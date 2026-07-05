कुंभ राशिफल 5 जुलाई 2026: कुंभ राशि वालों का बढ़ेगा मान-सम्मान, मिलेंगे नए अवसर, लेकिन निवेश और फैसलों में रखें सावधानी
Aquarius Horoscope Today 5 July 2026: कुंभ राशि वालों के लिए दिन पहचान और नए अवसर लेकर आ सकता है। आपके द्वारा किए गए काम की सराहना होगी और नए संपर्क भी बनेंगे। रिश्तों में बातचीत बढ़ेगी, लेकिन निवेश और बड़े फैसले सोच-समझकर लेना बेहतर होगा।
Aquarius Horoscope Today 5 July 2026, आज का कुंभ राशिफल: यह दिन आपको सामने लाने वाला हो सकता है। लोग आपकी मौजूदगी, विचार या काम पर ध्यान देंगे। आत्मविश्वास रहेगा, लेकिन उसके साथ हल्का भ्रम भी चल सकता है कि किस दिशा को पहले पकड़ा जाए। इसलिए एक समय में एक ही मुख्य काम चुनना बेहतर रहेगा। सामाजिक रूप से आप आकर्षक दिखेंगे और लोग आपसे सलाह या सहयोग मांग सकते हैं। मान-सम्मान, सराहना या अच्छी प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है, खासकर तब जब आप खुद को सहज ढंग से रखें। चंद्रमा आपके व्यक्तित्व और मन पर सीधा असर डाल रहा है, इसलिए संवेदनशीलता भी बढ़ेगी और प्रतिक्रिया भी तेज हो सकती है। शुक्र रिश्तों के क्षेत्र में नई नरमी ला रहा है, इसलिए लोगों से जुड़ने का तरीका आज लाभ देगा। कारोबार करने वालों को अलग-अलग स्रोतों से पूछताछ, ऑर्डर या नए संपर्क मिल सकते हैं। फिर भी हर चमकती चीज अवसर नहीं होती। अपने ही मन पर पूरी तरह भरोसा न बन पाए, तो यह कमजोरी नहीं है। बस निर्णय से पहले जानकारी पूरी कर लें। दिन मिला-जुला है, पर समझदारी से इसे बहुत उपयोगी बनाया जा सकता है।
कुंभ राशि का लव राशिफल
रिश्तों में आकर्षण, बातचीत और जुड़ाव बढ़ सकता है। साथी आपकी ओर अधिक ध्यान दे सकता है या आप किसी के व्यवहार को नए नजरिए से देख सकते हैं। लेकिन भीतर की उलझन के कारण आप कभी आगे और कभी पीछे हटते दिख सकते हैं। इस अस्थिरता को साफ शब्दों में बता देना बेहतर रहेगा। जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं, वे सामने वाले की मंशा समझने में समय लें। शादीशुदा लोगों के लिए साथ बैठकर सामान्य बातों पर बात करना भी दूरी कम करेगा।
कुंभ राशि का करियर राशिफल
कामकाज में अवसर दिखेंगे, पर छंटनी आपकी जिम्मेदारी होगी। व्यापारियों के लिए नए ऑर्डर, संपर्क या रेफरेंस लाभकारी साबित हो सकते हैं। नौकरी में आपकी छवि मजबूत हो सकती है, बशर्ते आप बातों से ज्यादा काम पर जोर दें। छात्रों के लिए रचनात्मक विषय, संचार, प्रस्तुति और समूह चर्चा वाले काम अच्छे रहेंगे। रोजमर्रा के काम में बुध की उलटी चाल कुछ देरी या दोबारा जांच की मांग कर सकती है। इसलिए समय सीमा, फाइल, संदेश और विवरण को हल्के में न लें। जोखिम भरे फैसलों में दूसरों की राय सुनना अच्छा रहेगा। अकेले चलने से बेहतर है कि तथ्य देखकर चलें।
कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल
धन के मामले में दिन अवसर और उलझन दोनों साथ ला सकता है। कोई निवेश या तेज लाभ वाली बात आकर्षक लगे, लेकिन जांच जरूरी है। सट्टे जैसी सोच या बिना समझे पैसा लगाना ठीक नहीं होगा। व्यापार में आय का रास्ता खुल सकता है, पर नकदी प्रबंधन पर ध्यान दें। सम्मान मिलने से कमाई अपने आप नहीं बढ़ती, इसलिए जमीन से जुड़े रहें। खर्च भी छवि, सुविधा या रिश्तों पर हो सकता है। संतुलन बेहतर रहेगा।
कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी, पर मन का उतार-चढ़ाव शरीर पर असर डाल सकता है। सिर पर ज्यादा दबाव लेने से थकान और चिड़चिड़ापन आ सकता है। नियमित भोजन, पानी और थोड़ी शारीरिक गतिविधि जरूरी है। घर के माहौल या निजी बातों से तनाव हो तो उसे भीतर दबाकर न रखें। कुछ देर अकेले शांत बैठना और गहरी सांस लेना बहुत मदद करेगा।
आज की सलाह:
हर अच्छे मौके पर तुरंत न कूदें, पहले उसकी उपयोगिता और सीमा समझें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र