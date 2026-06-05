कुंभ राशिफल 5 जून 2026: कुंभ राशि वालों के लिए 5 जून के दिन निवेश में पैसा ना लगाएं, हानि के संकेत, पढ़ें राशिफ
Aaj ka Kumbh Rashifal, Aquarius Horoscope Today: कुंभ राशि वालों के लिए आज निवेश को लेकर खास ध्यान देने की जरूरत है। आपको हेल्थ में भी गुस्सा कंट्रोल करना होगा। पढ़ें राशिफल
कुंभ राशिफल 5 जून: कुंभ राशि के लग्न में राहु, सप्तम भाव में केतु, द्वितीय भाव में शनि होने के कारण समय अच्छा नहीं है। हेल्थ के मामले में आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको खास ध्यान देना होगा। लवलाइफ अच्छी रहेगी, जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए समय उत्तम नहीं है। आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। निवेश के लिए समय उत्तम चल रहा है। करियर के लिहाज से भी चीजें बहुत अच्छी नहीं हैं। लवलाइफ में भी लाइफ पार्टनर को लेकर ध्यान दें।
लवलाइफ कुंभ राशिफल
कुंभ राशि वालों के लिए लवलाइफ जैसी थी, वैसी ही है। आपके लिए समय जैसा चल रहा था, वैसा ही चल रहा है। आपके लिए समय उत्तम है। आपको बिना किसी परेशानी के आज का दिन रहेगा। दोनों अच्छे से समय बिताएंगे, एक्स के साथ कुछ लोगों की वापस से बात शुरू हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं और प्यार में हैं,उनके लिए भी समय उत्तम है। वो अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो लोग शादीशुदा है, वो अपने लाइफ पार्टनर का ध्यान रखें। आपके लिए समय उत्तम नहीं है। आपके लिए चीजें खराब हैं, लाइफ पार्टनर के हेल्थ पर ध्यान दें। चीजों को सही करें।
कुंभ करियर राशिफल
जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वो थोड़ा शांत रहें, आज आपको गस्सा आ सकता है। अनुशासन और टाइमिंग से काम करेंगे तो ही सफलता पा पाएंगे। चीजें अच्छी हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं हैं, वेकिन आपकी वाणी ही आपको नुकसान पहुंचा रही है। जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग बिना किसी हिचकिचाहट के आगे की तैयारी करें। मेहनत का फल मिलेगा। आपको परेशान नहीं होना है अपनी तैयारी जारी रखनी है।
कुंभ मनी राशिफल
कुंभ राशि के लोगों के लिए थोड़ी चीजें और अच्छी हो जाएंगी। आपको एक के बाद एक कई चीजों के लिए पैसों का लाभ हो रहा है। इसलिए अच्छा है कि आप बिदजनेस पर अच्छे से ध्यान दें। आपके साथ बिजनेस पार्टनर का सपोर्ट भी है जो पैसा ला रहें हैं। प्रमोटर्स के जरिए भी पैसा मिल रहा है। आपके लिए चीजें अच्छी हैं। जो लोग निवेश करने की सोच रहे हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत वाली स्थिति है। आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके लिए इस समय हानि हो सकती है।समय अच्छा नहीं है। इसलिए पैसों का लेनदेन ना ही करें तो अच्छा है।
कुंभ हेल्थ राशिफल
कुंभ राशि वालों के लिए हेल्थ को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना है, फिटनेस का ध्यान रखें। आपको सिरदर्द हो सकता है, जिसके कारण आंखे से जुड़ी दिक्कत भी परेशान कर सकती हैं। मानसिक तौर आप कई चीजों को सोच कर चल रहे हैं, इसलिए आपके साथ ऐसी हो रहा है, दिमाग से फालतू बातों को निकालें। विटामिन और सभी मिनरल्स का ध्यान रखें। दिन में पानी पिएं और रात में अच्छी नींद लें। अगर घबराहट हो तो डॉक्टर को दिखांएं। सभी ट्रैफिक रूल्स को मानें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
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