 Aaj Ka Kumbh Rashifal, कुंभ राशिफल 7 मार्च 2026 : प्यार के मामले में अपना रिश्ता खुशहाल बनाए रखें। अपने लवर के साथ समय बिताते समय रोमांटिक रहें। आज के दिन काम की जगह पर प्रोफेशनल रहें। आज सेहत और धन दोनों मामलों में दिक्कतें हो सकती हैं। अपनी लव लाइफ और करियर पर नजर बनाए रखें। इससे आपको सभी बड़े मसले सुलझाने में मदद मिलेगी। आज के दिन पैसों की दिक्कतें बड़े इन्वेस्टमेंट को रोक सकती हैं। अपनी सेहत पर ध्यान दें। आइए डिटेल में जानते हैं आज का आपका दिन कैसा रहने वाला है-
कुंभ राशि आज बिजनेस में किस्मत पर भरोसा करने से बचें, पढ़ें आज का कुंभ राशिफल
कुंभ राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन अपनी लव लाइफ को प्रोडक्टिव और नॉर्मल बनाए रखें। लंबे समय से साथ रहने के बाद भी रिश्ते में रोमांस बना रहेगा। आज के दिन दोपहर में माता-पिता से अपनी लव लाइफ के बारे में बात कर सकते हैं। जब आप साथ समय बिताएं, तो बुरी बातों से बचें और अपने पार्टनर की भावनाओं की भी कद्र करें। सज के दिन मैरिड महिलाओं को अपनी फैमिली लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति के दखल देने से सावधान रहने की जरूरत है।
कुंभ राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
नई जिम्मेदारियां आपको बिजी रखेंगी। आज के दिन कुछ प्रोफेशनल्स जरूरी मीटिंग्स में भी शामिल होंगे, जहां उन्हें प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करें, क्योंकि यह आज बातचीत के दौरान आपकी मदद करेगी। आज के दिन आपका नजरिया बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ मामलों में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स से सावधान रहें। इससे वर्कप्लेस पर आपकी रेप्युटेशन पर भी असर पड़ सकता है। आज के दिन जो लोग ट्रेड और बिजनेस में हैं, वे कॉन्फिडेंस के साथ कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं।
कुंभ राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन पार्टनर, रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ फाइनेंशियल मामले में झगड़े हो सकते हैं। परिवार में कोई फैमिली फंक्शन होगा, जिसमें खर्च भी होगा। आज के दिन आप रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। आज गाड़ी खरीदने के लिए भी अच्छा दिन है। बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाने का सही समय नहीं है। बिजनेसमैन एक्सपेंशन के लिए या फंड पाने के लिए प्रमोटर्स के साथ इश्यू सुलझा लेंगे।
कुंभ राशि वालों के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, जो सीरियस भी हो सकती है। जिन लोगों को हार्ट से जुड़ी कोई दिक्कत है, उन्हें अपना खास ख्याल रखना चाहिए। आपको अपनी आंख या नाक में भी दिक्कत हो सकती है। बच्चों को खेलते समय हल्की चोट लग सकती है। प्रेग्नेंट महिलाओं को टू-व्हीलर चलाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। वेकेशन पर एडवेंचर एक्टिविटीज, खासकर अंडरवाटर स्पोर्ट्स से बचना भी अच्छा है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा