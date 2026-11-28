28 नवंबर को कुंभ राशि वालों के लिए दिन खुशियों और तरक्की के संकेत लेकर आ सकता है। संतान की ओर से अच्छी खबर मिलने से परिवार में खुशी रहेगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा और अच्छे प्रदर्शन के योग हैं। कारोबार बढ़ाने की योजनाओं पर काम करने के लिए समय अनुकूल है।

Aquarius Horoscope Today 28 November 2026, Aaj Ka Kumbh Rashifal: घर में आज संतान की ओर से अच्छी खबर आएगी और बातचीत में खुशी रहेगी। उसकी प्रगति जानकर मन हल्का होगा। विद्यार्थी पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे और अच्छे प्रदर्शन के योग हैं। प्रेम का भाव रहेगा तथा किसी प्रिय मित्र के साथ मुलाकात की संभावना बनेगी। जीवनसाथी के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे। कारोबार बढ़ाने के प्रयासों के लिए दिन अनुकूल है। घर की खुशी के साथ काम की मांग भी सामने होगी। कुछ समय दफ्तर या कारोबार को देना पड़ेगा। साझा योजना पर बातचीत खुलेगी और दूसरे पक्ष की सोच समझने में रुचि होगी। आज निजी रिश्तों का अपनापन व्यस्त समय में अच्छा लगेगा। बच्चे की खबर दिन की बातचीत में बार बार लौटेगी और उसे सुनने की खुशी बनी रहेगी।

कुंभ राशि का करियर राशिफल विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में रहेगा। तैयारी को सही तरह इस्तेमाल करने और अच्छा प्रदर्शन करने के योग हैं। रचनात्मक काम की शुरुआत सहज होगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मिथुन राशि के पांचवें भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में कर्क राशि के छठे भाव में आएगा। आरंभ में बच्चों के लिए समय निकलेगा और मन हल्का रहेगा। इसके बाद व्यस्त कार्यक्रम तथा किसी सहकर्मी की मांग प्रमुख होगी। लगातार मेहनत से काम सुलझेगा। वृश्चिक राशि के दसवें भाव में मार्गी सूर्य वरिष्ठों और पेशेवर आत्मसम्मान को केंद्र में लाएगा। अपने काम को उचित महत्व मिलने की अपेक्षा रहेगी। कारोबार के विस्तार में अच्छे नतीजों की संभावना है। अपनी तैयारी सामने रखते समय बातचीत विषय तक सीमित रखें।

कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल कारोबार बढ़ाने की सोच आर्थिक योजना में प्रमुख रहेगी। काम का दायरा बढ़ाने की संभावना उत्साह देगी और उपलब्ध साधनों पर चर्चा होगी। सोचकर लिए गए कारोबारी जोखिम के लिए दिन अनुकूल है। साझा योजना में धन का उपयोग कैसे होगा, यह बात सामने आएगी। दोनों पक्ष अपनी जरूरत बताएंगे और एक दूसरे की प्राथमिकता समझने का अवसर होगा। आज आर्थिक विषय पर संवाद आगे का रास्ता स्पष्ट करने में उपयोगी रहेगा। उपलब्ध रकम में से कारोबार के लिए सहज राशि तय करें। विस्तार की योजना पर बात करते हुए वर्तमान काम की जरूरत भी ध्यान खींचेगी। घर की खुशी के बीच आर्थिक निर्णय का उत्साह अधिक रहेगा। किसी विकल्प को अपनाने से पहले उसकी उपयोगिता समझने में आपका मन लगेगा।

कुंभ राशि का लव राशिफल मन प्रेमपूर्ण रहेगा और प्रिय व्यक्ति से मिलने की इच्छा होगी। साथ बाहर जाने या कुछ समय बिताने की संभावना है। विवाहित लोगों के बीच सौहार्द रहेगा और रोज की बातों में भी साथ का सुख मिलेगा। सिंह राशि के सातवें भाव में मार्गी गुरु जीवनसाथी या कारोबारी साझेदार के साथ समझ बढ़ाएगा। समझौतों और साझा योजनाओं के लिए दिन अच्छा है। संतान की खबर परिवार की बातचीत को सुखद बनाएगी। उसकी बात विस्तार से सुनने का मन होगा। आगे के किसी साझा काम पर चर्चा में दोनों का नजरिया सामने आएगा। साथ बैठने के लिए समय तय कर लें। दिन का निजी हिस्सा सहयोग देगा और अपने लोगों के साथ खुशी साझा करने की इच्छा रहेगी।

कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल शुरुआत का हल्का मन और बाद की व्यस्तता अलग अनुभव देंगे। काम की मांग बढ़ने पर अपने समय पर दबाव महसूस होगा। पढ़ाई या दफ्तर में लगातार लगे रहने से आराम पीछे जाने की संभावना है। कार्यक्रम में थोड़ा विश्राम रखें। आज सेहत से जुड़ा कोई खास नतीजा सामने आने का स्पष्ट संकेत नहीं है। मुख्य बात दिन की लय संभालने की रहेगी। अच्छी खबर से मिला उत्साह जिम्मेदारी निभाते समय भी मन में बना रहेगा। सहकर्मी के काम में समय देने पर व्यस्तता होगी, फिर लगातार प्रयास से उलझन सुलझने का संतोष मिलेगा। अपने लिए समय निकालने की इच्छा काम के बीच स्पष्ट होगी। घर की आत्मीय बातचीत मन को सुखद विषय देगी और अपनापन महसूस होगा।

शुभ अंक- 5 शुभ रंग- नीला

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:28 से 12:22 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- संतान की अच्छी खबर पर उसके प्रयास की खुलकर तारीफ करें।

क्या न करें- सहकर्मी की मांग सुनते ही तीखा जवाब न दें।