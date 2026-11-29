Aquarius Horoscope, Kumbh Rashifal: 29 नवंबर को कुंभ राशि वालों के लिए नौकरी और पढ़ाई के लिहाज से दिन अच्छा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में व्यस्तता के बावजूद आप पूरे आत्मविश्वास से अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। सहकर्मी की मदद करने के साथ अपने काम पर भी ध्यान देना होगा।

Aquarius Horoscope Today 29 November 2026, Aaj Ka Kumbh Rashifal: काम के बीच किसी सहकर्मी की मांग आज आपका कार्यक्रम व्यस्त रखेगी, फिर भी नौकरी में आप पूरे आत्मविश्वास से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। पढ़ाई में सफलता के योग हैं और अपनी तैयारी पर भरोसा बढ़ेगा। मन में खुशी और उत्साह रहेगा। घर की आर्थिक सीमा का एहसास इस उत्साह के साथ चलता रहेगा। मीन राशि के दूसरे भाव में वक्री शनि धन और पारिवारिक वाणी पर कसाव रखेगा। साढ़ेसाती का अंतिम चरण अब ढीला पड़ रहा है, फिर भी आज बजट की सीमा और घर की बातचीत का कड़ा स्वर महसूस होगा। परिवार के किसी आयोजन या सामाजिक मिलन में शामिल होने की संभावना है। वहां जाने की सोच दिन में हलकापन लाएगी। काम की व्यस्तता के बीच भी अपनी प्रगति का एहसास रहेगा। आज जिम्मेदारी निभाने का भरोसा मजबूत होगा और छोटी अड़चन के सामने आपका उत्साह जल्दी कम नहीं होगा।

कुंभ राशि का करियर राशिफल नौकरी करने वाले अपने काम में आत्मविश्वास बनाए रखेंगे। व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद काम से पीछे हटने का मन नहीं होगा। पूरे दिन चंद्रमा कर्क राशि के छठे भाव में रहेगा, जिससे रोज की जिम्मेदारियां और किसी सहकर्मी की मांग सामने रहेगी। लगातार मेहनत से काम सुलझेगा। कार्यालय में सहयोग देते हुए अपने हिस्से का काम भी ध्यान मांगेगा। शिक्षा के लिए दिन अच्छा है और सफलता मिलने के योग हैं। तुला राशि के नौवें भाव में मार्गी बुध बातचीत और संदेश के जरिए सीखने में मदद देगा तथा पढ़ाई की समझ स्पष्ट करेगा। शिक्षक से किसी विषय पर चर्चा उपयोगी रहेगी। व्यापार बढ़ाने के लिए लंबी यात्रा की संभावना है। उस दिशा में सोच और तैयारी का समय रहेगा। खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन के लिए सम्मान या पदक मिलने के योग हैं। किसी बड़े परिणाम को तय मानने की गुंजाइश नहीं है। आज अपनी तैयारी और अभ्यास का काम पूरा रखें। दिन में मेहनत का उपयोग साफ दिखाई देगा और काम करने की इच्छा बनी रहेगी।

कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल घर का बजट आज अपनी सीमा साफ बताएगा। किसी जरूरी खर्च की चर्चा में शब्द कड़े होंगे और उपलब्ध रकम का हिसाब बातचीत के केंद्र में रहेगा। आमदनी बढ़ने का निश्चित संकेत नहीं है, लेकिन व्यवसाय के विस्तार की यात्रा आगे की संभावना पर सोचने का अवसर देगी। पढ़ाई या काम से जुड़ी जरूरत को खर्च में जगह देने का प्रश्न सामने रहेगा। आपकी इच्छा और घर की आर्थिक प्राथमिकता के बीच अंतर महसूस होगा। आज खर्च की एक स्पष्ट सीमा तय कर लें। रकम कम या ज्यादा होने से अधिक उसे बांटने का तरीका मन में चलता रहेगा। आर्थिक चर्चा खत्म होने पर भी उसका असर कुछ समय बना रहेगा।

कुंभ राशि का लव राशिफल परिवार के समारोह या किसी सामाजिक आयोजन में जाने की संभावना है। अपने लोगों के बीच समय बिताने की इच्छा रहेगी। मन में उत्साह होने से बातचीत में हिस्सा लेने का भाव मजबूत होगा। घर के भीतर पैसों की चर्चा का स्वर कुछ कसा हुआ रहेगा, जबकि बाहर मिलने-जुलने की सोच खुशी देगी। जीवनसाथी या करीबी व्यक्ति से अपने दिन की व्यस्तता साझा करने का मन होगा। पारिवारिक बातचीत में कठोर शब्द न बोलें। किसी खर्च पर असहमति को व्यक्ति के सम्मान तक ले जाना रिश्ते में दूरी बढ़ा सकता है। आज मेलजोल के अवसर पर सहज बातचीत अच्छी लगेगी। दिन के अंत में परिवार के साथ बीते किसी सुखद प्रसंग की याद मन में रहेगी।

कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल सेहत अच्छी रहने के संकेत हैं। काम की व्यस्तता के बीच भी मन में उत्साह रहेगा और जिम्मेदारी निभाने की ऊर्जा महसूस होगी। लगातार काम के कारण थकान की संभावना अपनी जगह है, फिर भी दिन को लेकर आपका रुख सकारात्मक रहेगा। दिनचर्या का क्रम स्वास्थ्य के लिए सहायक रहेगा। भोजन और विश्राम का तय समय बनाए रखें। किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाने की संभावना दिन को लंबा बना सकती है। काम पूरा करने का संतोष मानसिक स्थिति पर अच्छा असर डालेगा। आज शारीरिक सहजता और मन की खुशी साथ रहने के संकेत हैं, जिससे रोज की भागदौड़ अपेक्षाकृत संभली हुई लगेगी।

शुभ अंक- 5 शुभ रंग- हरा

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:30 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- पढ़ाई का सबसे जरूरी अभ्यास आज पहले पूरा करें।