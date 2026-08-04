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कुंभ राशिफल 4 अगस्त: राहु के प्रभाव से कई दिशाओं में भाग सकता है मन, छोटी गलती को हल्के में नहीं लें

By Anita Baranwal
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Aquarius Horoscope Today 4 August 2026: आज कुंभ राशि वालों को मिलेगा किस्मत का साथ या रहना होगा ज्यादा सावधान। पढ़ें आज 4 अगस्त 2026 का कुंभ राशिफल।

Aquarius Horoscope Today 4 August 2026
आज का कुंभ राशिफल 4 अगस्त 2026

Kumbh rashi today love, career, money and health prediction: सुबह का समय पैसों, परिवार और आत्ममूल्य से जुड़ी सोच में जा सकता है। आप यह परखना चाहेंगे कि मेहनत के मुकाबले आपको कितना मिल रहा है और किस जगह ऊर्जा लगाना सही रहेगा। मन थोड़ा बेचैन रह सकता है, क्योंकि जिम्मेदारियां अधिक और संतोष कम महसूस होगा। फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो कमाई आएगी, वह मेहनत और लगातार प्रयास से ही बनेगी। परिवार के किसी सदस्य की राय उपयोगी साबित हो सकती है। छोटे भाई-बहन या करीबी सहयोगी का साथ हौसला देगा। दिन बढ़ने पर आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता स्पष्ट होगी। तब आप लंबित काम पकड़कर आगे बढ़ना चाहेंगे। राहु के प्रभाव से मन कई दिशाओं में भाग सकता है, इसलिए एक समय में एक ही लक्ष्य चुनना बेहतर रहेगा। बच्चों से जुड़ी बात, रचनात्मक काम या पढ़ाई में खुशी के संकेत हैं। जीवनसाथी के साथ सामान्य से अच्छा तालमेल रह सकता है। अपने शब्दों और खर्च दोनों में संतुलन बनाकर चलेंगे तो दिन उपयोगी साबित होगा।

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आज का कुंभ लव राशिफल

रिश्तों में स्थिरता की जरूरत है। सुबह के समय परिवार के भीतर पैसों, जिम्मेदारी या किसी पुरानी बात पर चर्चा हो सकती है। उस समय आवाज ऊंची करने से बचें। बाद में वही बात आसानी से सुलझ सकती है। जीवनसाथी या साथी आपके प्रयास को समझेगा, बशर्ते आप उसे अपने तनाव से दूर न धकेलें। दिन के दूसरे हिस्से में बातचीत खुली और सहज रहेगी। जो लोग बच्चों को लेकर चिंतित थे, उन्हें राहत मिल सकती है। अविवाहित लोगों के लिए भी किसी परिचित से बात आगे बढ़ने का मौका है, लेकिन दिखावे की जगह सच्चाई रखें।

आज का कुंभ करियर राशिफल

काम में मेहनत का अनुपात ज्यादा रहेगा। सुबह आप अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहेंगे, लेकिन परिणाम तत्काल न मिलने से बेचैनी हो सकती है। धैर्य रखना जरूरी है। दिन चढ़ने पर साहस और स्पष्टता बढ़ेगी। तब प्रस्तुति, बातचीत, फॉलो-अप, आवेदन, छोटे प्रोजेक्ट, सेल्स या मीडिया से जुड़े काम में प्रगति हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी यह अच्छा समय है, खासकर जहां नियमित अभ्यास चाहिए। बच्चों या युवा जातकों को मनचाहा परिणाम मिलने की दिशा में बढ़त दिख सकती है। सूर्य और गुरु सेवा और काम के क्षेत्र में अनुशासन मांग रहे हैं, इसलिए छोटी गलती को हल्के में न लें। मेहनत दिखेगी तो सराहना भी मिलेगी।

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आज का कुंभ आर्थिक राशिफल

पैसा आएगा, लेकिन उसकी गति सीधे आपके प्रयास से जुड़ी रहेगी। इसलिए आसान लाभ की उम्मीद छोड़कर व्यवस्थित काम पर भरोसा करें। सुबह खर्च और बचत को लेकर असमंजस रह सकता है। किसी परिवारजन की जरूरत पर पैसा लग सकता है। दिन के दूसरे हिस्से में लेनदेन, बातचीत या छोटे अनुबंध पर अधिक स्पष्टता मिलेगी। जोखिम वाले निवेश में बहुत आगे न बढ़ें। कमाई बढ़ाने के छोटे उपाय, अतिरिक्त काम या कौशल आधारित अवसर पर ध्यान देना बेहतर रहेगा। बजट लिखकर चलना आज खास फायदेमंद है।

आज का कुंभ स्वास्थ्य राशिफल

थकान और बेचैनी साथ महसूस हो सकती है। मानसिक दबाव शरीर पर असर डाल सकता है, इसलिए आराम को टालें नहीं। सुबह भारीपन और सुस्ती हो सकती है। दोपहर के बाद सक्रियता बढ़ेगी, लेकिन तब भी जरूरत से ज्यादा काम न लें। गले, नींद, भोजन के समय और पानी की मात्रा पर ध्यान दें। छोटी वॉक, गहरी सांस और स्क्रीन से थोड़ी दूरी मन को संतुलित करेगी।

आज की सलाह: कमाई और मेहनत का सीधा हिसाब रखें, फिर उसी अनुसार अपना दिन चलाएं।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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