कुंभ राशिफल 7 जनवरी: कुंभ राशि आज ऑफिस में इस काम से रहेंगे सीनियर्स नाराज, होगा धनलाभ

संक्षेप: Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 7 January 2026, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

कुंभ राशि आज ऑफिस में इस काम से रहेंगे सीनियर्स नाराज, होगा धनलाभ कुंभ राशि का आज का लव राशिफल: रोमांस से जुड़ी अपनी बातों को दिल के करीब रखें। आज कुछ बहुत अच्छे मोमेंट आ सकते हैं। लव अफेयर में बहस से बचें। छोटी-मोटी प्रॉब्लम या नाराजगी हो सकती है, लेकिन लवर की राय को महत्व देना भी जरूरी है। लवर पर प्यार बरसाएं और ध्यान रखें कि आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें। इससे बॉन्डिंग मजबूत होगी। शादीशुदा लोगों को भी शादी के बाहर किसी भी तरह के रोमांटिक अफेयर से बचना चाहिए।

कुंभ राशि का आज का करियर राशिफल: आज प्रोडक्टिविटी में कमी आ सकती है। इससे सीनियर्स नाराज हो सकते हैं। टाइट डेडलाइन के साथ नई जिम्मेदारियां लेते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए। कोई सीनियर सहकर्मी आपकी सफलता से जलन महसूस कर सकता है और आपकी उपलब्धि को कम करने की कोशिश करेगा। हालांकि, इस पर रिस्पॉन्स न दें और इसके बजाय अपना काम करते रहें। बिजनेसमैन व्यापार को नई जगहों पर ले जाने में सफल होंगे। पार्टनर के साथ अच्छे कनेक्शन बनाए रखें और आज बिजनेस से जुड़े फैसले लेने में जल्दबाजी न करें।

कुंभ राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: आज के दिन धन आएगा। कुछ पिछले निवेश अच्छा रिटर्न दें सकते हैं। इससे आपको सभी पैसों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी। आप आज किसी भाई-बहन या दोस्त की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। स्टॉक और बिजनेस को अच्छे निवेश के विकल्प मान सकते हैं। आप नया घर खरीद सकते हैं या मौजूदा घर का रेनोवेशन भी करवा सकते हैं। बिजनेसमैन सभी बकाया चुका देंगे।

कुंभ राशि का आज का स्वास्थ्य राशिफल: आज अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आंखों और नाक से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं हो सकती हैं। वायरल बुखार और गले में खराश के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। महिलाओं को पीरियड्स से जुड़ी शिकायतें होंगी। इसके लिए मेडिकल तौर पर ध्यान देने की भी जरूरत होगी। सीनियर्स को ट्रैवल करते समय भी दवाएं नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ लोगों को घुटनों, गर्दन और कंधों में दर्द की शिकायत हो सकती है। आज आपके स्वास्थ्य में डाइट भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ