कुंभ राशिफल 31 अक्टूबर: आपके पास आएगा पैसा, सिंगल लोगों की लाइफ में होगी किसी खास की एंट्री

संक्षेप: Aquarius Horoscope Today 31 October 2025: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। पढ़ें आज का कुंंभ राशि का राशिफल-

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 31 अक्टूबर 2025: आज कुंभ राशि वालों की लव लाइफ क्रिएटिव और बिजी रहने वाली है। पॉजिटिव रिजल्ट के लिए वर्कप्लेस पर आने वाले चैलेंज का सामना करें। धन और स्वास्थ्य दोनों ही आज पॉजिटिव रहने वाले हैं।

कुंभ लव राशिफल- लव अफेयर में आपको ईगो से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और कुछ झटके आज खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। आज डिनर का प्लान बनाएं और अपने लवर को कोई ऐसा गिफ्ट देने पर विचार करें जो आपके रिश्ते को और स्ट्रांग बनाएं। आपको सतर्क रहना चाहिए कि लव अफेयर में किसी तीसरे व्यक्ति को दखलअंदाजी नहीं करने दें। रोमांस के मामले में खुलकर बात करना अच्छा रहेगा। शादीशुदा महिलाओं को अपने एक्स लवर से संपर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके फैमिली लाइफ पर असर पड़ सकता है। सिंगल जातकों की भी आज अपनी लाइफ में किसी स्पेशल व्यक्ति का आगमन हो सकता है।

कुंभ करियर राशिफल- आज कुंभ राशि वालों को वर्क एथिक्स से समझौता नहीं करना चाहिए। दिन के पहले भाग में चैलेंज के बाद भी आप उम्मीदों पर खरे उतरने में सफल रहेंगे। आज कुछ महत्वपूर्ण कार्य निपटाएं जो आपके करियर में सफलता लाएंगे। अगर आप टीम लीडर या मैनेजर हैं, तो आपको ऑफिस में टीम से जुड़े मामलों को डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल करें और इससे आपकी कुशलता का पता चलेगा। कुछ महिलाएं ऑफिस की पॉलिटिक्स का शिकार होंगी। सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को यात्रा करनी पड़ेगी।

कुंभ आर्थिक राशिफल- आज कुंभ राशि वालों के पास पैसा आएगा। इससे आपको डेली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। ऐसे भी मौके आएंगे जब आपके दोस्त या भाई-बहन आपसे आर्थिक मदद मांगेंगे। आप सोशल कार्यों के लिए धन दान करने पर भी विचार कर सकते हैं। बिजनेसमैन नए व्यापार की शुरू कर सकते हैं और नई डील कर सकते हैं, लेकिन आज आर्थिक मामलों में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। आज रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी के बिजनेस से दूर रहना चाहिए।

कुंभ सेहत राशिफल- आपको ऑफिस और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखना चाहिए। पॉजिटिव सोच वाले लोगों की संगति में रहकर लाइफ को स्ट्रेस फ्री रखें। जिन लोगों को हर्ट या डाइजेशन से जुड़ी परेशानी हैं, उन्हें दिन के पहले भाग में सावधानी बरतनी चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज को भारी सामान उठाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। तेल-मसाले वाले खाने को छोड़कर, उसकी जगह प्रोटीन और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें।

कुंभ राशि के गुण- ताकत: सहिष्णु, आदर्श, मिलनसार, परोपकारी, स्वतंत्र, तार्किक

कमजोरी: अवज्ञाकारी, उदारवादी, विद्रोही

प्रतीक: जल वाहक

तत्त्व: वायु

शरीर का भाग: टखने और पैर

साइन शासक: यूरेनस

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग: गहरा नीला

भाग्यशाली अंक: 22

शुभ रत्न: नीला नीलम

कुंभ राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

औसत अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: वृषभ, वृश्चिक

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com