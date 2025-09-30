Aquarius Horoscope Today 30 September 2025 Aaj Ka Kumbh Rashifal future predictions कुंभ राशिफल 30 सितंबर: आज दोपहर का टाइम बेहद शुभ, विभिन्न स्रोतों से होगा धन लाभ, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
कुंभ राशिफल 30 सितंबर: आज दोपहर का टाइम बेहद शुभ, विभिन्न स्रोतों से होगा धन लाभ

Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 30 September 2025, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 30 Sep 2025 05:48 AM
Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 30 सितंबर 2025: आज अपने रोमांटिक जीवन की परेशानियों को सॉल्व करें। प्रोडक्टिव दिन बिताएं। आर्थिक रूप से आज आप स्टेबल रहेंगे लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपकी सेहत भी उत्तम स्थिति में रहे।

कुंभ लव लाइफ: लव के मामले में कुछ उज्ज्वल मौके देखने को मिलेंगे। आज आप मम्मी और पापा से अपने पार्टनर को मिलवा सकते हैं। प्रेम जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से बचें। जीवन में मैच्योर दृष्टिकोण अपनाएं और अपनी राय किसी पर कभी न थोपें। इससे आपको शाम होने से पहले प्रॉब्लम को सही ढंग से सुलझाने में मदद मिलेगी। इस वीकेंड एक रोमांटिक छुट्टी की योजना बनाएं। मैरिड लड़कियों को ससुराल वालों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन इसका असर अपनी मैरिड लाइफ पर न पड़ने दें।

करियर राशिफल: आज काम पर आपकी मेहनत की परीक्षा होगी। ऑफिस पॉलिटिक्स से जुड़े मुद्दे भी सामने आ सकते हैं। आईटी, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, परिवहन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के पेशेवरों को आज अपने करियर को आगे बढ़ाने के मौके मिलेंगे। दोपहर का वक्त करियर में एक्सपेरिमेंट करने के लिए अच्छा है। विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स को पॉजिटिव खबर की उम्मीद हो सकती है। विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम करने वाले जातकों को पेंडिंग अमाउंट मिल सकता है, जिससे बिजनेस बढ़ाने में लाभ होगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

