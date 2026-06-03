Aquarius, आज का कुंभ राशिफल 3 जून: कुंभ राशि आज बेहद शुभ दिन, कई सोर्स से होगी कमाई
Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 3 June 2026, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।
Aquarius Horoscope Today 3 June 2026 Aaj Ka Kumbh Rashifal, कुंभ राशिफल 3 जून: कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन जीवन में बदलाव ला सकता है। सोच-समझकर योजना बनाने को मोटिवेट किया जाता है। आज के दिन दूसरों की सलाह पाने के लिए खुले रहें। आप रिश्तों में बैलेंस, काम में क्लैरिटी, एनर्जी और संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमेशा अपने ज्ञान पर भरोसा करें। मेंटल क्लैरिटी पाने के लिए दिन के दौरान छोटी सी सैर या स्ट्रेचिंग ब्रेक शामिल करें। आप वित्तीय लक्ष्यों की ओर प्रगति पा सकते हैं। धैर्य दिखाकर गलतफहमियों से बचें। जीवन के रोमांच का आनंद लें।
कुंभ राशि आज बेहद शुभ दिन, कई सोर्स से होगी कमाई
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का लव और रिलेशनशिप राशिफल कैसा रहेगा?
कुंभ राशि आपके लिए आज के दिन लव की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। पंचम भाव में स्वग्रही बुध होने के कारण आप अपनी बुद्धि से सारा जग जीत लेने की क्षमता रखते हैं। इसके प्रभाव से आपका प्रेम जीवन अच्छा है, संतान की स्थिति बहुत सुखद है और नए प्रेम की शुरुआत के लिए भी यह एक बेहतरीन स्थिति है। आज के दिन अपनी फीलिंग्स जाहिर करते समय रियल रहें।
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन कुंभ राशि आपके लिए यात्रा के योग बनेंगे। साथ ही व्यावसायिक तौर पर इसे एक बेहद शुभ समय कहा जाएगा। आपकी पहल सहकर्मियों और सीनियर्स का ध्यान आकर्षित करती है। अपने टास्क को प्राथमिकता देकर और क्लियर डेडलाइन निर्धारित करके ऑर्गनाइज्ड रहें। आपको नेटवर्किंग करने के मौके मिल सकते हैं।
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का धन राशिफल कैसा रहेगा?
कुंभ राशि वालों निवेश के दृष्टिकोण से यह आपके लिए बहुत अच्छा समय माना जा रहा है। एकादश भाव का चंद्रमा आपकी कमाई बढ़ाने के लिए पूरी तरह तत्पर है, जिससे आपको रुका हुआ धन वापस मिलेगा और आमदनी के नए-नए स्रोत (जरिए) बनेंगे। सेविंग्स करने पर विचार करें।क्लियर बजट बनाकर और उस पर टिके रहकर फालतू खरीदारी करने से बचें।
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
कुंभ राशि का स्वास्थ्य इन दिनों थोड़ा मध्यम चल रहा है, क्योंकि लग्न में राहु और सप्तम भाव में केतु होने से थोड़ी परेशानी आ सकती है। इसके साथ ही, गुरु अब षष्ठ भाव में आ चुके हैं, जिससे स्वास्थ्य की स्थिति मध्यम की तरफ रह रही है और गुरु आपके जीवन में थोड़ी शुभता में कमी ला सकते हैं। अपने खान-पान और सेहत का विशेष ध्यान रखें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
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