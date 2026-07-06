कुंभ राशिफल 6 जुलाई 2026: आज सिर्फ ऑफर देखकर निर्णय नहीं लें, ये काम करना रहेगा अच्छा
Aaj ka kumbh rashifal 6 July 2026: चंद्रमा का यह बदलता असर बताता है कि पहले हिस्से में भावनाओं को पहचान सकते हैं। घर में किसी मेहमान का आना या परिवार के बीच बैठना भी दिन को व्यस्त बना सकता है। पढ़ें आज का कुंभ राशिफल।
Aaj ka kumbh rashifal 6 July 2026, आज का कुंभ राशिफल: दिन की शुरुआत आपके अपने मूड, ऊर्जा और सोच के इर्दगिर्द रहेगी। आप अपनी बात स्पष्ट रखना चाहेंगे और लोग आपके व्यक्तित्व पर ध्यान भी देंगे। हालांकि भीतर हल्की बेचैनी या उलझन भी रह सकती है, क्योंकि मन एक साथ कई दिशाओं में जा सकता है। कुछ देर बाद फोकस धन, परिवार, भोजन, सुविधा और व्यावहारिक जरूरतों पर आ जाएगा। तब आप अधिक जमीन से जुड़े फैसले लेना चाहेंगे। चंद्रमा का यह बदलता असर बताता है कि पहले हिस्से में भावनाओं को पहचानें, बाद में उन्हें ठोस काम में बदलें। राहु आपके व्यक्तित्व क्षेत्र में होने से कभी-कभी प्रतिक्रिया तेज हो सकती है, इसलिए अपनी छवि से ज्यादा अपनी सच्ची जरूरत पर ध्यान दें। बुध और गुरु कामकाज और दिनचर्या वाले क्षेत्र में हैं, इसलिए रोज के काम, हेल्थ रूटीन, ऑफिस व्यवस्था और लंबित मामलों को संभालना लाभ देगा। घर में किसी मेहमान का आना या परिवार के बीच बैठना भी दिन को व्यस्त बना सकता है। बोलचाल आज आपकी ताकत है, बस उसका उपयोग समझदारी से करें।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आकर्षण और संवाद दोनों बने रह सकते हैं। सुबह आप अपनी भावनाएं ज्यादा सामने रखेंगे, जबकि बाद में संबंधों में स्थिरता और व्यवहारिकता की जरूरत महसूस होगी। साथी से पैसों, घर के खर्च या परिवार की प्राथमिकताओं पर बात हो सकती है। यह बातचीत ठीक रहेगी, यदि लहजा नरम हो। अविवाहित लोगों के लिए किसी दोस्ताना बातचीत में रुचि बढ़ने के संकेत हैं। रिश्ते में पुरानी शिकायतें उठाने के बजाय आगे क्या बेहतर किया जा सकता है, इस पर बात करें। घर के लोगों के साथ बैठकर खाना या समय बिताना भी नजदीकी बढ़ाएगा।
शिक्षा और करियर
काम के क्षेत्र में मेहनत के साथ निरंतरता जरूरी है। किसी लक्ष्य को पाने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करना पड़ सकता है, लेकिन प्रगति संभव है। सुबह अपनी प्राथमिकता तय करें, नहीं तो समय बिखर जाएगा। बाद में वित्त, संसाधन, टीम सपोर्ट या फाइलिंग से जुड़े काम अच्छे ढंग से पूरे हो सकते हैं। जो लोग नौकरी में हैं, वे विरोध या टकराव को बात से सुलझाने में सफल हो सकते हैं। बुध वक्री होने से पुराने कार्य, संशोधन, सुधार या पुनरीक्षण के काम बढ़ सकते हैं। पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए दिन अच्छा है, खासकर आधार मजबूत करने, दोहराने और लिखकर अभ्यास करने में। छोटे बच्चों की पढ़ाई या नई सीख की शुरुआत के लिए परिवार का सहयोग उपयोगी रहेगा।
धन और वित्त
पैसों के मामले में दिन उपयोगी है, लेकिन अनुशासन के साथ। बचत, जमा, घरेलू बजट और जरूरी निवेश पर सोच बन सकती है। कोई खरीदारी करने से पहले उसकी वास्तविक जरूरत देखें। सिर्फ ऑफर देखकर निर्णय न लें। रुका हुआ भुगतान आने की उम्मीद बन सकती है, पर उसी भरोसे नया खर्च न बढ़ाएं। परिवार के साथ मिलकर खर्च की सूची बनाना अच्छा रहेगा। लंबे समय के लिए छोटे लेकिन नियमित कदम बेहतर साबित होंगे।
स्वास्थ्य और कल्याण
ऊर्जा सुबह थोड़ी उतार-चढ़ाव वाली रह सकती है। मन पर दबाव हो तो खाना अनियमित न करें। बाद में शरीर को स्थिरता मिलेगी, यदि आप समय पर भोजन लें और पानी पर्याप्त पिएं। घरेलू तनाव को भीतर जमा न होने दें। थोड़ी वॉक, थोड़ी धूप और कुछ मिनट शांत बैठना आपको संतुलित रखेगा। नींद का समय भी बिगड़ने न दें।
आज की सलाह: पहले खुद को संभालें, फिर शब्द और पैसे दोनों सोचकर खर्च करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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