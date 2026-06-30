Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कुंभ राशिफल 30 जून 2026: आज मिलेगा राहु का साथ, कई नई दिशाओं में दौड़ सकता है मन

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Aaj ka kumbh rashifal 30 June 2026: आज घरेलू पक्ष में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, इसलिए घर के माहौल में जल्दबाजी या जिद नहीं बढ़ाएं। काम के लिए लिहाज से दिन अनुकूल है। पढ़ें आज कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन।

कुंभ राशिफल 30 जून 2026: आज मिलेगा राहु का साथ, कई नई दिशाओं में दौड़ सकता है मन

Aaj ka kumbh rashifal 30 June 2026, आज का कुंभ राशिफल: दिन का व्यावहारिक नतीजा ठीक रह सकता है। आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनाने की सोच मजबूत रहेगी। चंद्रमा लाभ वाले हिस्से में होने से लोगों से सहयोग, संपर्कों से मदद और लंबित कामों में कुछ राहत मिल सकती है। फिर भी पूरा दिन बहुत तेज या चमकदार नहीं होगा। इसे स्थिर प्रगति वाला दिन कहना ज्यादा ठीक रहेगा। बिजनेस या फ्रीलांस काम में उम्मीद के अनुसार औसत लेकिन उपयोगी गतिविधि बनी रह सकती है। किसी योजना पर दोस्तों, सहकर्मियों या नेटवर्क से अच्छी जानकारी मिल सकती है। लंबी यात्रा का कार्यक्रम बदल सकता है या टल सकता है, इसलिए वैकल्पिक योजना तैयार रखें। घर, संपत्ति या रहने की व्यवस्था से जुड़ा फैसला अभी पूरी स्पष्टता मांगता है। मंगल घरेलू हिस्से में बेचैनी दे सकता है, इसलिए घर के माहौल में जल्दबाजी या जिद न बढ़ाएं। राहु आपके अपने पक्ष में है, इसलिए मन कई नई दिशाओं में दौड़ सकता है। एक साथ सब करने के बजाय दो मुख्य काम चुनना बेहतर रहेगा।

ये भी पढ़ें:राशिफल 30 जून: कुंभ राशि के लिए दिन रहेगा शानदार, वृषभ और कन्या रहें सावधान

प्रेम और रिश्ते

प्रेम जीवन में सुधार के संकेत हैं। अगर पिछले दिनों दूरी, उलझन या ठंडापन था, तो अब बात थोड़ी सहज हो सकती है। आप अपनी बात पहले से बेहतर ढंग से रख पाएंगे। साथी के साथ समय कम हो, तब भी संवाद अच्छा रहे तो रिश्ता संभलता है, और आज यही रास्ता काम करेगा। अविवाहित लोगों के लिए किसी मित्र के जरिए परिचय या बातचीत बढ़ने की संभावना बन सकती है। हालांकि केतु साझेदारी वाले हिस्से में होने से कभी-कभी सामने वाले का व्यवहार पढ़ पाना कठिन हो सकता है। इसलिए उम्मीद रखें, पर जल्द निष्कर्ष न निकालें। घर या परिवार की बातों को प्रेम संबंध में अनावश्यक तनाव न बनने दें।

शिक्षा और करियर

काम के स्तर पर दिन उपयोगी है, खासकर वहां जहां नियमितता, विश्लेषण और टीम के साथ तालमेल चाहिए। ऑफिस में औसत गति रहेगी, लेकिन छोटे लाभ मिलते रहेंगे। कोई सहकर्मी मदद कर सकता है। छात्रों के लिए यह अच्छी बात है कि क्लासमेट, दोस्त या समूह अध्ययन से फायदा होगा। जो विषय अकेले समझ नहीं आ रहा था, वह किसी के समझाने से आसान लग सकता है। बुध की वक्री चाल रोजमर्रा के कामों में छोटी गलती करा सकती है, इसलिए मेल, समय और नोट्स दोबारा देखें। करियर में अभी स्थिरता बनाना ज्यादा जरूरी है। घर खरीदने, बदलने या बड़े घरेलू निवेश से जुड़े निर्णय में थोड़ा समय लेना बेहतर रहेगा। अभी जानकारी जुटाएं, दबाव में आकर कदम न उठाएं।

ये भी पढ़ें:जुलाई महीने की ये हैं 5 लकी राशियां, देखें क्या आपकी राशि है शामिल?

धन और वित्त

आर्थिक स्थिति संतुलित दिखाई देती है। आय बहुत तेज न सही, पर खर्च संभालने लायक रह सकती है। बिजनेस में औसत लाभ, नियमित ग्राहक या छोटा लेकिन स्थिर रिटर्न मिल सकता है। अनावश्यक खरीदारी से बचेंगे तो महीने का हिसाब ठीक रहेगा। घर, जमीन, इंटीरियर या बड़े सामान पर अभी अंतिम फैसला टालना बेहतर है। किसी भी दस्तावेज को पढ़े बिना एडवांस देने से बचें। दोस्तों के साथ पैसों का लेनदेन साफ शर्तों पर करें।

स्वास्थ्य और कल्याण

स्वास्थ्य सामान्य रह सकता है, लेकिन मानसिक बिखराव थकान जैसा एहसास दे सकता है। काम की सूची लंबी लगे तो उसे छोटे हिस्सों में बांटें। घर के माहौल का असर मन पर जल्दी पड़ेगा, इसलिए शांत कोना और थोड़ा निजी समय मदद करेगा। खाना समय पर लें। ज्यादा कैफीन या देर रात तक जागना शरीर की लय बिगाड़ सकता है। हल्की स्ट्रेचिंग और गर्दन कंधे ढीले रखना अच्छा रहेगा।

आज की सलाह: हर मौके पर नहीं, केवल सही मौके पर ऊर्जा लगाएं और खर्च सीमित रखें।

ये भी पढ़ें:मेष राशिफल 30 जून: मेष राशि आज किसी की बात सुनकर न करें पैसों से जुड़ा ये काम
Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने