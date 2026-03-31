कुंभ राशिफल 31 मार्च: कुंभ राशि आज किसी पर भी आंख बंदकर न करें भरोसा, पढ़ें आज का कुंभ राशिफल

कुंभ राशिफल 31 मार्च: कुंभ राशि आज किसी पर भी आंख बंदकर न करें भरोसा, पढ़ें आज का कुंभ राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 31 March 2026, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।
Aquarius Horoscope Today 31 March 2026 Aaj Ka Kumbh Rashifal, कुंभ राशिफल 31 मार्च 2026 : एक खुशहाल रिलेशन के लिए लव से जुड़े मामलों को सॉल्व करें। काम की क्वॉलिटी से कोई समझौता न करें। आज आपके जीवन में समृद्धि बनी रहेगी। आपकी हेल्थ भी आज अच्छी रहेगी। रिलेशनशिप में आ रही दिक्कतों को सुलझाएं। आज के दिन ऑफिस में नए काम हाथ में लें, जो आपकी प्रोफेशनल काबिलियत की परीक्षा लेंगे। धन और संपत्ति, दोनों ही मामलों में आज का दिन शुभ माना जा रहा है।
कुंभ राशि आज किसी पर भी आंख बंदकर न करें भरोसा, पढ़ें आज का कुंभ राशिफल
कुंभ राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
दिन के शुरुआती हिस्से में कुछ छोटी-मोटी उथल-पुथल के बावजूद, रिलेशनशिप के मामले में आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी भी तरह की उलझन को सुलझाने की पहल कर सकते हैं। आप अपने रिलेशन के बारे में अपने माता-पिता से भी बात कर सकते हैं, ताकि उनकी सहमति मिल सके। अपने पार्टनर की पर्सनल लाइफ में ज्यादा दखल देने से बचें। जब भी कोई असहमति या मनमुटाव हो, तो अपने शब्दों और बयानों को लेकर विशेष रूप से सावधान रहें। कुछ रिलेशन में, एक्स लवर विवाद का कारण बन सकता है। जब विवाद कंट्रोल से बाहर होने लगे, तो माता-पिता को इसमें शामिल करना भी बहुत जरूरी है।
कुंभ राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
काम के प्रति आपका अनुशासन आपको उन कार्यों को हाथ में लेने और डेडलाइन के भीतर पूरा करने में मदद करेगा, जो काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी पर कोई बुरा असर न पड़े। कुछ महिलाएं काम के सिलसिले में ट्रैवल भी कर सकती हैं। साथ ही, प्रमोशन या वेतन-वृद्धि मिलने की भी पूरी संभावना है। टीम मीटिंग्स के दौरान आप कुछ नए और अनोखे आइडिया पेश कर सकते हैं, जिससे आप अपने क्लाइंट्स और मैनेजमेंट को प्रभावित कर पाएंगे। जिन लोगों ने हाल ही में कोई नई नौकरी शुरू की है, उन्हें टीम मीटिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और अपनी पहचान बनाने के लिए एक्टिव होकर कदम उठाने चाहिए।
कुंभ राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपके पास धन का आगमन होगा। इससे आपको फाइनेंशियल मामलों में समझदारी भरे फैसले लेने में मदद मिलेगी। आपके किसी पुराने निवेश से आपको अच्छा-खासा रिटर्न मिल सकता है। आप आज दोपहर में इस पैसे का इस्तेमाल घर के लिए जरूरी सामान खरीदने में कर सकते हैं। पैसों के लेन-देन या फाइनेंशियल मामलों में किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें, क्योंकि ऐसा करने पर आने वाले दिनों में आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग व्यापार करते हैं, वे आज अपने बकाया पैसों या उधारी को वसूल करने में सफल रहेंगे।
कुंभ राशि वालों के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा। फिर भी, अपनी लाइफस्टाइल पर नजर रखना और उसे संतुलित बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। महिलाओं को माइग्रेन या शरीर में दर्द की शिकायत हो सकती है, जबकि बच्चों को वायरल बुखार हो सकता है। आपको अपनी डाइट को लेकर भी सावधानी बरतनी चाहिए। आज से ही नियमित एक्सरसाइज शुरू करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। खूब सारा पानी पिएं। आज के दिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल जीवन के बीच उचित बैलेंस बनाए रखें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट