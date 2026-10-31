आज का कुंभ राशिफल (31 अक्टूबर) :साढ़ेसाती का अंतिम चरण, सामान्य खर्च को हानि ना मानें
Aquarius horoscope in Hindi: सहायता मांगते समय आवश्यक काम, उपलब्ध सामग्री और अपेक्षित परिणाम स्पष्ट बताएं।
इकतीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि के पांचवें भाव में रहेगा। पढ़ाई, रचनात्मक काम और प्रियजनों से जुड़ी अपेक्षाएं ध्यान खींच सकती हैं। रुचि होने के बावजूद ध्यान भटके तो काम को छोटे हिस्सों में बांटें। शनि मीन राशि के दूसरे भाव में वक्री हैं। यह साढ़ेसाती का अंतिम चरण है, जिसमें पारिवारिक दायित्व, सुरक्षित बचत और सोचकर बोलने का महत्व रहता है। सामान्य खर्च को नुकसान का संकेत मानने की जरूरत नहीं। बच्चे हैं तो उनकी प्रगति दूसरों से तुलना करके न आंकें। अपनी योजना में उपलब्ध समय का वास्तविक स्थान रखें। किसी काम में अपेक्षा से देर लगे तो तरीका बदलने की गुंजाइश देखें।
कुंभ राशि के लिए करियर कैसा
गुरु इस दिन कर्क राशि के छठे भाव की उच्च स्थिति से सिंह राशि के सातवें भाव में जाएंगे। कार्यभार, सेवा संबंधी दायित्व और मतभेदों का यथार्थ प्रबंधन जरूरी रहेगा। साथ ही विचारपूर्वक समझौते तथा आपसी समझ की संभावना हो सकती है। उच्च अवस्था को अपने आप सफलता मिलने का आधार न बनाएं। नौकरी में सामान्य काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें। व्यवसाय का बड़ा निर्णय हो तो अपनी क्षमता और संबंधित पक्ष की जिम्मेदारी जांचें। बुध तुला राशि के नौवें भाव में वक्री हैं। अध्ययन सामग्री, आवेदन और मार्गदर्शक की टिप्पणी दोबारा देखने का यह उपयोगी संदर्भ है। विद्यार्थी रुचिकर विषय के साथ कठिन हिस्से के लिए भी नियमित अभ्यास रखें। रचनात्मक काम में पहले प्रारूप को सुधारने का अवसर दें।
कुंभ राशि के लिए धन कैसा
परिवार की जरूरत और अपनी पसंद के खर्च में प्राथमिकता तय करें। मनोरंजन की खरीद या निवेश आकर्षक लगे तो पहले जरूरी भुगतान देखें। सट्टे को आसान कमाई का अवसर मानकर बचत जोखिम में डालना उचित नहीं होगा। संभावित प्रतिफल के साथ नुकसान की संभावना और रकम निकालने की शर्त समझें। आर्थिक प्रस्ताव में सामने वाले की प्रतिष्ठा के अलावा दस्तावेज भी जांचें। संयुक्त खर्च हो तो योगदान पहले स्पष्ट करें। पुराने नियमित शुल्क और सदस्यता का विवरण देखने से बजट की तस्वीर साफ हो सकती है। अपेक्षा से अधिक खर्च दिखे तो उसका कारण और विकल्प समझें। भुगतान में बदलाव जरूरी हो तो संबंधित व्यक्ति से समय रहते बात करें, अनुमान पर निर्भर न रहें।
कुंभ राशि के लिए लव कैसा
राहु कुंभ राशि के पहले भाव में और केतु सिंह राशि के सातवें भाव में हैं। इस संयुक्त धुरी के संदर्भ में देखें कि किसी रिश्ते के बारे में आपकी निजी धारणा और दोनों के बीच हुई वास्तविक बातचीत में कितना अंतर है। अनुमान के बजाय स्पष्ट प्रश्न उपयोगी रहेगा। प्रेम संबंध में मिलने की योजना हो तो समय और सहजता दोनों पूछें। साथी का शांत रहना अपने आप दूरी का प्रमाण नहीं है। परिवार की जिम्मेदारी स्वीकार करते समय अपनी उपलब्धता बताएं। संतान से बातचीत में उसके प्रयास के साथ कठिनाई भी सुनें। रिश्ते में सुधार चाहिए तो ऐसा छोटा बदलाव चुनें जिसे दोनों अपनी इच्छा से निभा सकें, केवल एक व्यक्ति की योजना पर्याप्त नहीं होगी।
कुंभ राशि के लिए हेल्थ कैसा
उत्साह होने पर भी शरीर की सामान्य जरूरतें न छोड़ें। लंबे अध्ययन या रचनात्मक काम के बीच आंखों तथा शरीर को आराम दें। भोजन, पानी और नींद की नियमितता उपयोगी रहेगी। चिंता में बार बार संदेश या परिणाम जांच रहे हों तो कुछ समय की दूरी लें। शारीरिक सक्रियता अपनी क्षमता और पहले से मिली चिकित्सकीय सलाह के अनुसार रखें। बेहतर महसूस होने पर भी निर्धारित देखभाल में मनमाना बदलाव न करें। कोई परेशानी बनी रहे तो योग्य चिकित्सक से संपर्क करें। आराम को काम टालना समझने के बजाय दिन की आवश्यक व्यवस्था में शामिल करें। अपनी ऊर्जा देखकर अतिरिक्त कार्यक्रम स्वीकार करना बेहतर होगा।
क्या करें
पढ़ाई या रचनात्मक काम के लिए एक स्पष्ट परिणाम चुनें, जैसे अभ्यास पूरा करना या प्रारूप सुधारना। काम के बाद उसकी जांच करें। अगले प्रयास के लिए जरूरी सुधार लिखें और गैरजरूरी बदलाव अलग रखें।
क्या न करें
प्रशंसा या तेज कमाई के उत्साह में तय बजट न भूलें। परिवार की बचत से बिना चर्चा जोखिम लेने और बिना पढ़े सहमति देने से बचें। किसी व्यक्ति की चुप्पी को उसकी अनुमति न मानें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
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