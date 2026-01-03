Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aquarius Horoscope Today 3 January 2026 Aaj Ka Kumbh Rashifal daily future predictions
कुंभ राशिफल 3 जनवरी: कुंभ राशि आज इस तरह मिलेगा एक्स्ट्रा कमाई का मौका, ऑफिस में करना न भूलें ये 3 काम

संक्षेप:

Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 3 January 2026, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।

Jan 03, 2026 05:54 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aquarius Horoscope Today 3 January 2026, कुंभ राशिफल 3 जनवरी 2026: आज आपकी जिज्ञासा मदद करेगी। अपने आइडिया के बारे में बात करें और सवाल पूछें। नए कनेक्शन मदद या सलाह दे सकते हैं। छोटे बदलावों के लिए खुले रहें और अच्छे प्रपोजल स्वीकार करें। काम या शौक में एक नया तरीका आजमाने के लिए आज की एनर्जी का उपयोग करें। आज धैर्य रखें और ध्यान केंद्रित रखें। जिज्ञासा नए दरवाजे खोल सकती है। अपने पार्टनर से प्यार से बात करें और अपने प्लान भी शेयर करें। दोस्तों से अप्रत्याशित मदद मिलेगी, जिससे सीखने, कनेक्शन और प्रोजेक्ट्स को जल्द ही आगे बढ़ाने के मौके मिलेंगे।

कुंभ राशि आज इस तरह मिलेगा एक्स्ट्रा कमाई का मौका, ऑफिस में करना न भूलें ये 3 काम

कुंभ राशि का आज का लव राशिफल: आपका मिलनसार स्वभाव लोगों को करीब ला सकता है। अगर आप सिंगल हैं, तो इंविटेशन या बातचीत के लिए हां बोलें। जिज्ञासा से भी कनेक्शन बनता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो दिन को बेहतर बनाने के लिए एक छोटा सा सरप्राइज या विचारशील नोट शेयर करें। बोलने से ज्यादा सुनें और अपने पार्टनर की योजनाओं के बारे में पूछें। थोड़ा बहुत हंसी-मजाक भी जरूरी है, जो तनाव कम करता है। कमिटमेंट के बारे में फैसलों में जल्दबाजी से बचें। दयालु स्वभाव को अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने दें। छोटी-छोटी बातें आप दोनों के बीच विश्वास और रोमांस बढ़ा सकती है। इस वीकेंड एक आसान आउटिंग की योजना बनाएं।

कुंभ राशि का आज का करियर राशिफल: नए आइडिया अब काम में अच्छी तरह फिट बैठते दिखाई देंगे। अपनी योजना के बारे में क्लियर रूप से बात करें और तुरंत फीडबैक मांगें। सहकर्मी एक उपयोगी टिप या किसी रिसोर्स का लिंक दे सकते हैं। एक साथ बहुत सारे काम करने से बचें। जांच परख के लिए एक आइडिया चुनें। प्रगति को दिखाने के लिए छोटे, क्लियर नोट्स का उपयोग करें। अपने मैनेजर या टीम को एक क्लियर अपडेट देना एफर्ट दिखाता है और विश्वास को मजबूत बनाए रखता है। डेडलाइन प्लान करें, एक शुरुआती काम पूरा करें, और रिजल्ट रिपोर्ट करें।

कुंभ राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: अगर आप योजना बनाते हैं तो पैसे का लेन-देन स्टेबल रहेगा। हाल के बिल और सब्सक्रिप्शन पर गौर करें। जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें कैंसल कर दें। अगर सेविंग्स या निवेश का कोई प्रपोजल आता है, तो डिटेल्स पढ़ें और आसान सवाल भी पूछें। बड़ी खरीदारी पर जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। शौक या छोटे काम से एक्स्ट्रा कमाई का मौका मिल सकता है। अगर यह आपके शेड्यूल में फिट बैठता है तो हां कहें। यह देखने के लिए कि छोटी सेविंग्स बढ़ रही है, कमाई और खर्चों के नोट्स रखें। हर रविवार को अपने बजट की जांच करें और बदलाव भी करें।

कुंभ राशि का आज का सेहत राशिफल: अगर आप आसान लाइफस्टाइल बनाए रखते हैं तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। एक निश्चित समय पर उठें और सबसे पहले पानी पिएं। टहलने या हल्के स्ट्रेचिंग जैसे हल्के व्यायाम मूड और पाचन में मदद करते हैं। संतुलित भोजन का सेवन करें और फल, सब्जियां और साबुत अनाज डाइट में शामिल करें। थकान से बचने के लिए काम के दौरान आराम के ब्रेक लें। अगर तनाव बढ़ता है, तो कुछ मिनटों के लिए धीमी सांस लेने की कोशिश करें। नियमित नींद और हेल्दी आदतें एनर्जी और शांत मन को सपोर्ट करती हैं। पूरे दिन हाइड्रेटेड रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
