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कुंभ राशिफल 4 जुलाई 2026: कुंभ राशि वालों को मिलेगी आज नई पहचान, धन-संपदा में होगी वृद्धि

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Aquarius Horoscope Today 4 July 2026: कुंभ राशि के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला हौ। आज आपके मेहनत की सराहना की जाएगी। आज के दिन आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहने की उम्मीद है। हालांकि बड़े फैसले जल्दबाजी में लेने से बचें। 

कुंभ राशिफल 4 जुलाई 2026: कुंभ राशि वालों को मिलेगी आज नई पहचान, धन-संपदा में होगी वृद्धि

Aquarius Horoscope Today 4 July 2026, कुंभ राशिफल: आपके लिए दिन आत्मविश्वास, उपस्थिति और व्यक्तिगत फैसलों का है। लोग आपकी ओर ध्यान देंगे और आप भी अपने असर को महसूस करेंगे। मन में कई विचार एक साथ चल सकते हैं, इसलिए दिशा तय करना जरूरी रहेगा। चंद्रमा और राहु का प्रभाव यह दिखाता है कि आप कुछ अलग करना चाहेंगे, लेकिन हर अलग कदम सही हो, यह जरूरी नहीं। इसलिए जोश के साथ व्यावहारिक जांच भी रखें। व्यक्तित्व में आकर्षण रहेगा और अपनी बात रखने का ढंग प्रभावी दिखेगा। घर के भीतर छोटी असहजता या किसी सदस्य की जिद बीच बीच में मन खींच सकती है, इसलिए प्रतिक्रिया नापकर दें। कामकाज में आत्मविश्वास अच्छा रहेगा और अगर आप सेवा, नौकरी या बिजनेस में हैं तो अपनी पकड़ महसूस होगी। विद्यार्थियों के लिए भी फोकस का समय है, बशर्ते वे एक लक्ष्य पर टिके रहें। रिश्तों में आपका रवैया तय करेगा कि दिन कितना सहज जाएगा। खुद को साबित करने की जल्दी कम रखें। आप जितने शांत रहेंगे, उतनी सफलता और संतोष साथ आएगा। अपनी ऊर्जा को इधर उधर बिखराने के बजाय एक महत्वपूर्ण काम पर लगाना आज सबसे उपयोगी रहेगा।

कुंभ राशि का लव राशिफल

संबंधों में सहयोग और समझदारी का भाव रह सकता है। शादीशुदा लोगों के बीच बातचीत अच्छी रहेगी, अगर आप अपनी बात के साथ साथी की बात भी सुनें। अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते की कोई चर्चा पड़ोस, परिचय या रिश्तेदारों के माध्यम से शुरू हो सकती है। इसे धीरे धीरे समझना बेहतर रहेगा। प्रेम संबंध में साथ समय बिताने, छोटी योजना बनाने या भावनात्मक भरोसा मजबूत करने का मौका है। केतु के कारण सामने वाला कभी थोड़ा दूर भी लग सकता है, इसलिए तुरंत निष्कर्ष न निकालें। आपका सहयोगी रवैया रिश्तों को स्थिर करेगा।

कुंभ राशि का करियर राशिफल

पढ़ाई में एकाग्रता अच्छी रहेगी। जो छात्र लंबे समय से बिखरे हुए थे, वे आज बेहतर अनुशासन बना सकते हैं। कठिन विषय भी धैर्य से समझ में आ सकते हैं। नौकरी में सीनियर आपकी मेहनत और जिम्मेदारी को नोटिस कर सकते हैं। समय पर काम पूरा करना और छोटी बातों की जांच करना फायदेमंद रहेगा। बुध के वक्री प्रभाव से कार्यस्थल पर प्रक्रिया, दस्तावेज या टीम समन्वय में थोड़ा सुधार करना पड़ सकता है। इसे बोझ न समझें। यही चीज आपकी छवि मजबूत करेगी। बिजनेस वालों के लिए दिन आत्मविश्वास देने वाला है, पर ग्राहकों से किए वादे लिखित और स्पष्ट रखें। कमाई के मौके बन सकते हैं, पर काम की गुणवत्ता और फॉलोअप उतना ही जरूरी रहेगा।

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कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल

आय के लिहाज से दिन ठीकठाक सहारा दे सकता है। काम के दम पर पैसे आने या कम से कम स्थिति स्थिर रहने की संभावना है। खर्च भी रहेंगे, खासकर रोजमर्रा के काम, सुविधा या स्वास्थ्य संबंधी छोटे मदों में। इसलिए कमाई देखकर तुरंत बड़ा खर्च न करें। बिजनेस में लाभ संभव है, पर नकदी प्रवाह का हिसाब साफ रखें। उधार देने या लेने के मामले में स्पष्ट नियम रखें। छोटी बचत भी आज आगे चलकर राहत दे सकती है।

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कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल

ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन मानसिक बेचैनी या ओवरथिंकिंग थका सकती है। अनियमित दिनचर्या से बचें। खाना समय पर लें और बहुत देर तक खाली पेट न रहें। घर के वातावरण का असर मूड पर पड़ेगा, इसलिए शांत संगीत, हल्की वॉक या थोड़ी अकेली जगह फायदेमंद रहेगी। शरीर को ज्यादा नहीं, मन को संतुलन चाहिए। रात की नींद पूरी रखना जरूरी होगा।

आज की सलाह: आत्मविश्वास अच्छा है, पर हर फैसले में ठहराव और जांच जोड़ना और बेहतर रहेगा।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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