Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aquarius Horoscope Today 6 January 2026 Aaj Ka Kumbh Rashifal daily future predictions
कुंभ राशिफल 6 जनवरी: कुंभ राशि आज काफी स्मार्ट तरीके से करना होगा धन मैनेज, ऑफिस में इस चीज की होगी परीक्षा

कुंभ राशिफल 6 जनवरी: कुंभ राशि आज काफी स्मार्ट तरीके से करना होगा धन मैनेज, ऑफिस में इस चीज की होगी परीक्षा

संक्षेप:

Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 6 January 2026, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Jan 06, 2026 05:44 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aquarius Horoscope Today 6 January 2026 Aaj Ka Kumbh Rashifal, कुंभ राशिफल 6 जनवरी 2026: कुंभ राशि वालों, रोमांटिकली, आज आप भाग्यशाली रहेंगे। प्रोफेशनल बर्ताव ऑफिस में सफलता पाने में मदद करेगा। आज धन और स्वास्थ्य दोनों अच्छी स्थिति में हैं। लव लाइफ को रोमांटिक बनाए रखने के लिए कोशिश करें। नए काम हाथ में लें, जो आपकी प्रोफेशनल काबिलियत को भी परखेंगे। फाइनेंशियल रूप से, आप अच्छे हैं और स्वास्थ्य भी अच्छा है। आइए डिटेल में जानते हैं कि कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, करियर, धन की स्थिति और सेहत का मामला-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कुंभ राशि आज काफी स्मार्ट तरीके से करना होगा धन मैनेज, ऑफिस में इस चीज की होगी परीक्षा

कुंभ राशि का आज का लव राशिफल: क्रिएटिव रूप से अधिक समय बिताएं और भविष्य के बारे में भी बात करें। कुछ रिश्तों में तीसरे व्यक्ति का दखल या प्रभाव देखने की मिल सकता है, जिसका नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। जिन महिलाओं को प्यार के नाम पर घर में दिक्कतें आ रही थीं, उन्हें अपने माता-पिता का सपोर्ट मिलेगा। आप अपने एक्स-लवर के साथ मुद्दों को सुलझाने के लिए भी आज का दिन चुन सकते हैं। सिंगल लोग ट्रैवल करने के दौरान, किसी रेस्टोरेंट में, किसी ऑफिशियल इवेंट में, या किसी फैमिली गैदरिंग में किसी खास व्यक्ति को पाकर खुशी महसूस करेंगे। शादीशुदा महिलाएं भी परिवार बढ़ाने के बारे में आज के दिन सोच सकती हैं।

ये भी पढ़ें:7 जनवरी से इन 3 राशियों के अच्छे दिन शुरू, शुक्र के नक्षत्र में करेंगे बुध गोचर
ये भी पढ़ें:शनि की चाल से बदलेगा भाग्य, इन 3 राशियों के जीवन में आएगी खुशियों की बहार

कुंभ राशि का आज का करियर राशिफल: प्रपोजल और प्रेजेंटेशन देते समय आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की भी आज के दिन परीक्षा होगी। आज दोपहर का टाइम आपको आगे बढ़ने के असीमित अवसर दे सकता है और यह आप पर निर्भर है कि आप इस मौके का कैसे इस्तेमाल करते हैं। कुछ वकील महत्वपूर्ण मामलों को संभालने में कामयाब रहेंगे, जो लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे। आप किसी खास प्रोजेक्ट या असाइनमेंट में डिटेल्स पर भी ध्यान दे सकते हैं। बिजनेसमैन को पार्टनरशिप में दिक्कतें आ सकती हैं। आज के दिन स्टूडेंट्स परीक्षा पास करने में सफल होंगे।

कुंभराशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: धन आपके पास आएगा। आप प्रॉपर्टी या बिजनेस सहित कई स्रोतों में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, बड़ा निवेश करने से पहले स्टॉक इंडस्ट्री के बारे में सही जानकारी होना अच्छा व जरूरी है। कुछ बिजनेसमैन अलग-अलग स्रोतों में निवेश कर सकते हैं, और फंड नए इन्वेस्टर द्वारा स्पॉन्सर किए जाएंगे। आज के दिन सही धन का मैनेजमेंट महत्वपूर्ण है।

ये भी पढ़ें:मेष राशि से लेकर मीन का 6 जनवरी का दिन कैसा रहेगा, पंडित जी से जानें राशिफल
ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 6 जनवरी का दिन कैसा रहेगा?

कुंभ राशि का आज का सेहत राशिफल: कोई बड़ी मेडिकल समस्या नहीं होगी। हालांकि, कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द होगा, और बुजुर्गों को नींद की समस्या की भी शिकायत होगी। आज सिर के ऊपर भारी चीजें न उठाएं। जिन लोगों को सीने से संबंधित दिक्कतें हैं, उन्हें अपना खास ख्याल रखना चाहिए। आप शराब और तंबाकू दोनों का सेवन छोड़ने के लिए भी आज का दिन चुन सकते हैं। आज दोपहर का टाइम बाहर खेलने वाले बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटे-मोटे कट लग सकते हैं। इसलिए सावधानी बरतें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Aquarius Horoscope Kumbh Rashifal Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने