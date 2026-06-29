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कुंभ राशिफल 29 जून 2026: आज पूरी हो सकती है मन की इच्छा, धन लाभ के भी बन रहे योग

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Aquarius Horoscope Today: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन लाभ और उपलब्धियों का संकेत दे रहा है। करियर में मेहनत का फल मिल सकता है और आर्थिक मामलों में राहत मिलने के योग हैं। रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा, जबकि निवेश और खर्च से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा।

कुंभ राशिफल 29 जून 2026: आज पूरी हो सकती है मन की इच्छा, धन लाभ के भी बन रहे योग

Aquarius Horoscope Today: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन इच्छाओं की पूर्ति, लोगों का सहयोग और कमाई की दिशा में हलचल वाला है। चंद्रमा लाभ के क्षेत्र में होने से नेटवर्क, दोस्त, सीनियर संपर्क, बड़े भाई-बहन या सामाजिक दायरे से मदद मिल सकती है। लंबे समय से मन में चल रही कोई छोटी इच्छा पूरी होने की संभावना बन रही है। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप जो सोच रहे हैं, उसे सही लोगों तक पहुंचाने का समय भी अच्छा है। हालांकि राहु आपकी अपनी राशि में होने से कभी-कभी मन एक साथ बहुत कुछ चाह सकता है। इसलिए प्राथमिकता तय करना जरूरी रहेगा। घर और निजी जीवन में थोड़ी बेचैनी रह सकती है, खासकर अगर सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए। फिर भी कुल मिलाकर दिन आपको उपलब्धि का अहसास दे सकता है। समाज या कार्यस्थल पर सराहना मिलने के संकेत हैं। बस इसे अहंकार में न बदलें। अपने सहयोगियों, परिवार और उन लोगों को भी महत्व दें जिन्होंने रास्ता आसान किया है। संतुलन रखेंगे तो दिन और बेहतर रहेगा।

कुंभ राशि का लव राशिफल

रिश्तों में गर्मजोशी और अपनापन बना रहेगा। जीवनसाथी के साथ समय बिताने, बाहर जाने, साथ बैठकर भविष्य की छोटी योजना बनाने या केवल मन की बात साझा करने के लिए अच्छा समय है। रोमांटिक मूड बना रह सकता है। अगर पिछले दिनों दूरी महसूस हो रही थी, तो अब नरमी लौट सकती है। बड़े भाई-बहन या किसी करीबी दोस्त से भावनात्मक सहारा भी मिल सकता है। एक बात ध्यान रखें। अपने मन की बेचैनी को बिना वजह पार्टनर पर न उतारें। खुलकर बोलेंगे तो गलतफहमी कम होगी।

कुंभ राशि का करियर राशिफल

कामकाज में मेहनत का सही लाभ मिलने की संभावना है। आपकी कोशिशें नोटिस हो सकती हैं और किसी सीनियर या टीम से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। ऑफिस में जो लोग परिणाम, लक्ष्य, बिक्री, मार्केटिंग, क्रिएटिव काम या टीम समन्वय से जुड़े हैं, उनके लिए दिन उपयोगी है। पढ़ाई में भी दोस्तों या समूह चर्चा से लाभ मिल सकता है। सूर्य रचनात्मक सोच को मजबूत कर रहा है, इसलिए नए आइडिया लिख लें। हालांकि रोजमर्रा के काम, समय सीमा और सेहत से जुड़े अनुशासन को नजरअंदाज न करें। वरना अच्छी शुरुआत के बाद रफ्तार टूट सकती है। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, वे फिलहाल जानकारी इकट्ठी करने पर ध्यान दें।

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कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल

आर्थिक रूप से दिन राहत दे सकता है। कमाई, बोनस, इंसेंटिव, फ्रीलांस भुगतान या बकाया रकम जैसी बातें आगे बढ़ सकती हैं। बचत करने का मूड भी बनेगा। स्थिर विकल्पों जैसे सावधि जमा, व्यवस्थित निवेश या लंबे समय की सुरक्षित योजना पर विचार किया जा सकता है, लेकिन कागज और शर्तें पढ़कर ही कदम बढ़ाएं। दिखावे के खर्च से बचें। जो पैसा आया है, उसका एक हिस्सा सुरक्षित रखना समझदारी होगी। यही आगे काम आएगा।

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कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल

ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन मानसिक गति तेज रह सकती है। इससे आराम के समय भी दिमाग चलता रहेगा। घर के वातावरण को शांत रखें। बहुत देर तक बैठे रहने से शरीर भारी लग सकता है। थोड़ी वॉक या हल्की स्ट्रेचिंग अच्छी रहेगी। मीठा या जंक कम करें। पानी और नींद पर ध्यान दें। भावनात्मक उतार-चढ़ाव को संतुलित करने के लिए थोड़ी देर अपने लिए निकालना जरूरी है।

आज की सलाह: जो लाभ मिले उसे संभालकर रखें, और रिश्तों में आभार जताना न भूलें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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