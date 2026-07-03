कुंभ राशिफल 3 जुलाई 2026: खर्च, समय और ऊर्जा तीनों पर एक साथ लग सकता है दबाव
Aaj ka kumbh rashifal 3 July 2026: आज कुंभ राशि वालों के लिए घर के माहौल में हल्की बेचैनी भी रह सकती है, इसलिए बहस से बचें। कामकाज में शुरुआत धीमी हो सकती है, लेकिन बाद में आप अपनी पकड़ बना सकते हैं। पढ़ें आज का कुंभ राशिफल।
Aaj ka kumbh rashifal 3 July 2026, आज का कुंभ राशिफल: सुबह का हिस्सा थोड़ा भारी या बिखरा हुआ लग सकता है। नींद पूरी न हो, मन किसी पुरानी बात में अटका हो, या बिना वजह थकान महसूस हो, ऐसी स्थिति संभव है। खर्च, समय और ऊर्जा तीनों पर एक साथ दबाव लग सकता है। इसलिए दिन की शुरुआत धीरे करें। जो काम टल सकते हैं, उन्हें अलग रखें और जरूरी कामों की सूची छोटी बनाएं। बाद में चंद्रमा आपके व्यक्तित्व और आत्मबल को सक्रिय करेगा, जिससे मन संभलने लगेगा। दिन बढ़ने पर आप खुद को पहले से अधिक मौजूद, जागरूक और स्पष्ट पाएंगे। हालांकि राहु आपके ही क्षेत्र में होने से मन कभी बहुत उत्साहित और कभी बेवजह असंतुष्ट हो सकता है। यही कारण है कि हर प्रतिक्रिया पर भरोसा करने के बजाय थोड़ा ठहरना जरूरी है। घर के माहौल में हल्की बेचैनी भी रह सकती है, इसलिए बहस से बचें। यात्रा, बाहर निकलना या दूरी का कार्यक्रम हो तो समय और साधन की पहले जांच कर लें। शुरुआती नकारात्मकता को पूरे दिन की सच्चाई न मानें। दोपहर के बाद आपकी पकड़ बेहतर हो सकती है और आप अपने काम खुद संभालने के मूड में आ सकते हैं।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में गहराई और आकर्षण दोनों रह सकते हैं, लेकिन मन की अस्थिरता बात बिगाड़ भी सकती है। सुबह आप ज्यादा खुलकर बात न करना चाहें, जबकि सामने वाला प्रतिक्रिया चाहता हो। इस अंतर को गलतफहमी न बनने दें। प्रेम संबंध में जुनून रहेगा, पर साथ में धैर्य भी जरूरी है। अगर आप किसी के साथ समय बिताते हैं, तो आधी ऊर्जा फोन या पुराने तनाव में न लगाएं। साथी के साथ सहज, निजी और ईमानदार बातचीत अच्छा असर देगी। वैवाहिक रिश्तों में सामने वाले की बात पूरा सुनना आज खास महत्व रखता है। आपकी खामोशी को दूरी समझा जा सकता है।
शिक्षा और करियर
कामकाज में शुरुआत धीमी हो सकती है, लेकिन बाद में आप अपनी पकड़ बना सकते हैं। रोजमर्रा के काम, टीम समन्वय, सेवा, समय सीमा और रिपोर्टिंग पर ध्यान देना होगा। बुध वक्री होने से ऑफिस में पुराने मेल, अधूरी जानकारी, गलत शेड्यूल या दोहराए जाने वाले निर्देश सामने आ सकते हैं। इसलिए यह दिन रचनात्मक छलांग से ज्यादा सुधार और समीक्षा के लिए अच्छा है। गुरु और शुक्र कार्यक्षेत्र में सहयोग का माहौल दे सकते हैं, बशर्ते आप अपनी बात संतुलित रखें। विद्यार्थियों को सुबह एकाग्रता कम लगे तो चिंता न करें। दोपहर के बाद पढ़ाई, नोट्स व्यवस्थित करना, रिविजन, प्रैक्टिस और लंबित कार्य पूरा करना बेहतर रहेगा। जो लोग इंटरव्यू, चयन, प्रतियोगिता या स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, वे बुनियादी बातों पर लौटें। यही आज सबसे उपयोगी रणनीति होगी।
धन और वित्त
खर्च का पक्ष आज थोड़ा मजबूत दिखता है। अनियोजित भुगतान, ऑनलाइन खरीद, यात्रा, स्वास्थ्य दिनचर्या, घर की छोटी जरूरत या किसी पुराने बिल की वजह से पैसा निकल सकता है। दिन के पहले हिस्से में भावनात्मक खर्च से बचना जरूरी है। जो चीज मन हल्का करने के लिए खरीदने का मन करे, वह जरूरी हो ऐसा जरूरी नहीं। आय सामान्य रह सकती है, पर बचत के लिए अनुशासन चाहिए। छोटी रकम का भी हिसाब रखें। उधार या अग्रिम भुगतान पर स्पष्टता रखें।
स्वास्थ्य और कल्याण
मानसिक थकान शारीरिक थकान से बड़ी लग सकती है। नींद, पानी और भोजन की अनियमितता असर दिखा सकती है। सुबह थोड़ी सुस्ती स्वाभाविक है। खुद पर कठोर न हों। हल्की स्ट्रेचिंग, शांत संगीत और समय पर खाना लाभ देगा। तनाव बढ़े तो अकेले में कुछ मिनट बैठें। लंबी यात्रा में जल्दबाजी और लापरवाही से बचें। दिन के बाद वाले हिस्से में ऊर्जा लौटेगी, पर अति न करें।
आज की सलाह: सुबह धीमे चलें, दोपहर के बाद जरूरी काम पकड़ें और फालतू खर्च रोकें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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