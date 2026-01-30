Hindustan Hindi News
कुंभ राशिफल 30 जनवरी 2026: कुंभ राशि वालों की लवलाइफ में दरारें, बुरे वक्त के लिए पैसा संभालें, जानें कैसा है दिन

संक्षेप:

 Aquarius Horoscope Today Aaj ka Kumbh Rashifal: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है। कुंभ राशि वालों की लवलाइफ में दरारें, बुरे वक्त के लिए पैसा संभालें, जानें कैसा है दिन

Jan 30, 2026 05:28 am IST
Aquarius Horoscope Today 30 January 2026 : आज कुंभ राशि वालों को किसी भी हाल में किसी भी दवाब में नहीं आना है। आज लव अफेयर में कोई भी परेशानी या इश्यु को ऐसे नहीं छोड़ना है, सभी का निपटारा करना है। आज ऑफिस में आपका एटीट्यूड बहुत खास है। आज नई जॉब आपको दिन में बिजी रखेंगे। आपको धन को प्यार से संभालना है। आज लव अफेयर में एग्रेसिव होने को अवाइड करना है। आपको काम में अपनी बेस्ट परफोर्मेंस आपको देनी है, जिससे आप आज ऑफिस में छा जाएं, इसलिए कोशिश करें कि अच्छा काम करें और सफलता पाएं।

कुंभ लव राशिफल

आज लवलाइफ में किसी तरह की बहस में ना पड़े, अगर किसी बात से असहमत हैं, तो शांत रहें। अपने रिलेशनशिप को आपको वैल्यू देनी है, आपको अपने लवर पर बेतहाशा प्यार बरसाना है। आज आपकी लवलाइफ में दरारें देखी जा सकती हैं, लेकिन आपको इन दरारों को भरने के लिए कदम उठाने होंगे। आज एक्स पार्टनर से भी मिल सकते हैं और हो सकता है आपमें प्यार की चिंगारी फिर से जल जाए। दोपहर का समय अच्छा है, जब आप अपना प्यार जाहिर कर सकते हैं, आज शादीशुदा महिलाएं भी परिवार में खुशियां देखेंगीं। आज शादीशुदा लोगों को आज खास तौर सावधना रहना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है, जिससे आपकी लाइफ पर असर हो।

कुंभ करियर राशिफल

आपका कमिटमेंट आज पॉजिटिव फीडबैक पाएगा। आपको सभी क्राइसिस को कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल करना है, आपकी पर्फोर्मेंस से क्लाइंट खुश होंगे। दिन का दूसरा भाग आपकी जॉब प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए अच्छा है। आज ऑफिस के काम से आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है। जो लोग मीडिया, एडवरटाइजिंग, लॉ, ज्यूडिशरी, आर्किटेक्चर,एविएशन, बैंकि के क्लाइंट से जुड़े काम को क्लियर करने में सफल होंगे। आप वर्तमान नौकरी में मैनेजर के साथ बातचीत करने पर भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट सकारात्मक होगा। बिजनेसमैन आज ही नीतियों से संबंधित इश्यूज का समाधान भी कर सकते हैं।

कुंभ आज का मनी राशिफल

आज समृद्धि आपके फेवर में होगी। आपको इस समय खास जरूरत है कि आपके पास एक अच्छा खास आर्थिक प्लान हो, जिसके जरिए आप बुरे समय के लिए पैसा बचा सकें। आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। आज स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने को लेकर सोच सकते हैं। आपको बिजनेस के लिए भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप फंड एकत्र करने में भी सफल रहेंगे, खासकर प्रमोटर्स के जरिए आपको पैसा मिलेगा। आप आज पैसा भी सोशल काम के लिए दान करने के बारे में सोच सकते हैं।

कुंभ आज का हेल्थ राशिफल

आज आपकी हेल्थ अच्छा रहेगी। हालांकि बच्चों में वायरल बुखार, गले में संक्रमण या खांसी जैसी कुछ मामूली बीमारियां आम हो सकती हैं। आज कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम आपके लिए टेंशन की वजह नहीं होगी। कुछ बुजुर्गों को हड्डियों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आपको अपने खान-पान के प्रति भी सावधान रहना चाहिए। फैट वाला खाना और ऑयली खाने से परहेज करें। इसके बजाय, आज अधिक सब्जियां और फल खाएं।आज आपका हेल्थ अच्छी रहेगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और एस्ट्रोलॉजी और एजुकेशन सेक्शन को लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता में 17 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 10 साल से काम कर रही हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और भारतीय जनसंचार संस्थान से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। लाइव हिन्दुस्तान में धर्म में राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, हस्तरेखा, रत्न, व्रत-त्योहार पूजा-विधि और वैदिक ज्योतिष पर गहराई से पिछले 10 सालों से लिख रही हैं, खासकर पुराणों उपनिषदों को पढ़कर जुड़ी सही जानकारी पाठकों तक पहुंचाती रहीं हैं। इसके साथ ही करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रहती है। आज तक में करियर सेक्शन में तीन साल काम किया है और आज समाज अखबार और नवभारत टाइम्स अखबार में भी करियर से जुड़े आर्टिकल छपे हैं। करियर में एसएससी, लोक सेवा आयोग, स्कूल बोर्ड रिजल्ट, भर्तियों, सरकारी नौकरियों, प्रवेश परीक्षाओं से जुड़ी खबरों पर भी लाइव हिन्दुस्तान में लिख रही हैं। खाली समय में किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। और पढ़ें
