कुंभ राशिफल 7 अप्रैल 2026 : कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें विस्तृत राशिफल
Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 7 April 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन…
Aquarius Daily horoscope prediction 7 April 2026: आज आपका फोकस सही दिशा और जिम्मेदारियों की तरफ जाएगा, सामान्य तौर पर आप आगे की सोचते हैं। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, इसलिए अभी आपका फोकस वहां है, जहां से आपको अभी चीजें हैंडल करनी हैं। आपको अपनी और दूसरों की उम्मीदों का पता है। आज आपके सामने ऐसे भी मौके आएंगे, जब आप चुपचाप इवैल्यूएट किए जाएंगे, दूसरों के द्वारा भी और अपने से भी। आपको लग रहा है कि आप सही जगह पर जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में चीजों को सही अप्रोच की जरूरत है। आज सूर्य और मंगल भी मीन राशि में है, इसलिए आप जो कर रहे हैं, उससे आप कनेक्टेड महसूस करेंगे।
Aquarius today career horoscope, कुंभ करियर राशिफल
आज काम आपको डिमांडिंग लगेगा, खासकर अटेंशन देने के तौर पर। आप पाएंगे कि आप काम पर फोकस कर रहे हैं। आपको किसी काम में लगातार बने रहना है। इसकी बजाय एक्सपेरीमेंट में समय खराब ना करें। बुध आपकी राशि में है, जो साफ सोचने में मदद कर रहा है।चंद्रमा की स्थिति बाहर के रिएक्शन को अप्रत्याशित कर सकती है। इन चीजों को तुरंत फिक्स करने के लिए आपको समय लेना चाहिए। किसी भी चीज का तुरंत समाधान नहीं होता है। अगर आप किसी चीज पर काम कर रहे हैं, तो आपको उन चीजों को अप्रोच करना चाहिए, जो आपके कंट्रोल में हों। आपको ओवर एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। स्पष्टता तब आती है, जब आप लगातार कहीं टिके रहते हैं।
Aquarius today money horoscope, कुंभ मनी राशिफल
आज आप फाइनेंस से जुड़े मामलों में थोड़ा प्रैक्टिकली सोचेंगे। आप रिव्यू कर पाएंगे, जिसे आप पहले से सोच चुके हैं। आपको अपने प्लान पर फिर से सोच लेना चाहिए। इसमें संदेह कम और हर चीज को अपनी जगह होना ज्यादा होना चाहिए। आवेग में आकर आपको कुछ नहीं खरीदना है। आपको कुछ पल देखकर रुकना होगा कि क्या सब सही है। थोड़ा ठहर आपका काम करेंगे, तो आप उन फैसलों को भी अच्छे से अवाइड कर सकेंगे, जो आपके लिए लंबे समय तक फायदेमंद नहीं है। अगर आपका फाइनेंस से जुड़ा काम पेंडिंग पड़ा है, तो आपको कंफर्म करने के लिए थोड़ा टाइम लेना चाहिए। इससे आप सैटल फील करेंगे।
Aquarius today Love horoscope, कुंभ लव राशिफल
इमोशनली आप जानते हैं कि आप रिलेशनशिप कैसे आगे बढञ रहा है। अगर आप भी रिलेशनशिप में हैं,तो आप जानते हैं कि चीजें कहां जा रही हैं और आप दोनों एक ही पायदान पर खड़े हैं। आज आपके सामने ऐसे भी पल आएंगे, जहां आप स्पष्टता महसूस करेंगे। आपको किसी भी कंक्लूजन पर नहीं जाना चाहिए। कुछ चीजें पूरी तरह से दिखने के लिए समय लेती हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो आप देखना चाहते हैं कि आप कैसे किस अपना ध्यानउन चीजों पर लगा रहे हैं कि जहां आप समझें कि कौन सा कनेक्शन आपको वास्तव में सही रखेगा। आपको अट्रेक्शन को छोड़कर एक दूसर के कंपेटिबिलिटी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
कुंभ हेल्थ राशिफल
आज आपकी एनर्जी बहुच स्टडी फील हो सकती हैं लेकिन मेंटली आपको हैवीनेस लग सकती है, अगर खासतौर पर किसी जिम्मेदारी को बहुत समय से निभा रहे हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से रुक सकते हैं, अगर थकान हो तो ब्रैक लेकर काम करें, इससे आप रिफ्रेश महसूस करेंगे। लगातार काम करेंगे तो थके रहेंगे। अपने रुटीन को लेकर बैलेंस रहें। आपको उन चीजों परपोकस करना है, जिसकी जरूरत है। आपको उन चीजों के बारे में भी सोचना चाहिए कि आपका अगला कदम कौन सा हो सकता है।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
वेबसाइट: https://madhukotiya.com/
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां