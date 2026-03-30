कुंभ राशिफल 30 मार्च: कुंभ राशि आज आपके काम पर उठेंगे सवाल, धन के मामले पर रखें खास ध्यान
Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 30 March 2026, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।
Aquarius Horoscope Today 30 March 2026 Aaj Ka Kumbh Rashifal, कुंभ राशिफल 30 मार्च 2026: रिश्ते से जुड़ी समस्याओं को सॉल्व करें और आज काम-काज की नई जिम्मेदारियां लें। धन के मामले पर नजर रखें। आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं और अपने पार्टनर की उम्मीदों पर खरे उतरें। आज काम-काज में कोई बड़ी रुकावट नहीं आएगी। आपकी सेहत अच्छी रहेगी।
कुंभ राशि आज आपके काम पर उठेंगे सवाल, धन के मामले पर रखें खास ध्यान
कुंभ राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन कुछ रिलेशनशिप नीरस महसूस हो सकते हैं, जिसके गंभीर रिजल्ट सामने आ सकते हैं। अपने रिश्ते में रोमांस को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। प्यार की कमी से लाइफ बेजान महसूस हो सकती है। आज कुछ रिश्ते टूट भी सकते हैं। रिश्ते में कुछ तनाव भरे पल आ सकते हैं। इसलिए अपने पार्टनर के साथ समय बिताते समय सब्र रखना बहुत जरूरी है। साथ में कहीं घूमने का प्लान बनाएं। इससे आप दोनों का रिलेशन और भी ज्यादा मजबूत होगा। जो लोग अभी सिंगल हैं, उन्हें कोई नया पार्टनर मिलने का सौभाग्य मिल सकता है।
कुंभ राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
किसी प्रोजेक्ट पर काम करते समय छोटी-छोटी बातों पर भी ध्यान दें। कोई क्लाइंट या सीनियर आपके काम करने के तरीके पर सवाल उठा सकता है। हिम्मत न हारें, बल्कि अपनी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपको किसी प्रोजेक्ट पर दोबारा काम करना पड़े या उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपनी स्ट्रैटजी में बदलाव करना पड़े। हेल्थकेयर, आईटी, बैंकिंग, मीडिया, शिक्षा, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कानून और एसईओ के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। जो स्टूडेंट्स विदेश के किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापारियों को पार्टनरशिप में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसका असर उनके प्रॉफिट पर भी पड़ सकता है।
कुंभ राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन अचानक कुछ खर्चे सामने आ सकते हैं, इसलिए आपके पास पर्याप्त पैसे होने चाहिए। आज दोपहर के टाइम में आप जमीन, प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट या किसी अन्य जगह पर निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। आपके भाई-बहन या किसी रिश्तेदार को पैसों की जरूरत पड़ सकती है, और आप उन्हें मना नहीं कर सकेंगे आज के दिन आपको किसी को भी बड़ी रकम उधार नहीं देनी चाहिए, क्योंकि समय पर पैसे वापस मिलने में दिक्कत हो सकती है। व्यापारी आज अपने सभी बकाया पैसों का हिसाब-किताब चुका देंगे।
कुंभ राशि वालों के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। कुछ महिलाओं को माइग्रेन या त्वचा से जुड़ी समस्याओं की शिकायत हो सकती है। बच्चों को जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि लंबे समय में ये उनके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको काम से जुड़े मानसिक तनाव से भी बचना चाहिए। पुरुषों को अपने खाने में ऑयल और शुगर की मात्रा कम करने की जरूरत पड़ सकती है। आपको ज्यादा से ज्यादा पानी भी पीना चाहिए।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट