कुंभ राशिफल 4 फरवरी: कुंभ राशि धन के मामले में 3 बातें बेहद जरूरी, ऑफिस में आप पर रहेगा आज फोकस

संक्षेप:

Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 4 February 2026, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। जानें कैसा रहेगा आपका 4 फरवरी का दिन..

Feb 04, 2026 05:47 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aquarius Horoscope Today 4 February 2026 Aaj Ka Kumbh Rashifal, कुंभ राशिफल 4 फरवरी 2026: जिज्ञासा आज नए आइडिया लाएगी। किसी दोस्त या सहकर्मी के साथ अपने आइडिया शेयर करें। एक छोटी सी बातचीत एक उपयोगी योजना को जन्म दे सकती है। एक छोटी सी आदत बदलने की कोशिश करें। जब दूसरे असहमत हों तो धैर्य रखें। हल्के बदलाव आपके दायरे को बढ़ाते हैं और स्पीड बढ़ाते हैं। विचारों को नोट कर लें और बाद में उनकी जांच करें। आज आपका मन खुश और मिलनसार महसूस होगा। आपको नए आइडिया आ सकते हैं। दूसरों से बात करें, मददगार विचार शेयर करें। छोटे, मजेदार बदलावों के लिए तैयार रहें, जो सिखाते हैं।

कुंभ लव राशिफल

आप मिलनसार महसूस करेंगे। आज के दिन बातचीत से आपका रिलेशन गहरा होगा। मुस्कुराएं और पार्टनर के दिन के बारे में आसान सवाल पूछें। छोटे, अप्रत्याशित नोट्स या एक विचारशील मैसेज मूड को खुशनुमा बना देगा। अगर कमिटेड हैं, तो कोई हल्की-फुल्की एक्टिविटी प्लान करें, जिसका आप दोनों आनंद लें, जैसे चलना, चाय पीना, या कोई शौक शेयर करना। अगर सिंगल हैं, तो किसी ग्रुप इवेंट में जाएं या किसी से जिज्ञासा और सम्मान के साथ बात करें। बहुत स्पीड में आगे बढ़ने से बचें। दोस्ती को स्वाभाविक रूप से बढ़ने दें। दया, सुनना, और चंचल हावभाव अब रिश्तों को मजबूत करेंगे। जरूरत पड़ने पर मदद करें।

करियर राशिफल

काम पर आपके नए विचारों पर ध्यान दिया जाएगा। एक क्लियर सुझाव शेयर करें और उसे आजमाने के आसान कदम समझाएं। टीम के सदस्यों को छोटे डेमो या उदाहरण पसंद आ सकते हैं। लंबी-चौड़ी बातों के बजाय दोस्ताना भाषा और फैक्ट्स पर ध्यान दें। अगर लीड करने के लिए कहा जाए, तो रिजल्ट दिखाने के लिए पहले छोटे काम स्वीकार करें। एक छोटी टू-डू लिस्ट बनाएं और सबसे आसान काम पहले खत्म करें। इससे विश्वास बनता है और पता चलता है कि आप शांत कार्रवाई से विचारों को पूरा कर सकते हैं और सम्मान पा सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ

पैसे के मामले स्टेबल दिखते हैं लेकिन देखभाल की जरूरत है। छोटे सब्सक्रिप्शन चेक करें और जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें कैंसल कर दें। किसी भी एक्स्ट्रा कमाई से थोड़ा सेविंग्स करें और छोटी अवधि की जरूरतों के लिए एक आसान लक्ष्य तय करें। बिना क्लियर समझौते के पैसे उधार देने से बचें। अगर खरीदने की सोच रहे हैं, तो विकल्पों की तुलना करें और दूसरों से ईमानदारी के साथ सलाह लें। हाल के बिलों और रसीदों का रिकॉर्ड रखें। आसान योजना, छोटी सेविंग्स, और नियमित जांच आपको सुरक्षित और अधिक कंट्रोल में महसूस करने में मदद करेगी। शांत रहें।

सेहत राशिफल

आपकी एनर्जी हाई लेकिन ऊपर नीचे हो सकती है। एक छोटी योजना बनाएं। समय पर सोएं, नियमित शाकाहारी भोजन करें, और चलने या साधारण स्ट्रेचिंग जैसे हल्के व्यायाम करें। सोने से पहले स्क्रीन टाइम लिमिट करें और पूरे दिन पानी पिएं। अगर आपको बेचैनी महसूस हो, तो धीरे-धीरे सांस लेने की कोशिश करें या ताजी हवा के लिए बाहर जाएं। खुद से प्यार से बात करें और जरूरत पड़ने पर आराम करें। छोटे, छोटे कदम एनर्जी को बैलेंस करेंगे और मूड और फोकस में सुधार करेंगे और ठीक करेंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
