कुंभ राशिफल 29 दिसंबर 2025: कुंभ राशि वालों का आज बदलेगा भाग्य, जानें लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा हाल

Aquarius Horoscope Today, कुंभ राशिफल 29 दिसंबर 2025: कुंभ राशि वाले आज प्यार में ईमानदारी रखेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कामकाज के मामले में दिन प्रोडक्टिव रहेगा और पैसे से जुड़ी स्थिति भी ठीक रहेगी। सेहत को लेकर हल्की-फुल्की दिक्कतें हो सकती हैं। पुरानी बातों को दिल से निकाल दें, तभी रिश्ते में खुशी रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ में आज मेहनत रंग लाएगी। बड़े निवेश की योजना बन सकती है, लेकिन सेहत पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है।

कुंभ राशि का लव राशिफल: कुंभ राशि वाले आज दिनभर शांत और धैर्य रखें, इससे आपकी लव लाइफ और बेहतर होगी। कुछ रिश्तों में बातचीत बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। आज पार्टनर को घरवालों से मिलवाने का भी मौका बन सकता है। ईगो से जुड़ी छोटी समस्याएं आ सकती हैं, ऐसे में समझौता करना जरूरी होगा। जो लॉन्ग-डिस्टेंस रिश्ते टूटने की कगार पर थे, उनमें फिर से जान आ सकती है। आज अपने पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताएं और उसकी भावनाओं की कद्र करें।

कुंभ राशि का करियर राशिफल: कुंभ राशि वालों को आज काम में फोकस बनाए रखना जरूरी है। ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन पॉजिटिव सोच से मामला संभल जाएगा। लेखकों का काम पब्लिश हो सकता है। सेल्स से जुड़े लोगों को नए क्लाइंट मिलेंगे। जो लोग नौकरी छोड़ने की सोच रहे हैं, वे दिन के पहले हिस्से में फैसला ले सकते हैं। शाम तक नई नौकरी के कॉल आना शुरू हो सकते हैं। बिजनेस करने वालों को नए सौदे करते समय सावधानी रखनी चाहिए, हालांकि इससे अच्छा पैसा भी आ सकता है।

कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल: कुंभ राशि वालों को पुराने निवेश से आर्थिक लाभ हो सकता है। पैसा आने के योग हैं। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बन सकता है। सट्टा या शेयर जैसे कामों में फायदा हो सकता है। आप वाहन या प्रॉपर्टी पर पैसा खर्च कर सकते हैं। बैंक से लोन लेने की स्थिति भी बन सकती है। किसी दोस्त या भाई-बहन से जुड़ा पैसों का मामला सुलझेगा। दान-पुण्य में भी खर्च हो सकता है। बिजनेसमैन को प्रमोटर्स के जरिए फंड मिलने की संभावना है।

कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल: कुंभ राशि वालों को आज आंखों और कानों से जुड़ी परेशानी हो सकती है। कुछ बच्चों को वायरल फीवर या स्किन से जुड़ी दिक्कत की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ सकता है। आज ज्यादा तला-भुना और ऑयली खाना अवॉयड करें। पार्क या खुली जगह पर समय बिताएं, इससे मन शांत रहेगा। कुछ महिलाओं को माइग्रेन, पीरियड्स या पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। भारी एक्सरसाइज और जोखिम भरे एडवेंचर स्पोर्ट्स से आज दूरी रखें।