कुंभ राशिफल 28 नवंबर 2026: कुंभ राशि वालों को मिलेगी खुशखबरी, कारोबार बढ़ाने के लिए अच्छा दिन
28 नवंबर को कुंभ राशि वालों के लिए दिन खुशियों और तरक्की के संकेत लेकर आ सकता है। संतान की ओर से अच्छी खबर मिलने से परिवार में खुशी रहेगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा और अच्छे प्रदर्शन के योग हैं। कारोबार बढ़ाने की योजनाओं पर काम करने के लिए समय अनुकूल है।
Aquarius Horoscope Today 28 November 2026, Aaj Ka Kumbh Rashifal: घर में आज संतान की ओर से अच्छी खबर आएगी और बातचीत में खुशी रहेगी। उसकी प्रगति जानकर मन हल्का होगा। विद्यार्थी पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे और अच्छे प्रदर्शन के योग हैं। प्रेम का भाव रहेगा तथा किसी प्रिय मित्र के साथ मुलाकात की संभावना बनेगी। जीवनसाथी के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे। कारोबार बढ़ाने के प्रयासों के लिए दिन अनुकूल है। घर की खुशी के साथ काम की मांग भी सामने होगी। कुछ समय दफ्तर या कारोबार को देना पड़ेगा। साझा योजना पर बातचीत खुलेगी और दूसरे पक्ष की सोच समझने में रुचि होगी। आज निजी रिश्तों का अपनापन व्यस्त समय में अच्छा लगेगा। बच्चे की खबर दिन की बातचीत में बार बार लौटेगी और उसे सुनने की खुशी बनी रहेगी।
28 नवंबर को कुंभ राशि वालों के लिए संतान, कारोबार और प्रेम जीवन में क्या शुभ संकेत मिल रहे हैं? क्या कारोबार के विस्तार से आर्थिक लाभ हो सकता है और विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी? अपनी जन्मकुंडली के अनुसार करियर, धन, प्रेम और पारिवारिक जीवन से जुड़े सवालों के जवाब जानने के लिए लाइव हिन्दुस्तान के पंडित जी से फ्री चैट करें।
कुंभ राशि का करियर राशिफल
विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में रहेगा। तैयारी को सही तरह इस्तेमाल करने और अच्छा प्रदर्शन करने के योग हैं। रचनात्मक काम की शुरुआत सहज होगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मिथुन राशि के पांचवें भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में कर्क राशि के छठे भाव में आएगा। आरंभ में बच्चों के लिए समय निकलेगा और मन हल्का रहेगा। इसके बाद व्यस्त कार्यक्रम तथा किसी सहकर्मी की मांग प्रमुख होगी। लगातार मेहनत से काम सुलझेगा। वृश्चिक राशि के दसवें भाव में मार्गी सूर्य वरिष्ठों और पेशेवर आत्मसम्मान को केंद्र में लाएगा। अपने काम को उचित महत्व मिलने की अपेक्षा रहेगी। कारोबार के विस्तार में अच्छे नतीजों की संभावना है। अपनी तैयारी सामने रखते समय बातचीत विषय तक सीमित रखें।
कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल
कारोबार बढ़ाने की सोच आर्थिक योजना में प्रमुख रहेगी। काम का दायरा बढ़ाने की संभावना उत्साह देगी और उपलब्ध साधनों पर चर्चा होगी। सोचकर लिए गए कारोबारी जोखिम के लिए दिन अनुकूल है। साझा योजना में धन का उपयोग कैसे होगा, यह बात सामने आएगी। दोनों पक्ष अपनी जरूरत बताएंगे और एक दूसरे की प्राथमिकता समझने का अवसर होगा। आज आर्थिक विषय पर संवाद आगे का रास्ता स्पष्ट करने में उपयोगी रहेगा। उपलब्ध रकम में से कारोबार के लिए सहज राशि तय करें। विस्तार की योजना पर बात करते हुए वर्तमान काम की जरूरत भी ध्यान खींचेगी। घर की खुशी के बीच आर्थिक निर्णय का उत्साह अधिक रहेगा। किसी विकल्प को अपनाने से पहले उसकी उपयोगिता समझने में आपका मन लगेगा।
कुंभ राशि का लव राशिफल
मन प्रेमपूर्ण रहेगा और प्रिय व्यक्ति से मिलने की इच्छा होगी। साथ बाहर जाने या कुछ समय बिताने की संभावना है। विवाहित लोगों के बीच सौहार्द रहेगा और रोज की बातों में भी साथ का सुख मिलेगा। सिंह राशि के सातवें भाव में मार्गी गुरु जीवनसाथी या कारोबारी साझेदार के साथ समझ बढ़ाएगा। समझौतों और साझा योजनाओं के लिए दिन अच्छा है। संतान की खबर परिवार की बातचीत को सुखद बनाएगी। उसकी बात विस्तार से सुनने का मन होगा। आगे के किसी साझा काम पर चर्चा में दोनों का नजरिया सामने आएगा। साथ बैठने के लिए समय तय कर लें। दिन का निजी हिस्सा सहयोग देगा और अपने लोगों के साथ खुशी साझा करने की इच्छा रहेगी।
कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
शुरुआत का हल्का मन और बाद की व्यस्तता अलग अनुभव देंगे। काम की मांग बढ़ने पर अपने समय पर दबाव महसूस होगा। पढ़ाई या दफ्तर में लगातार लगे रहने से आराम पीछे जाने की संभावना है। कार्यक्रम में थोड़ा विश्राम रखें। आज सेहत से जुड़ा कोई खास नतीजा सामने आने का स्पष्ट संकेत नहीं है। मुख्य बात दिन की लय संभालने की रहेगी। अच्छी खबर से मिला उत्साह जिम्मेदारी निभाते समय भी मन में बना रहेगा। सहकर्मी के काम में समय देने पर व्यस्तता होगी, फिर लगातार प्रयास से उलझन सुलझने का संतोष मिलेगा। अपने लिए समय निकालने की इच्छा काम के बीच स्पष्ट होगी। घर की आत्मीय बातचीत मन को सुखद विषय देगी और अपनापन महसूस होगा।
शुभ अंक- 5
शुभ रंग- नीला
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:28 से 12:22 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- संतान की अच्छी खबर पर उसके प्रयास की खुलकर तारीफ करें।
क्या न करें- सहकर्मी की मांग सुनते ही तीखा जवाब न दें।
कल का राशिफल- कल शिक्षा में सफलता के योग हैं। नौकरी में आत्मविश्वास और मन में उत्साह रहेगा। सेहत अनुकूल रहने के संकेत हैं। समारोह में शामिल होने तथा कारोबारी विस्तार की यात्रा की संभावना है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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