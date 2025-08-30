कुंभ राशिफल 30 अगस्त: आज दोपहर का टाइम रहेगा शुभ, होगा धन का आगमन

Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 30 August 2025, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 30 अगस्त 2025: रिश्ते में सुखद पलों की तलाश करें। लव लाइफ को अगले लेवल पर ले जाने पर विचार करें। अहंकार को दफ्तर की जिंदगी से दूर रखें। आज आप हेल्दी महसूस करेंगे। धन मिलने पर सुरक्षित वित्तीय फैसले लें।

कुंभ लव लाइफ: बातचीत में खुलापन लाने पर विचार करें। प्रेम संबंध में अहंकार से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। जबकि सिंगल महिलाओं को आज प्रपोजल मिल सकते हैं। माता-पिता से रिश्ते को मंजूरी दिलाने के लिए आप किसी भाई-बहन या रिश्तेदार की मदद भी ले सकते हैं। कुछ जातक अपने एक्स लवर के पास वापस लौट सकते हैं, लेकिन मैरिड पुरुषों को ऐसी हर चीज से दूर रहना चाहिए, जो उनके वैवाहिक जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है। महिलाओं को अपने पार्टनर के साथ समय बिताते समय सेल्फ रिस्पेक्ट खोने से बचना चाहिए।

करियर राशिफल: आज आपका दिन प्रोडक्टिव रहेगा और जिन लोगों के नौकरी के लिए इंटरव्यू हैं, वे सफल होंगे। एनीमेशन, वास्तुकला, कानून, हॉस्पिटैलिटी और विमानन क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि मिल सकती है। टीम सेशन में आपको नए आइडिया प्रेजेंट करने पड़ सकते हैं, और कोई सीनियर आपके विचारों को सपोर्ट करेगा। आज आपको टीम के सदस्यों के साथ अच्छे कनेक्शन बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है। स्टूडेंट्स आज प्रतियोगी परीक्षा में सफल होंगे। कुछ व्यापारियों को पॉलिसी और लाइसेंसिंग से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। दिन खत्म होने से पहले इन्हें सुलझा लेना चाहिए।

फाइनेंशियल लाइफ: आज धन का आगमन होगा। आंख बंदकर खर्च करने से बचें। आज आप एक्सपर्ट की सलाह के साथ शेयर बाजार में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। दोपहर का समय किसी दोस्त से जुड़े किसी आर्थिक मुद्दे को सुलझाने के लिए अच्छा है। कुछ महिला जातक नई संपत्ति खरीद सकती हैं, जबकि आपको परिवार में किसी उत्सव पर भी खर्च करना पड़ सकता है। व्यवसायी भी सभी लंबित बकाया चुका सकते हैं।

सेहत राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य अच्छा है। कुछ उम्रदराज लोगों को जोड़ों में दर्द हो सकता है, जबकि महिलाओं को माइग्रेन और त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है। बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है। छाती और पेट से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं, लेकिन वे गंभीर नहीं होंगी। उम्रदराज लोगों को सांस संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं, जिनके लिए आज खास ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको डाइट के प्रति भी सावधान रहना चाहिए। अधिक प्रोटीन और विटामिन शामिल करना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com