कुंभ राशिफल 6 अक्टूबर: आज आपके पास आएगा पैसा, ऑफिस की पॉलिटिक्स से रहें दूर

Aquarius Horoscope Today 6 October 2025: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। पढ़ें आज का कुंंभ राशि का राशिफल-

Mon, 6 Oct 2025 05:47 AM

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 6 अक्टूबर 2025: कुंभ राशि वाले आज रिलेशनशिप में खुशियां फैलाते रहें। वर्कप्लेस पर नए टास्क की जिम्मेदारी लें। आप आज आर्थिक रूप से अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं।

कुंभ लव राशिफल- आप लवर को अच्छे मूड में रखना सुनिश्चित करें। बातचीत से जुड़ी परेशानियों के बावजूद आप दोनों एक साथ समय बिताना पसंद करेंगे। कुछ लव अफेयर में असहमति देखने को मिलेगी और आपको उन्हें सुलझाने के लिए पहल करनी चाहिए। आप अपने एक्स लवर के पास वापस भी आ सकते हैं और इससे आपके लाइफ में खुशियां भी आ सकती हैं। महिलाएं भी आज किसी पुराने रिश्ते की ओर लौट सकते हैं। जब बात फीलिंग्स की आती है तो आपको भी एक्सप्रेसिव होना चाहिए। आज का दिन प्रपोज करने या प्रपोजल मिलने के लिए भी अच्छा है।

कुंभ करियर राशिफल- कुंभ राशि वालों के लिए आज दिन के पहले भाग में प्रोडक्टिविटी से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानी आ सकती हैं। लेकिन दिन चढ़ने के साथ चीजों में सुधार होगा। सरकारी अधिकारी आज लोकेशन बदल सकते हैं, जबकि वकीलों और बैंकर्स का शेड्यूल बिजी रहने वाला है। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचें और सुनिश्चित करें कि आप नई जिम्मेदारियां लें, जो आपको मैनेजमेंट की गुड बुक में रखेगी। आपको टीम मीटिंग में शेयर की जाने वाली राय को लेकर सतर्क रहना चाहिए। अपनी क्षमता दिखाने के मौके मिलेंगे, लेकिन स्वार्थी लोग आज अवसरों में परेशानी डाल सकते हैं।

कुंभ आर्थिक राशिफल- धन का आगमन होगा और इससे आपको क्लाइंट के साथ आर्थिक मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी। आज आप कोई नई संपत्ति खरीदने पर भी विचार कर सकते हैं, जो आपकी समृद्धि में वृद्धि करेगी। किसी भाई-बहन या मित्र के साथ पुराने आर्थिक विवाद को निपटाने के लिए दिन का दूसरा भाग अच्छा है। परिवार में संपत्ति से जुड़े छोटे-मोटे मुद्दे हो सकते हैं। इसमें दखलंदाजी करते समय आपको डिप्लोमेटिक होने की जरूरत है।

कुंभ सेहत राशिफल- आज सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं। किचन में काम करने वाली कुछ महिलाओं को मामूली जलन हो सकती है, जबकि बच्चों को ओरल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं। बड़े-बुजुर्गों को फिसलन वाले क्षेत्रों से बचना चाहिए और बस या ट्रेन में चढ़ते समय भी सतर्क रहना चाहिए। कोई भी भारी सामान नहीं उठाएं और जंक फूड से दूरी बनाकर रखें। जो लोग डायबिटिक के रोगी हैं उन्हें अपने खान-पान का ध्यान रखना चाहिए।

कुंभ राशि के गुण- ताकत: सहिष्णु, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जल वाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

साइन शासक: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग: गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीला नीलम

कुंभ राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com