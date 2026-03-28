कुंभ राशिफल 28 मार्च: कुंभ राशि आज इन लोगों की कमाई या सैलरी में होगी वृद्धि, पढ़ें आज का कुंभ राशिफल

कुंभ राशिफल 28 मार्च: कुंभ राशि आज इन लोगों की कमाई या सैलरी में होगी वृद्धि, पढ़ें आज का कुंभ राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal Horoscope 28 March 2026, Aquarius Horoscope Today: राशि चक्र की यह 11वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि कुंभ मानी जाती है।
Aquarius Horoscope Today 28 March 2026 Aaj Ka Kumbh Rashifal, कुंभ राशिफल 28 मार्च: आज के दिन लव के मामले में कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। काम से जुड़ी दिक्कतों को सुलझाएं और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें। अपने धन और स्वास्थ्य, दोनों पर कड़ी नजर बनाकर रखें। अपनी लव लाइफ को मधुर बनाए रखने के लिए कोशिश करें। काम से जुड़ी कोई बड़ी प्रॉब्लम आपके रोजमर्रा के काम पर असर नहीं डालेगी। अपने धन को समझदारी से मैनेज करें। आज के दिन आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।
कुंभ राशि आज इन लोगों की कमाई या सैलरी में होगी वृद्धि, पढ़ें आज का कुंभ राशिफल
कुंभ राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
हमेशा धैर्य बनाए रखें और अपने पार्टनर पर भरपूर प्यार बरसाएं। अपने पार्टनर के लिए एक सरप्राइज रोमांटिक डिनर प्लान कर सकते हैं, जिससे आपका दिन और भी यादगार बन जाएगा। मैरिड कपल्स को अपने पारिवारिक मामलों में किसी भी तरह के विवाद से दूर रहना चाहिए। जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, उन्हें यह जानकर खुशी होगी कि आज उनके जीवन में कोई नया व्यक्ति दस्तक दे सकता है। अगर आप अपने रिलेशन को लेकर सीरियस हैं, तो अपने साथी को अपने परिवार से मिलवाएं। हो सकता है कि आपको अपने बड़ों से इस रिश्ते के लिए मंजूरी मिल जाए। शादी से जुड़ा कोई भी आखिरी डिसीजन लेने के लिए आज का दिन बहुत शुभ है।
कुंभ राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने इगो को बीच में न आने दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। कुछ क्लाइंट्स आपके समर्पण और अनुशासन से काफी प्रभावित होंगे। आपको अपने ऑफिस में एचआर, मैनेजर और अकाउंटिंग विभाग के कर्मचारियों के साथ भी अपने संबंधों को बेहतर बनाने पर काम करना चाहिए। जो लोग विदेश में काम करने के मौके तलाश रहे हैं, उन्हें आज के दिन पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। आपको विदेशी क्लाइंट्स के मामले में थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें आपका काम उनकी उम्मीदों के मुताबिक न लगे। व्यापारियों को प्रोडक्ट्स की डिलीवरी से जुड़ी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिनका तुरंत सॉल्यूशन निकलना आवश्यक होगा।
कुंभ राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
अपने फाइनेंशियल मामलों और दिक्कतों को सॉल्व करें। आपको अपने पिछले इन्वेस्टमेंट से अच्छा-खासा लाभ मिलने की संभावना है। परिवार के भीतर संपत्ति से जुड़ा कोई छोटा-मोटा विवाद उत्पन्न हो सकता है। ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करते समय आपको डिप्लोमेटिक और समझदारी भरा रवैया अपनाना चाहिए। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम कर रहे हैं, उनकी कमाई या वेतन में वृद्धि हो सकती है। आज के दिन का सदुपयोग घर के फर्नीचर, विलासिता की वस्तुओं, गिफ्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कपड़ों की खरीदारी करने के लिए करें। व्यापारियों को अपने बिजनेस के विस्तार के लिए प्रमोटरों से फाइनेंशियल मदद मिल सकती है।
कुंभ राशि वालों के लिए आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
हेल्थ से जुड़ी किसी भी प्रॉब्लम को हल्के में न लें। बेहतर होगा कि आप किसी डॉक्टर से बात करें, क्योंकि आज ये दिक्कतें गंभीर रूप ले सकती हैं। खिलाड़ियों को खेलते समय छोटी-मोटी चोटें लग सकती हैं। बाहर खेल रहे बच्चों को भी मामूली खरोंचें या चोटें आ सकती हैं। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और समय पर भोजन करना चाहिए। आपको थकान महसूस हो सकती है। अपनी डाइट में फलों और सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं, और मीठे तथा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से परहेज करें। इसके अलावा, शाम के समय बाइक चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और लापरवाही से वाहन चलाने से बचना चाहिए।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट