Aquarius Horoscope Today 3 September 2025 Aaj Ka Kumbh Rashifal future predictions कुंभ राशिफल 3 सितंबर: आज एक्स्ट्रा कमाने का मौका हाथ से न जाने दें, बनाएं प्लान, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aquarius Horoscope Today 3 September 2025 Aaj Ka Kumbh Rashifal future predictions

कुंभ राशिफल 3 सितंबर: आज एक्स्ट्रा कमाने का मौका हाथ से न जाने दें, बनाएं प्लान

Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 3 September 2025, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 3 Sep 2025 05:38 AM
share Share
Follow Us on
कुंभ राशिफल 3 सितंबर: आज एक्स्ट्रा कमाने का मौका हाथ से न जाने दें, बनाएं प्लान

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 3 सितंबर 2025: आज का दिन आपके लिए एनर्जी और उज्ज्वल मौका लेकर आएगा। आप जो चाहते हैं, उसके बारे में क्लियर रूप से बोलें और ध्यान से सुनें। कोई नई स्किल्स या टास्क आजमाएं। दूसरों की मदद करें और जब मदद की पेशकश की जाए तो उसे स्वीकार करें। आसान योजनाएं काम को बेहतर बनाएगी और आपको पॉजिटिव महसूस कराएगी।

कुंभ लव लाइफ: आज प्यार रोमांटिक महसूस होगा। अपनी क्लियर फीलिंग्स और दयालु शब्दों को जाहिर करें और पार्टनर की बात ध्यान से सुनें। एक छोटा सा सरप्राइज, जैसे कोई नोट या कोई मैसेज देने की कोशिश करें। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी ग्रुप में शामिल हों या किसी इवेंट के लिए हां कहें। अपनी जरूरतों के बारे में ईमानदार रहें और दूसरों के साथ नरमी से पेश आएं। हंसी-मजाक और देखभाल दिल को सुकून देंगे। नए या पुराने रिश्ते को मजबूत बनाने और पलों का आनंद लेने में मदद करेंगे।

करियर राशिफल: आज का दिन नई सोच को बढ़ावा देता है। अपनी टीम के साथ क्लियर आइडिया या एक प्लान शेयर करें। एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करें ताकि आपका काम समय पर पूरा हो सके। जहां भी हो सके मदद करें, और हो सकता है कि आप किसी सहकर्मी से कोई मददगार तरकीब सीख लें। अगर आपके सामने कोई ऑप्शन हो, तो उस आसान विकल्प को चुनें, जो आपकी प्रगति को बनाए रखे।

ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 3 सितंबर का दिन कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:शनि, गुरु की चाल दिखाएगी कमाल, इन राशियों को खूब होगा लाभ

फाइनेंशियल लाइफ: धन संबंधी मामलों में क्लियर विकल्पों की आवश्यकता होती है। जरूरतों की एक लिस्ट बनाएं और थोड़ी बचत करने की योजना बनाएं। देखें कि क्या किसी भी खर्च में कटौती की जा सकती है। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा कमाने का मौका मिले, तो अपनी दिनचर्या के अनुसार हां कह दें। जरूरत पड़ने पर साझा खर्चों के बारे में खुलकर बात करें। आज के छोटे-छोटे चुनाव फाइनेंशियल कंडीशन को बैलेंस करेंगे। आने वाले दिनों में आपको राहत की सांस लेने और हर छोटी सेविंग्स का जश्न मनाने का मौका देंगे।

सेहत राशिफल: धीरे-धीरे कदम बढ़ाते हुए अपने तन और मन को शांत रखें। हाइड्रेटेड रहें ऐसे फूड्स चुनें, जिनसे आपको अच्छा महसूस हो। गहरी सांस लेने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें। थोड़ा-बहुत टहलें, जैसे कामों के बीच थोड़ी देर टहलना या स्ट्रेचिंग करना। हो सके तो थोड़ा जल्दी सोने की कोशिश करें। ध्यान दें कि कब आपको तनाव महसूस हो रहा है और अपने कंधों को आराम दें।

ये भी पढ़ें:बुध के नक्षत्र में शुक्र गोचर, कल से शुरू इन राशियों के अच्छे दिन
ये भी पढ़ें:आज का राशिफल: मेष राशि से लेकर मीन का 3 सितंबर का दिन कैसा रहेगा?

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Aquarius Horoscope Kumbh Rashifal Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने