कुंभ राशिफल 29 नवंबर: नौकरी में मिलेगी सफलता, पढ़ाई में भी चमकेगी किस्मत, धन के मामले में रहें सतर्क
Aquarius Horoscope, Kumbh Rashifal: 29 नवंबर को कुंभ राशि वालों के लिए नौकरी और पढ़ाई के लिहाज से दिन अच्छा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में व्यस्तता के बावजूद आप पूरे आत्मविश्वास से अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। सहकर्मी की मदद करने के साथ अपने काम पर भी ध्यान देना होगा।
Aquarius Horoscope Today 29 November 2026, Aaj Ka Kumbh Rashifal: काम के बीच किसी सहकर्मी की मांग आज आपका कार्यक्रम व्यस्त रखेगी, फिर भी नौकरी में आप पूरे आत्मविश्वास से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। पढ़ाई में सफलता के योग हैं और अपनी तैयारी पर भरोसा बढ़ेगा। मन में खुशी और उत्साह रहेगा। घर की आर्थिक सीमा का एहसास इस उत्साह के साथ चलता रहेगा। मीन राशि के दूसरे भाव में वक्री शनि धन और पारिवारिक वाणी पर कसाव रखेगा। साढ़ेसाती का अंतिम चरण अब ढीला पड़ रहा है, फिर भी आज बजट की सीमा और घर की बातचीत का कड़ा स्वर महसूस होगा। परिवार के किसी आयोजन या सामाजिक मिलन में शामिल होने की संभावना है। वहां जाने की सोच दिन में हलकापन लाएगी। काम की व्यस्तता के बीच भी अपनी प्रगति का एहसास रहेगा। आज जिम्मेदारी निभाने का भरोसा मजबूत होगा और छोटी अड़चन के सामने आपका उत्साह जल्दी कम नहीं होगा।
29 नवंबर को कुंभ राशि वालों के लिए नौकरी, पढ़ाई और कारोबार में कैसे रहेंगे ग्रहों के संकेत? क्या कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी? आर्थिक मामलों में परिवार के बजट और खर्चों को लेकर किन बातों का ध्यान रखना होगा? प्रेम, करियर और स्वास्थ्य से जुड़े सवालों के जवाब अपनी जन्मकुंडली के अनुसार जानने के लिए लाइव हिन्दुस्तान के पंडित जी से फ्री चैट करें।
कुंभ राशि का करियर राशिफल
नौकरी करने वाले अपने काम में आत्मविश्वास बनाए रखेंगे। व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद काम से पीछे हटने का मन नहीं होगा। पूरे दिन चंद्रमा कर्क राशि के छठे भाव में रहेगा, जिससे रोज की जिम्मेदारियां और किसी सहकर्मी की मांग सामने रहेगी। लगातार मेहनत से काम सुलझेगा। कार्यालय में सहयोग देते हुए अपने हिस्से का काम भी ध्यान मांगेगा। शिक्षा के लिए दिन अच्छा है और सफलता मिलने के योग हैं। तुला राशि के नौवें भाव में मार्गी बुध बातचीत और संदेश के जरिए सीखने में मदद देगा तथा पढ़ाई की समझ स्पष्ट करेगा। शिक्षक से किसी विषय पर चर्चा उपयोगी रहेगी। व्यापार बढ़ाने के लिए लंबी यात्रा की संभावना है। उस दिशा में सोच और तैयारी का समय रहेगा। खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन के लिए सम्मान या पदक मिलने के योग हैं। किसी बड़े परिणाम को तय मानने की गुंजाइश नहीं है। आज अपनी तैयारी और अभ्यास का काम पूरा रखें। दिन में मेहनत का उपयोग साफ दिखाई देगा और काम करने की इच्छा बनी रहेगी।
कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल
घर का बजट आज अपनी सीमा साफ बताएगा। किसी जरूरी खर्च की चर्चा में शब्द कड़े होंगे और उपलब्ध रकम का हिसाब बातचीत के केंद्र में रहेगा। आमदनी बढ़ने का निश्चित संकेत नहीं है, लेकिन व्यवसाय के विस्तार की यात्रा आगे की संभावना पर सोचने का अवसर देगी। पढ़ाई या काम से जुड़ी जरूरत को खर्च में जगह देने का प्रश्न सामने रहेगा। आपकी इच्छा और घर की आर्थिक प्राथमिकता के बीच अंतर महसूस होगा। आज खर्च की एक स्पष्ट सीमा तय कर लें। रकम कम या ज्यादा होने से अधिक उसे बांटने का तरीका मन में चलता रहेगा। आर्थिक चर्चा खत्म होने पर भी उसका असर कुछ समय बना रहेगा।
कुंभ राशि का लव राशिफल
परिवार के समारोह या किसी सामाजिक आयोजन में जाने की संभावना है। अपने लोगों के बीच समय बिताने की इच्छा रहेगी। मन में उत्साह होने से बातचीत में हिस्सा लेने का भाव मजबूत होगा। घर के भीतर पैसों की चर्चा का स्वर कुछ कसा हुआ रहेगा, जबकि बाहर मिलने-जुलने की सोच खुशी देगी। जीवनसाथी या करीबी व्यक्ति से अपने दिन की व्यस्तता साझा करने का मन होगा। पारिवारिक बातचीत में कठोर शब्द न बोलें। किसी खर्च पर असहमति को व्यक्ति के सम्मान तक ले जाना रिश्ते में दूरी बढ़ा सकता है। आज मेलजोल के अवसर पर सहज बातचीत अच्छी लगेगी। दिन के अंत में परिवार के साथ बीते किसी सुखद प्रसंग की याद मन में रहेगी।
कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत अच्छी रहने के संकेत हैं। काम की व्यस्तता के बीच भी मन में उत्साह रहेगा और जिम्मेदारी निभाने की ऊर्जा महसूस होगी। लगातार काम के कारण थकान की संभावना अपनी जगह है, फिर भी दिन को लेकर आपका रुख सकारात्मक रहेगा। दिनचर्या का क्रम स्वास्थ्य के लिए सहायक रहेगा। भोजन और विश्राम का तय समय बनाए रखें। किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाने की संभावना दिन को लंबा बना सकती है। काम पूरा करने का संतोष मानसिक स्थिति पर अच्छा असर डालेगा। आज शारीरिक सहजता और मन की खुशी साथ रहने के संकेत हैं, जिससे रोज की भागदौड़ अपेक्षाकृत संभली हुई लगेगी।
शुभ अंक- 5
शुभ रंग- हरा
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:30 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- पढ़ाई का सबसे जरूरी अभ्यास आज पहले पूरा करें।
क्या न करें- सहकर्मी की मांग सुनकर अपनी क्षमता से अधिक काम का वादा न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र