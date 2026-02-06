कुंभ राशिफल 6 फरवरी 2026: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन खास, करियर में मिलेंगे नए मौके, लव लाइफ में आएगा नया मोड़
Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal 26 January 2026: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। आइए जानते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 6 फरवरी 2026 का दिन…
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 6 फरवरी 2026: आज कुंभ राशि वालों को सलाह है कि रिश्तों से जुड़े फैसलों में भावनाओं को हावी न होने दें। किसी भी बात पर रिएक्ट करने से पहले थोड़ा रुककर सोचें। काम से जुड़ी चुनौतियां आज सामने आ सकती हैं, लेकिन अगर आप मेहनत और समझदारी से उन्हें संभालेंगे तो स्थिति कंट्रोल में रहेगी। पैसों का सही इस्तेमाल करना आज जरूरी रहेगा, ताकि आगे चलकर किसी तरह की दिक्कत न आए। सेहत आज कुल मिलाकर ठीक रहेगी, जिससे मन भी खुश रहेगा। लव लाइफ में भले ही छोटी-मोटी परेशानियां रहें, लेकिन दिन प्रोग्रेसिव और प्रोडक्टिव रहने वाला है। ऑफिस में प्रेशर रहेगा और काम पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। पैसों को बचाने के लिए आज स्मार्ट फैसले लेने होंगे। सही प्लानिंग से आप अपनी सेविंग को मजबूत कर सकते हैं। सेहत अच्छी रहने से आपका मूड पॉजिटिव रहेगा और दिनभर एनर्जी बनी रहेगी।
कुंभ राशि लव राशिफल- आज रिश्ते को मजबूत बनाने पर ध्यान दें। अगर आप अपने रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने की सोच रहे हैं, तो माता-पिता के सपोर्ट के साथ इस बारे में बात करने पर विचार कर सकते हैं। पार्टनर को पर्सनल स्पेस देना आज बहुत जरूरी रहेगा। जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने या बार-बार टोकने से रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। एक-दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और आपसी समझ बेहतर हो सकती है। जो लोग किसी टॉक्सिक रिश्ते में फंसे हुए हैं और बाहर निकलने की सोच रहे हैं, उनके लिए आज का दिन सही हो सकता है। मन में जो चल रहा है, उस पर गंभीरता से सोचें और खुद के भले के बारे में फैसला लें। आज किसी अनएक्सपेक्टेड व्यक्ति से प्रपोजल मिलने का योग भी बन सकता है, जिसे आप स्वीकार कर सकते हैं। शादीशुदा महिलाओं को आज अपने जीवनसाथी पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, ताकि रिश्ते में किसी तरह की गलतफहमी न पनपे।
कुंभ राशि करियर राशिफल- आज टीम मीटिंग में अपने आइडिया रखने से हिचकिचाएं नहीं। आपके नए और इनोवेटिव आइडिया आज सराहे जा सकते हैं और सीनियर्स से तारीफ भी मिल सकती है। काम में क्रिएटिव सोच दिखाने से आपकी अलग पहचान बन सकती है। बैंकिंग, आईटी, लीगल फील्ड, शेफ, आर्किटेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, केमिस्ट्री और मीडिया से जुड़े लोगों का शेड्यूल आज काफी टाइट रह सकता है। काम का दबाव ज्यादा होने से थकान महसूस हो सकती है, लेकिन प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो दिन संभल जाएगा। जो स्टूडेंट्स विदेश की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इससे आगे की प्लानिंग को लेकर उत्साह बढ़ेगा। जो लोग जॉब बदलने की सोच रहे हैं, वे दिन खत्म होने से पहले जॉब पोर्टल पर अपना रिज्यूमे अपडेट कर लें। इससे नए मौके मिलने की संभावना बढ़ सकती है। बिजनेस करने वाले लोग भी आज नया प्रोडक्ट लॉन्च करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन किसी भी फैसले से पहले सारी डिटेल अच्छे से चेक कर लें।
कुंभ राशि आर्थिक राशिफल- आज पैसों की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने पर विचार कर सकते हैं। परिवार में प्रॉपर्टी से जुड़ी बातचीत के दौरान चुप रहना और बेवजह की बहस से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ महिलाएं आज इलेक्ट्रॉनिक सामान या घर का फर्नीचर खरीद सकती हैं। स्पेक्युलेटिव बिजनेस या सट्टा से जुड़े मामलों में सफलता मिलने के योग हैं, लेकिन रिस्क को समझकर ही कदम उठाएं। किसी दोस्त या भाई-बहन से जुड़ा पैसों का मामला आज सुलझ सकता है, जिससे मन को राहत मिलेगी। व्यापार करने वालों को टैक्स से जुड़ी परेशानियों में भी राहत मिल सकती है। कुल मिलाकर पैसों को लेकर दिन ठीक रहेगा, बस फालतू खर्च से बचना जरूरी है ताकि सेविंग बनी रहे।
कुंभ राशि स्वास्थ्य राशिफल- घर और ऑफिस लाइफ के बीच बैलेंस बनाए रखना आज जरूरी रहेगा। सेहत ठीक रखने के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद जरूर लें। नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन और थकान महसूस हो सकती है। गले और पेट से जुड़ी दिक्कत आज परेशान कर सकती है, इसलिए ठंडा-गरम सोच-समझकर लें। कुछ महिलाओं को गायनेकोलॉजिकल दिक्कत हो सकती है, ऐसे में लापरवाही न करें। प्रेग्नेंट महिलाओं को बस या ट्रेन में चढ़ते समय ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। दवाइयां समय पर लें और मिस न करें। ऑयल और ज्यादा चिकनाई वाला खाना अवॉयड करें। हेल्दी डाइट लेने से शरीर को एनर्जी मिलेगी और दिनभर अच्छा महसूस होगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि