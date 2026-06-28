कुंभ राशिफल 28 जून 2026: कुंभ राशि वालों को आज होगा फायदा, लेकिन पैसों से जुड़ा हर फैसला सोच-समझकर लें
Aquarius Horoscope Today: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन करियर और नेटवर्किंग के लिहाज से लाभकारी रह सकता है। नए संपर्कों से फायदा मिलने के संकेत हैं। नौकरी और कारोबार में अवसर मिल सकते हैं, लेकिन निवेश और पैसों से जुड़े फैसले पूरी जानकारी के बाद ही लेना बेहतर रहेगा।
Aquarius Horoscope Today 28 June 2026, Kumbh Rashifal: दिन का शुरुआती असर काम, छवि और जिम्मेदारी पर रहेगा। यदि पिछले कुछ समय से आपने मेहनत की है, तो उसकी सराहना या सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। समाज, ऑफिस या अपने सर्कल में आपकी उपस्थिति नोटिस की जाएगी। फिर दिन बढ़ने पर लाभ, संपर्क और अवसरों का दायरा खुलता दिखेगा। किसी दोस्त, टीम, ग्राहक या पुराने परिचित से काम की बात बन सकती है। कुल मिलाकर यह उपयोगी दिन है, लेकिन भीतर हल्का भ्रम भी रह सकता है कि किस दिशा पर पहले ध्यान दें। राहु आपके व्यक्तित्व में नई चाहतें और बेचैनी दोनों बढ़ा रहा है, इसलिए हर चमकती चीज को जरूरी मत मानिए। फैसला सोच समझकर करें। बिजनेस करने वालों को नए ऑर्डर, पूछताछ या काम बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं। रचनात्मक सोच अच्छी रहेगी और लोगों तक आपकी बात पहुंच सकती है। फिर भी आत्मविश्वास और सलाह, दोनों का संतुलन जरूरी है। केवल दूसरों के भरोसे न रहें, लेकिन अकेले सब संभालने की जिद भी न करें। यही दिन को सबसे अच्छा बनाएगा।
कुंभ राशि का लव राशिफल
रिश्तों में थोड़ा मिश्रित माहौल रह सकता है। एक तरफ आप ध्यान और अपनापन चाहते हैं, दूसरी तरफ मन स्वतंत्र रहना भी चाहेगा। ऐसे में साथी को स्पष्ट संकेत देना जरूरी है कि आपको क्या चाहिए। शादीशुदा लोगों के लिए रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को बांटना तनाव कम करेगा। प्रेम संबंधों में बातचीत का टोन बहुत अहम रहेगा। तारीफ, सम्मान और समय देने से निकटता बढ़ेगी। यदि किसी बात पर भ्रम हो तो अनुमान न लगाएं। सीधी बात करें। शाम की ओर दोस्तों के बीच या हल्की मुलाकात में रिश्ता बेहतर महसूस हो सकता है।
कुंभ राशि का करियर राशिफल
करियर के लिहाज से दिन मजबूत है। जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें संपर्कों से फायदा मिल सकता है। नए ऑर्डर, नए क्लाइंट या पुराने ग्राहक से दोबारा बात बनने की संभावना है। नौकरीपेशा लोगों को भी जिम्मेदारी बढ़ने के साथ भरोसा मिल सकता है। बस हर काम को तुरंत हां न कहें। क्षमता और समय देखकर जवाब दें। शिक्षा के क्षेत्र में रचनात्मक विषय, प्रोजेक्ट और समूह अध्ययन अच्छे रहेंगे। बुध, गुरु और शुक्र काम के छठे क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए नियमितता, डिटेल और सेवा भाव से प्रगति मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को छोटे लक्ष्य बनाकर पढ़ना चाहिए। गलतियों की समीक्षा करने से फायदा होगा।
कुंभ राशि का आर्थिक राशिफल
धन के मामले में अवसर दिखेंगे, लेकिन जोखिम वाले निवेश को लेकर बहुत उत्साहित होने से बचना होगा। कहीं भी पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी लें। सिर्फ सुनकर या भीड़ देखकर निर्णय न करें। आय बढ़ाने के लिए नेटवर्क और काम के विस्तार पर ध्यान देना अच्छा रहेगा। कुछ लाभ एक से ज्यादा स्रोतों से आ सकते हैं, पर खर्च भी साथ साथ चलेंगे। घर या सुविधा से जुड़े खर्चों पर नियंत्रण रखें। बचत को अलग रखना आज समझदारी होगी।
कुंभ राशि का स्वास्थ्य राशिफल
मानसिक गति तेज रहेगी, इसलिए शरीर ठीक होते हुए भी मन थका लग सकता है। घर और काम के बीच संतुलन जरूरी है। आराम की कमी या अनियमित भोजन से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। हल्की स्ट्रेचिंग, समय पर खाना और शाम को स्क्रीन कम करना अच्छा रहेगा। यदि मन उलझा हो तो लिखकर प्लान बनाना राहत देगा। अपने ऊपर अनावश्यक दबाव न डालें।
आज की सलाह: सराहना से उत्साहित हों, पर पैसा और फैसले दोनों पूरी जांच के बाद ही आगे बढ़ाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र